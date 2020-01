¡Cierra filas! con la Policía alcaldesa

Aplazan viajes por lo del coronavirus

Sigue CFE sin responder por tragedia

Consolida “Gober” su visión mundial

¡Cierra filas! con la Policía alcaldesa…Y después de la balacera, persecución y tarde de terror que se viviera el pasado martes en el Norte de Hermosillo, la que ayer salió a cerrar filas con la Policía Municipal, es la alcaldesa, Célida López Cárdenas, luego del atentado que aflorara que sufriera el comandante encargado de la base Centro, Juan Óscar Álvarez, junto con sus escoltas. De ese pelo.

Ya que arrojada y aventada como es Célida Teresa, no lo pensó dos veces para a primera hora ventilar en el noticiero “Reporte 100” de Juan Carlos Zúñiga, que reconocía el valor y la forma en que los agentes atacados por un trío de sicarios se habían jugado la vida, por como todavía heridos, al ser rafagueados en el semáforo de los bulevares José María Morelos y José López Portillo, aún así los persiguieron. ¡Ñácas!

De ahí que ya indignada aprovechara para mandarle un mensaje al hampa dedicada a la distribución de droga, para advertirle que en esta Capital sí hay autoridad, y que aunque no se dedican al combate de esa actividad delictiva, por no ser de su competencia, sino de la Federación, pero que cada vez que se los topen los van a enfrentar, y más cuando sean atacados de esa manera, o a muerte, como en esta ocasión.

Más menos así se le escuchó “pintar su raya” a López Cárdenas, y sin dar visos de amedrentarse, sino todo lo contrario, y con la voz completa, al asegurar no tener compromisos con nadie, después de esa tracatera que dejara dos de los pistoleros muertos, así como un detenido, y un par de agentes heridos, además de un civil, empleado de una empresa de paquetería, quienes ya están fuera de peligro. ¡Ups!

Es por eso que la “Presimun” emanada de Morena apuntillara que estarán atentos a los resultado que arrojen las investigaciones, pero sobre todo lo que declare el gatillero arrestado, respecto al móvil del porque abrieron fuego contra al citado jefe policíaco, por el que a todas luces iban, de ahí que hasta a su chofer, Emilio Fuentes, le tocara, por ser de los que resultara lesionados, y viviera para contarlo. ¡Palos!

Y es que como en esa clase de agresiones no hay casualidades, es que la misma Célida ventilara que Álvarez es de los que estuviera involucrado en la detención de la persona que tiempo atrás fuera ejecutada en el restaurante Ballpark, después de que un juez federal la liberara, a pesar de que se le señalaba de ser cabecilla de un grupo delincuencial, de ahí el porque de los “sospechosísmos” que hay. A ese grado.

Sin embargo será el sereno, pero lo que es Célida de esa manera tan temeraria sacó la cara por los agentes municipales, al manejar que son más los buenos que los malos, o quienes resultan señalados por incurrir en abusos de autoridad, a partir de las denuncias que se hacen, de ahí que refrendara el ser partidaria de que deben mejorárseles sus condiciones, por como a diario “arriesgan el pellejo” por la ciudadanía.

Luego entonces así “de caliente” es que quedara la plaza, o esta “Capirucha”, por como atentaran contra una de las cabezas de los municipales, como es Juan Óscar, y en cuyo intento fueran abatidos Francisco Manuel, de 28 años; al igual que Arnoldo Carlos y/o Juan Carlos “N”, de 42 años; quedando lesionado y bajo arresto, Eleobardo, alias “El Chilingo”, de 31 años, en lo que es un hecho que está por esclarecerse.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Posponen viaje a China por coronavirus…La que ¡se puso en chino!, es la promoción económica de Sonora por tierras orientales, por como se pospusieran los viajes comerciales programados a China por estas fechas, con los que se concretarían inversiones, eso como consecuencia de la crisis sanitaria que se vive allá por el mal del coronavirus, que es una neumonía desconocida en humanos.

En esos términos está el anuncio que ayer hiciera el Secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada, como dando a entender que por más importantes que puedan ser los negocios, pero que primero está la salud, porque aún y cuando la gobernadora, Claudia Pavlovich, proyectaba hacer una visita en febrero, optaron por aplazarla, a partir de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). De ese vuelo.

Ciertamente que no es para menos que se tomen esas prevenciones, por como es una epidemia que brotara en esa potencia asiática, la cual ya ha provocado la muerte de más de 130 personas y miles de contagiados, además de ya extenderse a otros países como Estados Unidos, incluso con los vecinos de Arizona, aunque por fortuna aún no ha llegado a México, de ahí que quieren evitar traerla. ¿Qué no?

