Ni los chiltepine$ ya están perdonando…Y cuando se creía que ya todo estaba visto, en cuanto a la inseguridad, pues resulta que ahora hasta se robaron una tonelada de chiltepín en la colonia Prados del Centenario en esta Capital, valuada en alrededor de un millón 400 mil pesos, a partir de que el kilogramo de ese también llamado “oro rojo” cuesta unos mil 400 pesos. De ese pelo.

Así está ese insólito atraco que ahora tendrán que investigar los Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), de la que es titular Claudia Indira Córdova, a partir de la denuncia ventilada y presentada por el afectado, Braulio Navarro, de 65 años, quien se dedica al comercio de granos, y quien narrara que el pasado sábado es cuando se registrara ese suceso, que por algo ha sido de los más comentado. ¡Órale!

Al manejar la víctima que ese día salió en la mañana de su casa para hacer ejercicio y después acudir al Mercado Municipal, por lo que al volver como en una hora y media se encontró las puertas violentadas y con la sorpresa de que se habían llevado los 47 costales en los que tenía el citado picante, de ahí que “se pegara la enchilada de su vida”, por el alto precio que tiene ese producto en el mercado. ¡Vóitelas!

Es por eso que ante ese inverosímil hecho, está claro que los de la FGJE ya no únicamente estarán abocados a esclarecer los acontecimientos delictivos más comunes y corrientes, sino también ése que a todas luces se sale de lo normal, después de aflorar que los presuntos autores de ese robo en un pick up cargaron con el chiltepinerío que Don Lauro tenía proyectado vender en Tijuana y Mexicali. ¡Ups!

Aún y cuando el mismo atracado en poblado diera una pista, al confesar que el costalerío con ese fruto lo tenía almacenado o “guardado” en su vivienda desde hace dos meses, pero que en una de sus pláticas en el Centro de la ciudad “se lo contó” a varias personas y es donde sospecha que alguien pudo haberlo escuchado e investigado donde vivía, para en una de sus salidas “caerle y darle ese golpe”. ¡Ñácas!

O séase que con ese saqueo se está demostrando que los ladrones ya no se están deteniendo ante nada, por estar arrasando con todo lo que sea un valor, como lo exhibe que ya ni al chiltepín están respetando, por esos mil kilos que “se volaran” y que por algo han sido la comidilla de por éstos días, y no es para menos, por la forma en que se llevarán tantos “de un jalón”, o en un solo viaje. ¡Pácatelas!

Casi por nada es que todo mundo estará a la expectativa de los resultados que arrojen las indagaciones al respecto, para checar si finalmente logran atrapar a los amantes de lo ajeno, a los que ahora les diera por hacerle a los chiltepineros, pero a la mala, es decir, apropiándose de los ajenos, en lugar de ir a recolectarlos a la sierra, que es donde se da de manera natural, aunque también los siembran. ¡Palos!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Exhibe poder de reacción la Municipal…Donde ayer estuvo buena la tracatera, es en el Norte de la Ciudad, después de un enfrentamiento entre policías y delincuentes que dejara dos muertos y un par de agentes heridos, así como un empleado de una empresa de paquetería, y un detenido, luego de que los hampones les dispararan a los representantes de la ley y se iniciara una persecución. ¿Cómo la ven?

A ese extremo es que los maleantes desafiaran a los guardianes del orden, cuando a eso de las 12:30 horas en una patrulla de la Policía Municipal, tipo Interceptor, hacían alto en la esquina de bulevar Morelos y López Portillo, y en eso se les emparejó un automóvil sedán, color rojo, en el que viajaban al menos tres hombres, quienes antes de que cambiara el semáforo a verde los atacaron y ahí intercambiaron disparos.

De ahí que después de ese ataque contra los uniformados huyeron con rumbo al Poniente, por lo que ya a la altura de la calle Reyes y bulevar López Portillo los ubicaron, por lo que después de perseguirlos durante otro trayecto los interceptaron en las avenidas Israel González y Nácori Grande, de la colonia Insurgentes, sector en el que se bajaron del carro para emprender la huida por puntos diferentes.

Por lo que ya en tierra uno de los agresores se subió al techo de una vivienda, así que al ser detectado cuando corría entre los techos de las casas armado con un rifle y una pistola, los oficiales le dieron la orden de que tirara las armas, pero no sólo la ignoró, sino que por toda respuesta les apuntó, de ahí que lo abatieran; mientras que otro de los atacantes quedó sin vida en una de las calles. Así el duelo a muerte.

Razón por la cual es que sobre apuntar que así estuvo el poder de reacción exhibido por los encharolados municipales, cuyo Comisario General es Gilberto Landeros Briseño, porque lejos de “arrugarse” ante esa agresión, no únicamente descendieron de la unidad para repeler el fuego, sino que “les pusieron cola” para que no se les perdieran, de ahí que dos de los tres malhechores no vivieran para contarlo. ¡Glúp!

