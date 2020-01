SIN MEDIAS TINTAS

“Dan color” sobre conce$ión de basura

“Dan color” sobre conce$ión de basura…Y en tanto que el director de Servicios Públicos Municipales, Norberto Barraza Almazán, ya “dio más color” en torno a cómo opera la conce$ión del tratamiento de la basura de Hermosillo, lo que son los de la empresa originaria de Nuevo León, Técnicas Medioambientales de México (TecMed), sí que han hecho valedero aquello de que, ¡el que calla otorga!

Eso ante el reciente anuncio de la alcaldesa, Célida López Cárdenas, de que una vez que lograra cancelar la concesionada para el mantenimiento del alumbrado público que hoy a las 12:00 horas aprobará el Cabildo, igual buscarán la revocación del contrato por ese servicio del relleno sanitario, así como el de la Planta Tratadora de Aguas Residuales, por considerar que también son leonino$ y sin dar resultados.

Es por lo que Barraza ya apuntillara que deberá evaluarse qué es lo mejor para la Capital, tanto en la cuestión del cuidado del medio ambiente, como en lo que tiene que ver con lo económico, con la operación de ese consorcio para nada muy limpio, al que contrataran en 1998, con una terminación estipulada en el 2016, pero que en el 2008 extendieran para prolongarlo hasta el 2026. De ese pelo.

No en balde es que ahora a los de TecMed les estén sacando a flote que en todos esos más de 20 años han estado haciendo un negociazo redondo con el tratamiento de los desechos que genera esta Ciudad del Sol, al según esto estar muy por arriba de lo que es su verdadero costo, de ahí que Norberto ventilara algunos datos que demuestran que así de ventajosa ha sido esa millonaria contratación. Ni más ni menos.

Al de entrada destapar que el terreno donde se ubica y opera ese centro de confinamiento es del Ayuntamiento, de ahí que esa compañía sólo se dedica a la tratada de dichos desperdicios, porque como dijera Célida Teresa, sí que “se las han puesto peladita y en la boca”, por como a la Comuna le cuesta la operatividad para el traslado, al comprar los carros recolectores, pagar trabajadores, diésel y todo.

Casi por nada es que hasta ahora “no hayan hecho ni pío”, por el adeudo que tienen con ellos y que ascendía a $80 millones de pesos, como lo diera a conocer el Tesorero del municipio, Daniel Sánchez González, y es que no les pagaban desde el trienio pasado, de ahí que apenas les abonara, por lo que muy seguramente se han de compensar con la basura que tratan y venden, que es de 70 toneladas diarias.

Toda vez que ahí van y les depositan lo que recogen en las 970 colonias de esta “Capirucha”, las cuales están divididas en tres sectores, como es el Norte, Centro y Sur, en los que cada ruta de camiones cubre alrededor de mil viviendas, por lo que de esa forma es que les hacen el trabajo de recolección, y que es lo que pretenden cambiar, por ser un trato muy desigual para la municipalidad. Así el agandalle.

De ahí que sea una prestación privada que sí que tiene un olor muy fétido, ante lo que López Cárdenas ya advirtiera que será revisada, cosa que ya confirmara Barraza Almazán, al adelantar que en los próximos días habrá noticias al respecto, mientras que a la par dejó entrever que eso no implicará ningún riesgo, por ya estar en condiciones de tomar el control y funcionamiento de ese rellenadero. De ese vuelo.

Hasta ¡la “bici”! llevarán los ruleteros…Ni duda cabe que los que están yendo más allá, a la hora de intentar modernizar el sistema de los camiones urbanos en todas sus áreas en esta ciudad capitalina, son los de la Dirección de Transporte estatal, de la que es titular Carlos Morales, por como ahora en coordinación con la Secretaría de Economía pretenden transportar la bicicleta de los pasajeros.

A ese punto está esa novedad consistente en un plan piloto que iniciaron ayer en un autobús de la Línea 18, el cual estará en un periodo de prueba durante un mes, con la finalidad de mejorar la movilidad del pasaje que usa “bici”, por lo que con ese fin es que le instalaran un dispositivo especial para el traslado de esos vehículos de dos rudas, mismo que colocaron en la parte frontal. ¿Cómo la ven?

Luego entonces con ese programa auspiciado por Morales Buelna y el operador económico del Estado, Jorge Vidal Ahumada, sí que se estaría poniendo a esta localidad al nivel de las grandes ciudades, en las que ya pueden llevar su “baica” a la hora de viajar en esos ruleteros, y que pusieran en marcha con la ruta que circula frente a la Universidad de Sonora, para beneficiar a los estudiantes que le pedalean. ¡Órale!

