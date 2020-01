Sin Medias Tintas

Siguen sin freno Van´s de jornaleros

Siguen sin freno Van´s de jornaleros…Y la que se sigue repitiendo es la misma película de los excesos en que incurren los concesionarios del sistema de transporte público en que se traslada a los jornaleros de los campos agrícolas y para prueba está el enésimo accidente registrado ayer en un camino rural de la Costa de Hermosillo, con un saldo de más de 20 heridos, pero sin que ahora hubiera muertos.

Toda vez que en el presente mes de enero con ese ya van tres percances de esos, los dos anteriores letales, y no precisamente por la responsabilidad de los choferes, y la buenas condiciones de las unidades tipo Van´s, en las que transportan a los trabajadores del campo, como lo denota el que ahora dicha camioneta se volcara por el exceso de velocidad con que era tripulada, al estallarle una llanta. De ese pelo.

Porque por más que el chafirete, o cafre de nombre Sergio, de 49 años de edad, quisiera componerla en el aire, al negar que fuera “como alma que lleva el diablo”, a eso de las 5:00 horas de la madrugada, cuando se saliera del camino, en los momentos en que transitaba por la carretera 4, rumbo a las zonas de cultivo de La Atravesada, en Guaymas, lo que es el parte policíaco reporta todo lo contrario. ¡Tómala!

Pues en base a los adelantado por los agentes de la Central 4 de la Policía Municipal, se asienta que esa volcadura se registró como consecuencia de “lo recio” que iba la citada camioneta, tipo Van, marca Ford, modelo 2003, la cual cuenta con concesión y supuesto seguro vigente, lo que se combinó con la ponchadura de unos de los neumáticos, por lo así estarían de lisos o desgastados los mismos. ¿Será?

En lo que es un siniestro vial que vuelve a exhibir que no le han podido poner freno a los explotadores de ese servicio de pasaje para que se la lleven más tranquila y ya no “le aplasten tanto a la chancla” sus operadores, como lo evidencia el que han continuado con los mismos aceleres, exponiendo la vida de esa clase de empleados, a pesar de las muertes que ya se han presentado en éste primer mes del año. ¡Palos!

De ahí que sea un hecho que pone de manifiesto que hace falta que las autoridades competentes ya les paren el alto, pero con más rigor, entre ellas la dirección del Transporte estatal, de la que es titular Carlos Morales Buelna, por ser obvio que nomás no han entendido ni atendido los exhorto y las revisiones que se sabe que les han hecho y “pos” ahí están las consecuencias con más lesionados. A ese grado.

Empezando porque debería de obligárseles no sólo a conducir con prudencia, sino también a usar unidades más nuevas y seguras, y no esas que están más viejas que el conejo de la luna, como la que ahora se accidentara, la cual tenía 17 años de antigüedad, pero aún así la utilizaban para la prestación de esa actividad, cuando se supone que debe ser de una antigüedad no mayor a 10 años. ¡Pácatelas!

Igualmente esta vez habría que checar sin entre los abordantes, a los que de nuevo hacían viajar como “sardina”, o con un obvio sobrecupo, no había menores de edad, de esos que ilegalmente contratan para trabajar en esas tareas, en lo que es algo que ya le toca al de por sí cuestionado secretario del Trabajo del Estado, Horacio Valenzuela, eso al trascender que iba un infante de 11 años y una mujer embarazada.

No obstante y a pesar de todo lo anterior, todavía estaban a la espera del dictamen de Tránsito Municipal, para checar si fincarán responsabilidades, si es que las hay, cuando es evidente que saltan a la vista.

Cunde alerta por un supuesto comando…Ahora sí que como vale más prevenir que lamentar, y aunque no se comprobaran las fotografías que circularan por las redes sociales, de un supuesto comando armado que se paseara por Magdalena, e incluso llegaran a un gasolinera, pero lo que es el director de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), José Luis Urban, advirtió que ya reforzaron la vigilancia.

Para el caso y ante esa denuncia que surgiera el pasado martes en la madrugada, de la presunta presencia del aludido pelotón de más de medio centenar de sicarios fuertemente armados, y hasta con vehículos blindados y artillados, es que Urban Ocampo ventilara que formaron un solo frente con los tres niveles de gobierno, a fin de intensificar los patrullajes por tierra y aire. De ese vuelo.

Y es que por encima de que el jefe de la PESP, que es un militar en retiro, asegurara que como de rayo atendieran ese reporte, pero sin encontrar nada en el citado expendio de gasolina, al que según esto llegaron a abastecerse, aún así ese “pitazo” les sirvió para redoblar esfuerzos y acrecentar la alerta no sólo en esa localidad magdalenense, sino en los demás municipios de esa región, como Santa Ana y Nogales.

