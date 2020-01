Sin Medias Tintas

¿$e pa$an de largo$ los de Patronato?

¿$e pa$an de largo$ los de Patronato?…Y los que se está demostrando que están haciendo negocio por todo$ lado$, por como aflorara que “cazan” a los usuarios de los parquímetro$, son la camarilla de los del Patronato Pro Obras del Centro Cívico y Comercial de Hermosillo, cuyo cabecilla es Miguel Ángel Figueroa Gallegos, alías “El Mágalito”, por ser quienes los explotan. De ese pelo.

Eso al salir a flote que no sólo cobran por estacionarse a quienes acuden a comprarles al primer cuadro comercial de esta Capital, sino que además están incurriendo en un abu$o al tener cero tolerancia con el tiempo que establecen en esos parqueaderos, como los denunciara el dirigente de la Unión de Comerciantes del Centro de Hermosillo, Rubén López Peralta, al multarlos hasta por pasarse un segundo.

Esa es la rapacidad en la que dan cuenta que están incurriendo Figueroa Gallegos y su pandilla, que son los que regentean las millonadas que captan por ese concepto y sin darle cuentas a nadie, ya que haciendo valedero aquello de que el que calla otorga, simplemente han guardado silencio ante esa clase de ventaneadas, como la que ahora “les pegara” López Peralta, y con “los pelos de la burra en la mano”.

Lo anterior al mostrar una multa aplicada a un cliente, en la que se observa que se excedió un segundito del tiempo estipulado en el citado espacio, incluso habiendo casos en los que aún existiendo margen a favor del usuario, se ponen a “levantarle” la infracción, apostándole a que tarden, lo que exhibe que así está la evidente mafia con el personal que tienen comisionados para esa multadera. ¡Ñácas!

Sin embargo quejas han ido y venido, pero tal parece que no hay quien le pongan freno a esos exce$o$ de los leonino$ del Patronato Pro Obras fantasmas del Centro, porque hasta al director de Inspección y Vigilancia Municipal, Gino Saracco, se “le pusieron al brinco”, al salirle con que ellos no dejarán de cobrar los domingos como lo marca el reglamento, dizque porque su concesión dice otra cosa. ¡Tómala!

Es por lo que tampoco se cree que en esta ocasión vayan actuar en su contra, ante la balconeada de López Peralta, por promover una verdadera “cacería” contra los ciudadanos a los que no les queda de otra más que utilizar esos estacionamientos, por como están al acecho de ellos, lo que manejan que ha hecho que les bajen las ventas y con sobrada razón, por lo que así está la impunidad con la que continúan actuando.

Y si a eso se le agrega que esas “minita$ de oro” cuentan con una tecnología obsoleta, al presentar diferentes fallas en su funcionamiento, como el no detectar las monedas, o tampoco marcar correctamente, es que los usuarios la están llevando de perder, de ahí la creciente inconformidad que hay, sin que el tan llevado y traído del “Mágalito” Figueroa Gallegos ni siquiera de la cara. Así el agandalle.

De ahí que Saracco Morales bien haría en hacer una revisión de esas anomalías, pero sobre todo de la concesionada que les hicieran de esos 500 aparatos con los que mensualmente cobran alrededor de medio millón de pesos, y más de $5 millones al año, en lo que es una millonada que también demandan que se transparente, por hasta hoy no justificarse con las obritas “balines” de supuestas mejoras que han hecho.

No aguantan sin boteo$ manifestantes…Tal de a cómo se veía venir, los que no aguantaron mucho sin sus boteo$, porque luego se les quitó lo justiciero, son los del Movimiento por el Libre Tránsito en Sonora, y para prueba está que el sábado anterior entregaran la caseta de cobro de Hermosillo-Nogales de la Carretera de Cuatro Carriles, que mantenían tomada desde agosto del 2017.

Ya que después de que el pasado 16 de enero por fin les cayeran los de Caminos y Puentes Federales (Capufe), con el respaldo de los elementos de la Guardia Nacional, mediante el “Operativo Caseta Segura” que también implementaran en otras carreteras del País que igual estaban bloqueadas, es que como medida de presión para que se quitaran les impidieron el seguir con esas peticiones de cooperacha.

Porque aunque no los desalojaron para no hacerlos quedar como víctimas, pero sí “les dieron una de su propio chocolate”, al bloquearle$ esa millonaria recaudación que hacían, y con la que juntaban hasta $300 mil pesos al mes, con el pretexto de que no se cobrara, porque en el ínter en que se quitaban, los agentes también mantenían el paso libre de los vehículos que por ahí cruzan, hasta ahora que ya no están.

No en balde es que sólo aguantaran 9 días sin recibir ese dineral, para solitos hacerse a un lado, como lo aceptara un tal Martín Delgado Durazo, que ostenta como vocero de ese grupúsculo, aunque advirtiendo que nomás serán 15 días los que no estarán en ese punto de cobro, por según ellos ser el tiempo que el Gobierno federal les fijó para darles respuesta a su demanda de que no le cobren a los residentes. ¡Ajá!