De tal forma que durante treinta días probarán ese sistema de viaje integral, que ahora permitirá el tener la posibilidad de poder transportarse con todo y sus bicicletas, a fin de terminar de llegar a sus destinos, ya que transcurrido ese tiempo podrán medir el éxito obtenido, para muy probablemente después de eso hacer el lanzamiento oficial, y ya quede de una manera definitiva y formal. Así el plan que se traen.

O séase que así está desde ya esa probada y viabilidad para 110 mil usuarios de la citada vía que recorre toda “Hermofrío”, para poder analizar la conveniencia de instaurarlo, que por lo que se ve no implicaría más gasto que el hacerle esas adaptaciones transportadoras a los “rulas”, a no ser y que Morales y Vidal tengan que evaluar otros indicadores, pero de entrada es un proyecto que tiene mucho de positivo.

“Les llueve” a funcionarios indigenistas…A la que vaya que “le ha llovido” en los últimos días, es a la encargada de despacho del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en Sonora (INPI), una tal Judith Terrazas Espinoza, por los presuntos excesos en lo que ha incurrido, incluidos desvíos, además de una falta de atención que le están echando en cara, por lo que así está la ventaneada. ¡Pácatelas!

Porque primero fueron los agremiados del Sindicato Nacional de Trabajadores Indigenistas los que le “desenterraron el hacha de guerra”, al protestar y tomar las instalaciones para denunciar violaciones al contrato colectivo del trabajo; y después un grupo de mayos se “se levantaron en armas” para quejarse de que es hora que no se ha nombrado un representante ante esa instancia federal. ¡Tómala!

Con lo que se pone de manifiesto que a Terrazas Espinoza por todos lados se le han estado abriendo frentes, y no precisamente por estar haciendo las cosas bien, después de que en el 2019 fuera designada como encargada, ante la destitución del ex delegado José Luis Germán Espinoza, pero tal parece que no aprendió la lección, por como no ha mejorado las cosas, sino todo lo contrario, al ahora estarse “píor”.

Y para mayores evidencias están esas manifestaciones que le han brotado a Judith, y ante las que no ha dicho ni media palabra, y mucho menos una explicación, a pesar de que la acusan hasta del frío que está haciendo, al decirle hasta de lo que se va a morir, al señalársele de cometer actos de discriminación, maltratos, humillaciones, y hasta gritos y burlas, y de todo lo que se le parezca. ¡Ups!

Así que con eso termina exhibiéndose que de los dos representantes que hay para ese sector étnico no se hace uno, al manejarse que el de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas (Cedis), Antonio Cruz Casas, está por las mismas, al simplemente no estar respondiendo a las expectativas, de ahí el porque sea un ámbito en el que no ha cesado las demandas, y con sobrada razón.

Está cerrando muy saludable el del IMSS…Quien sí que está en vías de culminar de manera muy saludable, o con los mejores resultados, su actual etapa como delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es Guillermo Noriega Esparza, y un buen síntoma de ello es el que gestionara 12 nuevas ambulancias para mejorar el equipamiento médico, mismas que acaba de poner en operación.

Por lo que así está esa mejoría promovida por Guillermo Alejandro, con la intención de eficientar la atención que se le prestan a la derechohabiencia, por como esas unidades hospitalarias rodantes están equipadas camillas con colchón anatómico, tanques de oxígeno, evaporador, reanimadores, equipo para toma de presión, estetoscopio, glucómetro, termómetro digital, entre otros aditamentos. ¡Órale!

Y para que se den una idea de la trascendencia de ese acierto en esa especialidad, es que aflora que Sonora por su extensión geográfica es uno de los Estados donde más recorrido realizan esos vehículos, de ahí la importancia de contar con esa clase de camionetas de auxilio nuevas para los traslados de los pacientes, por en su momento poder a llegar a representar la diferencia entre la vida y la muerte. ¡Glúp!

Lo que explica el porque Noriega Esparza le agradeciera ese apoyo brindado al mismísimo director nacional del Seguro Social, Zoé Robledo, por como les facilitará las cosas con esas llevadas y traídas, en lo que es un respaldo que también podría ser un reflejo de la buena relación que se dice que hay entre ambos funcionarios, de ahí que se especule que una vez que deje el cargo se lo podría llevar a México.

Ya que “El Memo” Noriega estará en funciones hasta el venidero 15 de febrero, después de que la primera quincena de enero del presente año se designará por sorteo a Edgar Jesús Zitle García como el nuevo representante del IMSS en la Entidad, como parte de una renovación que se hiciera de esos puestos en todo el País, y que es por lo que habrá de concretarse ese cambio. De ese tamaño.

