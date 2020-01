“Le echan la caballada” encima a AMLO

Pasa alcaldesa de la conce$ión a extinción

Exhibe oootra tragedia a cabecilla sindical

Cunde el mal ejemplo de tiroteo en colegio

“Le echan la caballada” encima a AMLO…Y al que quién sabe como le vaya, es al impugnado cabecilla de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), Héctor Platt Martínez, por haberle “echado la caballada encima” al mismo “Pejidente” de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, por medio de su escudero y grillo secretario, Rubén Molina Molina. De ese pelo.

Eso por la forma que en que por medio de su corre ve y dile de Molina Molina le reviraran a López Obrador, el que recién sacara a colación en su mañanera diaria conferencia de prensa en Palacio Nacional, el que aún está en estambay el proceso de impugnación de la reelección del pasado 5 de abril del 2019 con la que se mantuviera en el puesto, y que aseguran que fuera de manera fraudulenta. ¡Pácatelas!

Lo anterior por como Rubén prácticamente le dijera a AMLO que no se metiera en esa tildada de espuria elección de la Mesa Directiva que encabeza Platt Martínez, por según ellos ser un asunto gremial que solo le compete a los ganaderos sonorenses, en lo que sonó a una evidente medición de fuerzas con la Presidencia de la República, y más por como señalara que no tiene porque abordarse en ese foro.

O séase es una postura que demostró que “sí les llegó” lo que les mandara a decir Andrés Manuel, de que es un lío que sigue en los tribunales, pero que urge resolverse por la vía democrática del voto, a partir de su visión de que los rancheros del Estado deben elegir “libremente a sus representantes”, de ahí que sean unos comicios que requieren reponerse, y que es a lo que se han opuesto reiteradamente. ¡Tómala!

Y como el Ejecutivo federal apuntilló que es una problemática que le corresponderá atender a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), es que igual “le echaron el caballo” al abogado de esa dependencia, Francisco Consuelo Gutiérrez, de estar promoviendo intereses nefastos, e intentar sabotear “el trabajo” que realiza la UGRS junto a las 94 asociaciones locales afiliadas. ¡Ajá!

Cuando está de más el apuntar que Consuelo Gutiérrez no se manda solo y para prueba está esa casi indicación presidencial que recibiera, y que no es por nada, por como ya ventilara que por el bien de los miembros de ese gremio deben celebrarse nuevas votaciones, ya que desde que con ese agandalle se impusiera a Platt, por encima de Daniel Baranzini, no cuentan con reconocimiento por parte de la Sader.

Y es que a un año de esa supuesta imposición de Héctor, todavía continúan esos jaripeos, por la división existente, con todo y que digan que desde el 27 de agosto del 2019 los tribunales federales administrativos concedieron la nulidad definitiva a favor del grupúsculo que representan, a fin de que se mantuviera por un segundo periodo al frente, pero sin contar con el apoyo de las mayorías. ¡Ñácas!

Es por eso que ante esa “escupida pa´rriba que están dando”, que habrá que ver de a cómo les va, derivado de que ahora sí agarraron pleito al más alto nivel, por lo que no se descarta y que sea un conflicto que pudiera intensificarse con la mediación de la Sader, vía su área jurídica, que es la que ha estado intercediendo, a partir de la demanda presentada por los afectados. De ese tamaño.

Pasa alcaldesa de la concesión a extinción…Ahora sí que contra todo lo esperado, la que logró lo que parecía impensable, es la alcaldesa Célida López Cárdenas, como es la de pasar de la concesión a la extinción, o cancelación del contrato de mantenimiento del alumbrado público que se le había asignado a la empresa ConLuzHmo, lo que representará un ahorro de $2 mil 361 millones para el municipio. ¡Zaz!

Pues en base a lo confirmado y detallado ayer por Célida Teresa, con una indemnización pactada por $610 millones de pesos, que con intereses sumarían mil 441 millones de pesos, a pagar en los próximos 12 años y 8 meses, el Ayuntamiento evitará apoquinar $3 mil 802 millones de pesos por los 15 años que se estipulaba que esa compañía le daría servicio a las luminarias, por lo que así está la gran diferencia.

En lo que es un acuerdo que se sometería a la aprobación de Cabildo el próximo viernes, para una vez “palomeado” por los regidores en esa sesión, en un periodo de dos semanas ya estar firmando la terminación de ese leonino convenio que hicieran el 27 de febrero del 2017, durante la administración del ex “Presimun”, Manuel Ignacio “Maloro” Acosta, con lo que se dejaría de hipotecar a la ciudad. ¡Palos!

Luego entonces López Cárdenas así estará cumpliendo una promesa de campaña, y es que una vez que ganara la Presidencia Municipal, y ya después en funciones como munícipe, el 28 de enero del año pasado anunció la decisión de cancelar esa concesionada, por considerarla abusiva y muy cara, por lo que inició una batalla legal, y el 5 de julio los “rugidores” aprobaron una revisión de la misma. ¡Órale!