Aún y cuando a la par sostuvieran que supuestamente un Juzgado federal les otorgó un amparo para que pueden seguir boteando en el lugar, pero que prefirieron aceptar la propuesta de mediación que les hizo el diputado federal, Javier Lamarque, y que es como estilan que lograron ser escuchados, en lo que más bien suena como una salida o retirada decorosa, al acabárseles “la papita”. Así la percepción que hay.

Pero por más echadas que se cargan los de ese movimiento de manifestantes, lo que es ayer el superdelegado de Bienestar Social, Jorge Taddei Bringas, ya apuntilló que se desconoce lo del presunto acuerdo del que hablan, y que más bien se da por entendido que se retiraron porque ya no los dejaron seguir “e$tirando la mano”, aunque ellos estén diciendo otra cosa para no verse tan malitos. ¿Será?

Tapa sol con un dedo cabecilla ganadero…Quien vaya que insiste en “querer tapar el sol con un dedo”, a pesar de que enfrenta un verdadero jaripeo en su contra, es el tachado de lo “píor” de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), Héctor Platt, al ahora negar los rumores de fractura y división que hay, en la realización de las asambleas que se están llevando a cabo para renovar las 97 asociaciones.

Toda vez que no obstante y que Platt Martínez casi jurara que todo está bajo control, como dice el dicho, lo cierto es que ha habido barruntos de tormenta en esos cambios de dirigencia, que deberán concretarse para ante del 29 de febrero, como los connatos de bronca que tuvieran lugar en esta Ciudad del Sol, en tanto que algo similar pasó en Álamos, por lo que dicen que así tiene el rancho ardiendo”. De ese vuelo.

Y ciertamente que no es para menos que Héctor esté enfrentando ese ambiente cada vez más dividido, por como recientemente el mismísimo “Presi” de la República, Andrés Manuel López Obrador, le sacara a colación la tachada de espuria dirigencia que preside, por todavía estar sin resolverse la impugnación que se presentara con relación al proceso con el que se reeligiera por un segundo periodo. ¿Cómo la ven?

Pues lejos de reconocer que su cuestionado liderazgo aún está en el limbo, por ese recurso que interpusiera el según esto fraudeado candidato de Daniel Baranzini, por toda respuesta mandó a su corre ve y dile, o secretario general de la UGRS, Rubén Molina, a desafiar la postura presidencial, al despotricare con que es un lío o una evidente falta de democracia que sólo compete a los ganaderos.

Ya que previamente López Obrador les dejó muy en claro que los rancheros sonorenses deben elegir “libremente a sus representantes”, y para eso adelantó que es la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) la que deberá mediar para solucionar ese conflicto, como lo confirmara el Jurídico de esa dependencia, Francisco Consuelo Gutiérrez, y que es por lo que Platt continúa en ascuas. ¡Pácatelas!

Violencia a la alza y fondo$ a la baja…El que confirmó lo que todo mundo comentó, es el Director del Observatorio Sonora por la Seguridad, Manuel Emilio Hoyos, tocante a que mientras que la violencia ha ido a la alza, los que han seguido a la baja son los recursos del programa Fortalecimiento para la Seguridad Pública (Fortaseg) de la Federación, cuando debería de ser al revés. ¿Qué no?

Si se analiza que contra todo lo esperado por los alcaldes de los distintos municipios, pero lo que es el Fortaseg registra una mayor reducción presupuestal en el presente 2020, lo que va contra toda lógica, por suponerse que a como está la creciente inseguridad, debería de haber más de ese financiamiento para apoyarlos con equipamiento y herramientas en las corporaciones policíacas municipales. ¡Palos!

Tan es así que las municipalidades de Cajeme, San Luis Río Colorado y Guaymas son los que reflejan una mayor afectación por ese recorte aplicado, con bajones hasta por $3 millones 730 mil pesos, como es en el caso de la primera, a pesar de que Obregón es la ciudad más violenta del Estado y de todo México, por lo que así aseguran que está la incongruencia del Secretario de Seguridad nacional, Alfonso Durazo.

Y para quien dude de lo anterior, o el como ha ido esa disminución, ahí tienen que en el caso de Hermosillo en el 2018 recibió $69 millones 903 mil 653 pesos, pero en el 2019 se le asignó un 49.47% menos, es decir, casi la mitad, en tanto que en el que corre habrá una rebaja de $582 mil 779 pesos, al autorizársele $34 millones 587 mil 906 pesos, lo que no deja de ser menos. Así el dato.

Casi por nada es que se diga que hoy en día el hampa sigue estando mejor equipada que las propias Policías y eso podría explicar porque, si se toma en cuenta que el Fortaseg se destina para invertir en el desarrollo, profesionalización y certificación policial, así como la adquisición de tecnologías, infraestructura y equipo de apoyo para la operación policíaca de las ciudades. Ni más ni menos.