Aunque ahora habrá que ver “qué canta” el arrestado, tocante al porque con tanta saña y de manea frontal atacaran a los polizontes locales, quienes sí que de puro milagro se salvaron, de ahí el porque de las dudas que quedaran y que tendrán que ser despejadas, por no ser normal un atentado tan directo como ese.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Suman esfuerzos contra los fiesteros…Con todo y que “le ha tocado bailar con la más fea”, pero el que nomás “no ha aflojado el paso”, sino todo lo contrario, es Gino Saracco, el director de Inspección y Vigilancia Municipal, a la hora de poner orden mediante el operativo en conjunto llamado “Bájale dos rayitas”, para que los ciudadanos lleven la fiesta en paz en los convivíos que realizan.

Y sí que ameritaba el que Saracco Morales aclarara que no dejarán pasar nada, en cuanto a los excesos que pudieran cometerse en algunos festejos, eso a raíz del zafarrancho suscitado el anterior sábado en el fraccionamiento Los Encinos II, donde más de dos centenares de jóvenes recibieron a botellazos a los inspectores y policías, de ahí que detuvieran y multaran con más de $12 mil pesos al dueño de la casa.

Es por lo que el funcionario municipal advirtiera que ya están atendiendo “al cien”, o en su totalidad todos los reportes que les hacen llegar por las llamadas que se reciben en la línea del 911, así como en el teléfono de proximidad con el que cuentan, en lo referente a las denuncias por música a alto volumen en los diferentes sectores de Hermosillo, que en los dos últimos fines de semana sumaran 437. ¡Tómala!

Pues con esa estrategia de coordinación que han implementado junto con la Policía Preventiva y Tránsito Municipal y de Asuntos Internos, les ha permitido aumentar la capacidad de respuesta del Ayuntamiento en los casos en que se ve alterada la tranquilidad vecinal por fiestas fuera de control, sobre todo las que se vuelven masivas y en muchos de los casos sin contar con el respectivo permiso de esa Dirección.

Pero para que se den una idea del tipo de problemática social que enfrenta Saracco cada “fin”, es que esos desmanes de los fiesteros son la principal queja que hacen a la corporación policíaca por encima de todas las demás, de ahí que de las más de 400 que atendieran, 50 derivaron en sanciones económicas, que en el caso de pachangas en casas particulares equivalen a 150 Unidades de Medida y Actualización (UMA´s).

No en balde es que para el primer “puente largo” que ya se avecina y que abarcará hasta el lunes 1 de febrero, ya preparan esos despliegues de atención con los que abarcan las seis zonas policiales en que está dividida la ciudad, a fin de que los pachangueros no se pasen de ruidosos y escandalosos. Así la prevención.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Revive debate asesinato de dos jóvenes…Vaya que lo que volvió a revivir el debate sobre el actuar del Ejército nacional, es la muerte de dos jóvenes que el fin de semana fueran rafagueados por presuntos los militares, en un retén que instalado en la carretera Internacional, a la altura de Carbó, al no acatar la petición de detenerse, sino que por el contrario aceleraron el vehículo en que viajaban. ¡Qué tal!

Motivo por el cual es que a Cristo Fernando y Melisa Analía, de 17 y 19 años de edad, los balearan al cruzar a toda velocidad por ese puesto de revisión que suponen que era de la milicia, para terminar volcados, aún y cuando en un primer momento de la Cuarta Zona Militar aseguraron no tener conocimiento sobre ese hecho, pero sin que fuera una versión oficial al respecto, de ahí las interrogantes.

Tan es así que de entrada al Melisa ser trasladad al hospital para ser atendida por la volcadura, es cuando los médicos le descubrieron una herida de bala en la cabeza, que es por lo que muriera; en tanto que Fernando quedó muerto en el lugar de los hechos, de ahí que Fiscalía General de la República (FGR), de la que es delegado, Pavel Núñez, ya indague lo sucedido junto con las autoridades estatales.

A tal grado estuvo el hermetismo sobre ese doble asesinato, que hasta el lunes trascendió, a pesar de que tuviera lugar el sábado, como el que también se supiera que les encontraron cierta cantidad de droga, de ahí que las especulaciones no se hicieran esperar, de que tal vez esa fuera el motivo por el que no se quisieran parar, y que es lo que tendrán que determinar las instancias investigadoras. Así el dato.

Sin embargo y por encima de los asegunes que aún hay sobre esos decesos, lo único cierto es que al jovencito, quien era originario de Carbó, lo velaron hasta con la banda de música y toda la cosa, entre los reclamos de justicia por parte de su madre, quien declarara que desconocía si consumía drogas, por lo del estupefaciente que les hallaran, de ahí el porque deberán deslindarse responsabilidades. ¿Qué no?

Correo electrónico: [email protected]