Así que de acuerdo a lo adelantado por Vidal Ahumada, sí que tendrán que esperar para mejor ocasión, o para cuando se invente una vacuna contra esa rara enfermedad, las reuniones que ya estaban agendadas con los directivos de empresas como las de Huawei y Alibaba, así como un encuentro con los integrantes de la Cámara de Comercio, quienes muy seguramente que ahorita no deben tener cabeza para eso.

Igual el operador económico del sexenio claudillero, como es Jorge, apuntó que a la vez estaban contempladas las ampliaciones de algunos convenios para aumentar los contratos con otras tres compañías para exportar carne de cerdo, y referente a la producción de aguamala, lo que por lo pronto quedará en estambay, o en lo que se supera esa emergencia que a todo mundo trae en alerta. ¡Vóitelas!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sigue CFE sin responder por tragedia…Ahora sí que al que todavía tienen en veremos, es al joven que resultara más quemado por la explosión de un transformador subterráneo de la CFE, en una tragedia registrada el 27 de noviembre del 2019 en el Centro de Hermosillo, en una parada de camión, porque a dos meses de que sucediera, aún no indemnizan Luis Fernando, de 15 años de edad. ¡Tómala!

Porque después de todo ese tiempo, y a pesar de que ese estallido le cambiara la vida al joven preparatoriano del Cobach, plantel “Ernesto López Riesgo”, lo que son los de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) los han traído a puras promesas, como lo ventilara su madre, Beatriz Pérez Córdova, por de a cómo no les han querido responder de acuerdo a las circunstancias, o a la gravedad del caso.

Tan es así que Pérez Córdova balconeara que el pasado lunes 27 de enero la visitaron en su domicilio funcionarios de la “Comisión”, entre ellos el gerente de la Zona Hermosillo, Norberto Encinas, pero sin salir del mismo ofrecimiento, con el que sólo les resolverían de momento sus más urgentes necesidades, pero no a futuro, como es una compensación de $2.5 millones de pesos que les asignaría la aseguradora.

No obstante lo que es la familia del jovencito se sostiene en lo dicho, como es en demandar una pensión vitalicia, a partir de que necesitará tratamiento de por vida, por las secuelas que le dejara ese percance, a partir de que requerirá de cuidados especiales, parecidos a los que le proporcionaran en el Hospital Shriners en Sacramento, California, en el que estuviera hospitalizado durante 56 días. ¿Cómo la ven?

Pero con todo y eso aún así le han seguido regateando esa ayuda los operadores de esa paraestatal federal, vía Encinas Ramírez y compañía, por ese frustrado acercamiento que tuvieran con la mamá del adolescente afectado por esas quemaduras, después de que el jueves 23 de enero regresara a esta Ciudad del Sol para continuar con su tratamiento de recuperación, para luego acudir a chequeos a EU. Así el dato.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Consolida la “Gober” su visión mundial…Quien vaya que en la práctica y con hechos ha seguido consolidando su visión internacional para fortalecer a la Entidad, es la “Gober” Claudia Pavlovich Arellano, y para prueba está la visita que acaba de hacerle el embajador de Alemania en México, Peter Temple, a fin de fortalecer la cooperación con esa Nación europea. De ese tamaño.

En lo que Claudia ponderará que no fuera un encuentro producto de la casualidad, el que aquí tuviera con Temple, sino como resultado de la visita que hace dos años hiciera a ese País, con el que promovió una relación que ha permitido tener por parte de ellos capacitación en materia de organismos operadores de agua, y educación dual, además de fomentar la movilidad estudiantil de jóvenes sonorenses. ¡Qué tal!

No en balde es que Pavlovich dijera el estar muy contenta con la venida de Peter, por eso reflejar el interés que tiene el gobierno alemán en el Estado, y en las oportunidades que pueden ver por estos lares, principalmente en materia de inversión, de ahí que le dejara en claro que aquí tienen las puertas abiertas en esa materia, así como en educación, desarrollo económico, medio ambiente y demás. ¡Órale!

Casi por nada es que el diplomático de esa lejana tierra cervecera destacara la vocación con la que cuenta Sonora en materia aeroespacial, al igual que en la conservación del medio ambiente, a través de la producción de energías renovables, que es por lo que están muy interesados en seguir trabajando con la administración sonorense, a fin de concretar posibles proyectos, de ahí el porque se diera la vuelta.

Ante lo que está de más el señalar que la Mandataria Estatal ha seguido cosechado las relaciones que ha sembrado en el ámbito mundial, por medio de la presencia que le ha dado la Comisión que preside en la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago), que tiene que ver con el cabildear a nivel del extranjero, o con otros mundos, por la forma en que le ha redituado a su gestión. Así el acierto.

Correo electrónico: [email protected]