Tiene un cierre histórico el FAOT 2020…Y con el que se cumplieron los pronósticos, es con el recién terminado Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) 2020 de Álamos, ante el éxito alcanzado, al en su edición 36 rebasarse todas las expectativas, con lo que se convirtió en el mejor de la historia, con una asistencia de más de 150 mil personas en los nueve días de duración de esa fiesta artístico cultural. ¡Zaz!

Tan es así que el cierre con broche de oro lo puso el sábado el cantante, Alejandro Fernández, con un concierto en la Unidad Deportiva, al que acudieron 52 mil personas, con lo que se rompió el récord de asistencia del año anterior, que era de alrededor de 40 mil almas, y de 80 mil para un día de clausura, al en la Plaza de Armas haber 28 mil, de ahí el porque ya es un referente a nivel nacional e internacional.

Casi por nada es que ante esa extraordinaria logística y organización lograda por los del Instituto Sonorense de Cultura (SC), del que es director Mario Welfo Álvarez Beltrán, es que se diga que Sonora ya está listo para grandes espectáculos, eso en coordinación con la Secretaría de Seguridad, Turismo y Protección Civil, de ahí que les toque su parte de ese acierto a sus titulares, David Anaya y Luis Núñez.

Por no ser como echarse un simple “palomazo”, el controlar a ese “mar de gente”, que por más de una semana se dieran cita a ese Pueblo Mágico, para disfrutar de la actuación de más de mil 500 artistas en escena, con 12 subsedes y 162 actividades, en los que se combinara la ópera, arte y cultura en todas sus manifestaciones, y hasta ayer con un “saldo blanco”, lo que habla de que se llevó la fiesta en paz.

No en balde es que a la que reportaran más contenta que ni “El Jibarito”, es a la “gober” Claudia Pavlovich, a quien por algo Alejandro saludó y agradeció casi al inicio de su concierto, al reconocerle la realización de esos eventos con los que se une “Juan Pueblo” en un solo son, y es que se dio tiempo para asistir a varios foros, desde galas operísticas, hasta esos conciertos, como por ejemplo el de Emmanuel.

A tal grado manejan que se le vio de ambientada a Pavlovich Arellano, que hasta se le captó caminando por las calles de esa llamada Ciudad de los Portales, como si no estuviera en su quinto año de gobierno, que es cuando los gobernadores ya casi no salen para no exponerse, pero en su caso fue muy bien recibida en todos los lugares por los que se paseó, por lo que así estuvo el “baño de pueblo” que se dio. ¡Órale!

Ante lo que está de más el apuntar que después esa caída del telón del FAOT 2020, quien muy seguramente que ahorita debe de estar diciendo ¡prueba superada!, es Álvarez Beltrán y sus operadores, después de que por éstos días tal vez no durmieran ni una noche completa, por estar al cuidado de los detalles para que todo saliera bien, lo que habla de un acierto que no es producto de la casualidad.

Pero lo cierto es que Mario Welfo ni chanza tendrá de ponerse a contemplar lo logrado, porque de seguro que desde ya deben estar pensando en el reto que significará el FAOT del próximo año, por ser una vara cada vez más alta la que se ponen y que tienen que superar, como en esta ocasión sucediera, de ahí el porque se comente que es de los funcionarios que mejores resultados ha dado al trabajar bajo presión.

“Les pierden la fe” a alcaldes de Morena…Con todo y que aún hay una buena opinión en torno a la tan llevada y traída gestión del “Pejidente”, Andrés Manuel López Obrador, emanado de Morena, pero a los que por el contrario ya les perdieron la fe, al pasar la “luna de miel”, es a los alcaldes de ese Partido, por como la mayoría resultaran reprobado en una reciente encuesta. De ese pelo.

Pues de acuerdo a un sondeo realizado en el presente mes de enero por la reconocida empresa encuestadora, Massive Caller, casi el 70% de los ciudadanos, es decir, 7 de cada 10, reprobaron a los gobiernos municipales del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), al considerar que los problemas sociales han empeorado desde que asumieron el cargo, por estar “píor” que antes. ¡Tómala!

Ya que a la pregunta de si “¿aprueba o desaprueba la gestión su presidente municipal?”, el 66.3 % respondió no aprobarlo en el caso del Guaymas; un 61.8% respondió por igual en Navojoa; mientras que el 60.2% contestó de la misma forma en Cajeme; y el 52% en Nogales, con lo que se puso de manifiesto que de todos no se hace uno, por el fisco que han resultando para los ciudadanos. ¡Palos!

Con lo que a un año y 4 meses de la administración de los munícipes morenistas se está demostrando el error de la ciudadanía, de haber votado por la ola Lopezobradorsista, ya que lo hicieron alentados por un personaje, lo que les favoreció como candidatos, de ahí que llegara cada perfil incapaz y producto del oportunismo a esas alcaldías, lo que ha quedado evidenciado al resultar unos pésimos gobernantes.