De ahí que el tiempo y esos excesivos cobros que se proyectaron terminaron por darle la razón a la “Presi” de Morena, porque de casi $18 millones y medio de pesos mensuales que tenían que liquidarse, y $30 millones en el 2032, ahora sólo serán alrededor de $6 millones y medio, y de $13 millones y medio en el último año, y que de inicio alcanzaría con el Derecho del Alumbrado Público (DAP). ¡Qué tal!

Y para que se den una idea de lo que significan esos $2 mil 361 millones, es que alcanzarían para pagar el total de la deuda municipal actual; o se pavimentaría con concreto hidráulico el rezago histórico de calles y avenidas, incluyendo agua potable, drenaje y alcantarillado; o se podrían adquirir 944 camiones recolectores de basura, por lo que de esa magnitud es el acierto conseguido. De ese vuelo.

Exhibe ootra tragedia a cabecilla sindical…Quien sí que nomás se ha quedado callada, como que la virgen le habla, es la dirigente del Sindicato “Salvador Alvarado”, Iris Sánchez Chiu, en torno a la enésima tragedia ocurrida el pasado jueves en el poblado Miguel Alemán, cuando una vieja Van que trasladaba como “sardinas” a 23 jornaleros del campo volcara, con un saldo de 2 muertos y 23 lesionados.

Al ser una trágica historia que continúa repitiéndose, como resultado de la manera tan negligente en que siguen transportando a esos trabajadores del campo, cuando se supone que Sánchez Chiu y su camarilla están para evitarlo; aunado a que persiste en evidenciarse que aún usan a menores para trabajar en esa labores, aún y cuando es una ilegalidad, con todo y las autoridades insistan en negarlo. A ese grado.

Porque igual en el imprudente “accidente” suscitando a principios de enero en un crucero ferroviario de Vícam, cuando el tren arrolló a un camión que llevaba a ese mismo tipo de empleados, muriendo 8 de ellos, y quedando 36 heridos, cuando el chofer intentó ganarle el paso, salió a relucir que iban adolescentes, pero en esa ocasión se manejó que les habían dado raite, lo que obvio que nadie les creyó.

En lo que es una evidente irregularidad que volvió a ponerse al descubierto, de ahí que al Secretario del Trabajo Estatal, Horacio Valenzuela Ibarra, no le quedara “díotra”, más que salir a declarar que investigarán a los patrones al respecto, en tanto que por otro lado el concesionario de la volcada vagoneta podría perder la concesión, por el sobrecupo de la unidad, de la cual el chafirete perdiera el control.

O séase que así está la exhibida para la ventaneada de la Chiu, quien sí que la tiene en chino, por no ser el primer percance de esa clase que tiene lugar, y en esa misma rúa, por como el 23 de mayo del 2019 otro vehículo de esos chocara contra un pick up, muriendo 8 personas, y sin que se actuará en consecuencia, como lo denota que hasta ahora no se les haya puesto freno a esas negligencias. ¡Vóitelas!

No obstante y que en esta ocasión la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, ya ayer sentenciara que ahora sí habrá consecuencias para las empresas agrícolas que contratan a quienes no han cumplido la mayoría de edad, pues así lo marca la norma, aún y cuando se excusan en que se les presentan con credenciales falsas de familiares o hermanos para burlar las reglas de contratación. ¿Será?

Cunde el mal ejemplo de tiroteo en colegio…Para que vean como el mal ejemplo ya está cundiendo, ahí tienen el ausentismo escolar que ayer provocara un estudiante secundariano del Colegio Regional de México (Corem) de Hermosillo, luego de que el fin de semana enviara mensajes a través de redes sociales en los que anunciaba un atentado dentro del plantel, que al final resultó ser una broma.

Si se toma cuenta que el temor o “el horno no está para bollos”, después de la tragedia que el pasado viernes 10 de enero se registrara en el Colegio Cervantes de Torreón, donde un alumno disparó contra su maestra para después suicidarse, no sin antes también herir a otras seis personas, y que por lo que se ve hay quienes han estado bromeando con ese trágico hecho que conmocionara a todo México. ¡Glúp!

Y para prueba está que no solamente en el Corem se han presentado esas psicosis causadas por falsas alarmas, por como aflorara que también en el Colegio Regis reportaran de manera virtual a una persona armada; e igualmente en el centro educativo TAES, de ahí el porque de la emergencia, al grado de que como medida preventiva pusieran en práctica la Operación Mochila, y no es para menos. ¿Qué no?

Aún y cuando en el caso del Colegio Regional de México fuera un hecho más evidente, por como el estudiante causante reconociera que se trató de un juego y hasta pidiera disculpas, después de que con la frase “mañana va a ser un gran día” se mostraba un arma apuntando hacia la entrada principal del plantel, como lo diera conocer la directora, Irma Dávila, de ahí que sólo asistiera a clases un 20% del alumnado.