Ciertamente que no es para menos que hubieran actuado en consecuencia, después de la alarma que generaran entre los habitantes de esa municipalidad membrillera los videos y fotos que se difundieran, en los que aparecen sujetos con rifles de asalto y de alto poder, además de armas cortas, pecheras y ataviados con ropa táctica, lo que Urban señalara que no se ha determinando si son reales, o montados. ¡Qué tal!

Sin embargo y en lo que son peras o manzanas, es evidente que no quieren que se ponga en riesgo a la población, de ahí el porque es que aumentaran la coordinación con el Ejército Mexicano, así como la Guardia Nacional, Policía Federal y Municipal, sin faltar la Fiscalía General de Justicia estatal y de la República, con la mira puesta en prevenir el delito por esos lares y esos posible comandos. ¡Órale!

¡Busca novia! por las redes diputado…Quien continúa dando muestras de “no estar muy completo”, por como ha seguido yendo contra toda lógica en su actuar, es el diputado local de Morena, Luis Armando Colosio, y para seña está el que ahora aflorara que anda buscando novia por el ciberespacio, vía un mensaje que publicara para contactar a probables pretendientes. ¿Cómo la ven?

Eso por considerarse que nadie en su sano juicio recurre a esa estrategia para intentar encontrar pareja, por la forma en que está exhibiendo su incapacidad hasta para hallar al amor de su vida, que no se cree que lo vaya hacer por ese medio, a no ser y que sólo sea una táctica del por algo llamado “Armando broncas”, con la pretensión de llamar la atención y ganar reflectores. Así la especulación que hay.

Si se toma en cuenta que a Colosio Muñoz por lo único que se la ha conocido hasta ahora, es por las polémicas que ha causado, como con el pleito que agarrara con los tribunos de su mismo Partido político, que por algo terminaron desconociéndolo, aunque ha insistido en que aún pertenece al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pero lo cierto es que le han hecho un vacío. ¡Zaz!

Así que derivado de esa evidente “puntada” con la que saliera el levantadedos morenista, es que se deja entrever que padece una soledad en todos los sentidos, no sólo en lo que tiene que ver con la grilla, sino también en lo sentimental, como para llegar al extremo de buscar quien lo quiera por esa vía cibernética, a partir de un texto muy sentimentaloide que “subiera” y promoviera, y que más bien sonara a pura chunga.

Más menos así es como el mencionado tribuno diera la nota, pero no precisamente polaca, sino por andar tras su “media naranja”, aunque estilan que tiene a su favor el que es bueno para cocinar, por lo que a lo mejor y eso le ayuda para “pegar el chicle”, porque lo que es ya su personalidad, dicen que no le suma mucho, por ser de un carácter muy frontal, o de esos que no se distinguen por ser muy tolerantes. ¡Glúp!

Llegan amenaza virtuales a la Unison…A donde sí que ya llegó la moda de las amenazas virtuales de posibles atentados contra la comunidad escolar, es a la Universidad de Sonora (Unison), por como en esta ocasión en el campus de Cajeme recibieran una advertencia a través del Internet, de que realizarían un tiroteo contra 27 estudiantes y a un maestro, que finalmente resultó una falsa alarma. ¡Ups!

Ya que a raíz del atentado que tuviera lugar semanas atrás en Torreón, cuando un alumno de nivel Primaria disparara y matara a su profesora, para luego suicidarse, no sin antes herir a otras cinco personas, es que ha sido un mal ejemplo que continúa cundiendo, y para seña está ese pánico y psicosis que ahora provocaran en esa extensión del Alma Mater que opera en Obregón. ¡De no creerse!

No en balde y de acuerdo a lo adelantado por el Jefe del Departamento de Ciencias de la Salud de esa Máxima Casa de Estudios del municipio cajemense, Joel Arias Martínez, es que interpondrán la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), paras deslindar responsabilidades, e inhibir esa clase de amenazas, y así evitar que se sigan presentando. ¿Qué no?

Lo anterior aún y cuando se diera a conocer el nombre del estudiante que dizque cometería ese ataque, y quien incluso se presentó en las oficinas administrativas de esa unidad académica de la “Uni” para desmentir tal versión, al negar estar involucrado, pero aún así dan cuenta que persistirán con el proceso judicial, por lo delicado del hecho, y es que hasta de una amenaza de bomba fueron objeto. ¡Ouch!

Casi por nada es que a raíz de ese escándalo que se hiciera y que propiciara que acudiera no solamente la Policía Municipal, sino hasta la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por una llamada anónima que también hicieran desde Hermosillo, es que terminaran agarrándole la palabra a la Fiscal Estatal, Claudia Indira Contreras, de que son sucesos sujetos de investigación y hasta motivo de una sanción. ¡Vóitelas!