Prueba de ello es que sus desgobernados ya lo estén resintiendo en su vida diaria, por la inseguridad, falta de servicios públicos, pavimentación y demás, de ahí que ya adelantaran en esa encuestada que no lo volverían hacer, al advertir que no les darían su voto para una reelección, con todo y que el “Presi” de Obregón, Pablo Mariscal Alvarado, ya sueña despierto con ser gobernador, cuando es de lo peor. ¡Ñácas!

Ya es oficial la cancelación de conce$ión…Aunque no se concretó por unanimidad, pero la que se terminó por cancelar, es la leonina conce$ión para el mantenimiento del alumbrado público con el consorcio ConLuzHMO, luego de que el viernes por mayoría de votos el Cabildo aprobaran un acuerdo pactado por la alcaldesa, Célida López Cárdenas, el cual se veía como muy difícil de lograr. ¡Qué tal!

Y es que con la abstención del incongruente regidor del Movimiento Ciudadano, el protagónico de Carlos “El Charly” León García, porque antes era de los que se oponía a esa concesionada, aunque ahora se rajara; y las de los priístas Jesús Ávila Félix y Xóchitl Sánchez García, es que se revocara ese contrato firmado en el trienio pasado a 15 años y por un monto de $3 mil 800 millones de pesos. ¡Vóitelas!

O séase que con eso Célida Teresa le puso fin a un convenio que era de lo más abu$ivo, por como ponía en jaque a las finanzas actuales del Ayuntamiento y las de por menos otras cuatro administraciones más, y es que con ello se obtendrá un ahorro de $2 mil 361 millones de pesos, porque ahora sólo se pagarán mil 441 millones de pesos a 12 años, que es lo que dizque invirtiera en infraestructura la empresa cancelada.

Es por lo que dijera: “Recibimos un Gobierno Municipal con cáncer terminal y estamos en quimioterapias, esto que hicimos hoy es una de tantas que vamos a aplicar para poder subsistir, porque se tomaron decisiones erróneas y hoy Hermosillo tiene que enfrentar retos con un Municipio que no puede estar con una situación financiera peor de la que tenemos, por culpa de gente que llegó para servirse”.

Lo anterior al resaltarse que el Alumbrado Público era uno de los servicios mejor calificados antes que los que se fueron lo dejaran caer para concesionarlo, por lo que ahora le tocará a López Cárdenas y su equipo el tratar de recuperar la confianza atendiendo los reportes y equipando bien a esa Dirección, que es la que de aquí pa´l real se encargará del mismo, pero sin ese millonario costo con la que la tenían “ahorcada”.

Sin embargo y partiendo del como una vez más Célida demostrara que no es de las “que le saca”, a la hora de enfrentar el costo político que implique defender los intereses de los hermosillenses, como en esta ocasión lo hiciera, es que dan por descontado que se mantendrá de manera eficiente ese servicio. ¿Será?

Siguen reprobando en seguridad escolar…Y a como han seguido las tragedias en las escuelas, sí que continúan sin aprender la lección en materia de seguridad escolar, por como apenas la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará si es constitucional el operativo “Mochila Segura” aplicado desde el 2017 para impedir el ingreso de armas, drogas y demás a los planteles. De ese vuelo.

Ya que en tanto que ahora el pasado 10 de enero se registró un trágico tiroteo en el Colegio Cervantes de Torreón, con un saldo de dos muertos, luego de que un estudiante de 11 años de sexto grado matara a su maestra al dispararle, para después suicidarse, no sin antes balear a otras cinco compañeros y un profesor, lo que es en la SCJN actualmente existe un amparo contra esas inspecciones en los centros escolares.

Eso luego de que en febrero del 2017 un grupo de padres de familia de dos escuelas de la Ciudad de México promovieran esa amparitis, al alegar que ese programa de revisiones auspiciado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) violaba los derechos humanos de los menores estudiantes, además de intimidarlos, lo que por donde quiera que se les vea, sí que resulta por demás inexplicable. ¡Pácatelas!

Razón por la cual es que en una primera instancia la jueza federal, Alma Delia Aguilar, les negara esa amparada contra ese esquema de esculcadas, mismo que el actual gobierno de la Federación dejó de poner en práctica en el 2019, lo que es por demás incongruente, por en los últimos tiempos ser cuando más se ha disparado la inseguridad, de la que no se han escapado esos inmuebles educativos privados y particulares.

Y para prueba está que el Secretario de Seguridad Estatal, David Anaya Cooley, ya advirtiera que esas operaciones deben empezar en las casas por los propios progenitores, más que intentar rechazarlas, por suponerse que el interés colectivo debe estar por encima del particular, lo que es algo elemental. ¿Qué no?

