Que dejan sin agandalle a los regidore$

De los mejor pagado$ “polis” de Sonora

“Dan en el blanco” a arquera ladrones

Hacen la tarea para prevenir la violencia

Que dejan sin agandalle de regidore$…Y no cabe duda que el dinero quita lo justiciero y para ejemplo de ello está el caso del regidor morenista, Armando Moreno, quien de ser una reaccionario contra el sistema gubernamental, desde las aulas universitarias en las que impartía cátedra, resulta que ahora es de los que se le hace poco lo que gana como regidor en el Ayuntamiento de Hermosillo. De ese pelo.

Así está el cambiazo que diera Moreno Soto, en cuanto a sus actuales ideales monetarios, por de a cómo se convirtiera en el centro de la polémica, en torno a la intentona que tuvieran los ediles el pasada mes de diciembre, para aumentarse el sueldo de $33 a los $48 mil pesos mensuales, dizque por ser un acuerdo autorizado por el Cabildo en el 2004, como parte de un ajuste salarial por lo de la inflación. ¡Ajá!

Toda vez que así está el agandalle en que pretendieron incurrir los “rugidores” hermosillenses, como lo exhibe el anuncio que hiciera Moreno el 23 de diciembre del 2019, pero que una vez que “les dieran pa´ tras”, es que salió con que “le pusieron una trampa”, al manejar que no precisamente había dicho eso, pero sin dejar de reconocer que es de los que está a favor de que les otorguen ese aumento. Así el dato.

Eso luego de que 18 días después los concejales edilicios capitalinos de Myrna Rea Sánchez, María Carrasco, Guadalupe Mendívil y Carlos Sosa Castañeda, convocaran a una rueda de prensa para negar que “en lo oscurito” hayan pactado un alza en sus percepciones y que por el contrario devengarán lo mismo en lo que resta del trienio, por la precaria situación financiera de la administración municipal.

Y es que ciertamente que resultaba por demás incongruente que por un lado el municipio naranjero hasta esté contemplando un recorte de 400 empleados, entre de confianza y sindicalizados, y por otro Armando y compañía quieren ganar más, según ellos porque tienen una “gran responsabilidad”, de ahí que no por nada digan que por lo único que van es por el billete, y no precisamente por el beneficio de la gente.

Más si se toma en cuenta que en todo caso el índice inflacionario es del 3%, que calculado sobre sus sueldos, equivaldría a unos $900 pesos, y no a los $15 mil “del águila” que buscaban incrementarse, por ser alzas que no son retroactivas, como para que se apliquen la de los últimos años, ante lo que muy seguramente que la alcaldesa, Célida López Cárdenas, les ha de haber dicho: ¡No me ayuden compadre$!

De los mejor pagado$ policías sonorenses…Ahora sí que contra todo lo que pudiera esperarse, a partir de las peticiones de mejores condiciones para las fuerzas policíacas sonorense, pero resulta ser que entre los Estados donde los policías tienen los mejores salarios está Sonora, así como San Luis Potosí, Sonora y Baja California, en lo que es un acierto para la gobernante sonorense, Claudia Pavlovich.

Al manejarse que no es producto de la casualidad que los oficiales policíacos sonorenses rebasen el promedio salarial nacional, que es de $13 mil 187 pesos, de acuerdo a las percepciones que existen en las 33 Entidades del País, según lo destapado por el de la Secretaria de Seguridad en México, Alfonso Durazo, sino por como se les ha promovido un incremento, para que hoy en día sean de los puntero$.

En lo que es una avance monetario en cuanto a sueldo, en lo que aseguran que mucho ha tenido que ver el mandamás de Seguridad estatal, David Anaya Cooley, a partir de la profesionalización policial que han impulsado, lo cual también se ha visto reflejado en lo que ganan, de ahí que hoy en día no estén muy distantes de los “polis” de San Luis Potosí, que son los que más devengan, con $21 mil pesos mensuales.

Mientras que irónicamente los agentes que menos perciben son los de la tierra del “Presi”, Andrés Manuel López Obrador, como son los de Tabasco, con mil 331 pesos cada mes, seguidos de los de Oaxaca y Baja California Sur, de ahí que quiere pensarse que esa ventaneada que “les pegara” Durazo Montaño a los Estados que están más atrasados, es para que sean más ju$tos con sus corporaciones. ¿Será?

En tanto que en lo que corresponde a la región, y si por la víspera se saca el día, todo apunta a que les irá mejor, por aquello de que le asignaran más presupuesto para el 2020 a David José. ¿Cómo la ven?

“Dan en el blanco” a arquera ladrones…La que no se salvó de también “ser blanco” de los ladrones, es la famosa arquera hermosillense, Alejandra Valencia, al aflorar que hace dos viernes por la tarde entraron a su casa de la colonia Álvaro Obregón, donde vive con sus padres, y le robaron hasta uno de sus arcos, flechas, e incluso zapatos y uniformes, como lo denunciara por su cuenta de Twitter. ¡Zaz!

A ese punto es que hiciera público ese hurto la deportista y seleccionada nacional, al pedir que si en el tianguis, o cualquier otro lugar les venden playeras con el nombre en la espalda de “A. Valencia” se las devuelvan, porque hasta eso le “volaron” los “amantes de lo ajeno”, que con eso se demuestra que no perdonan a nadie, y para evidencia está ese comentado allanamiento que sufriera en su domicilio.

Tal atraco contra la medallista panamericana en la aludida especialidad deportiva se tomó tan en serio, que el mismo día en que la visitaran “los cacos” acudió a interponer la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), por lo que ya se inició la investigación por el delito de esa ratería, porque han de saber que además arrasaron hasta con un refrigerador y otras cosas. ¡Vóitelas!

Es por lo que Alejandra también apelará a la solidaridad de la ciudadanía, para que por encima del valor de los artículos materiales, principalmente la ayuden a recuperar el equipo deportivo, en primer lugar por el valor sentimental que tiene para ella, y en segundo por ser parte de lo que utiliza para sus competencias, en lo que es una mal síntoma más, por lo que a ese extremo ya están las robaderas.

Además de que eso le abona más a la mala fama que de por de por sí ya tiene esta desnaranjada ciudad y para evidencia está esa “atinada” que le pegaron a Valencia, ante lo que de aquí pa´l real ya deberá resguardar sus pertenencias de ese tipo en un caja fuerte, por como hoy en día ya nadie está seguro, y para muestra basta ese botón, por lo que habrá que ver si aparecen sus implementos, lo que está por verse.

Hacen la tarea para prevenir violencia…Con todo y que no está descubriendo el hilo negro, pero el que ventiló lo que están haciendo para evitar incidentes de violencia entre los jóvenes en las escuelas y todos los lugares, es Jorge Suilo, el del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), al reiterar que pueden detectarse desde casa.

Para el caso es que diera a conocer el trabajo preventivo que realizaran durante el 2019 con niños y adolescentes para fomentarles valores y crearle conciencia, como por ejemplo a través del programa llamado “Escuelas Pacíficas”, dirigida a menores que cursan el Preescolar y Primaria, con el que se beneficiaron 133 mil 608 alumnos dentro de 546 jornadas escolares. De ese tamaño.

A ese punto es que Suilo Orozco ventilara que han estado haciendo la tarea en materia de prevención, al poner también como muestra las jornadas “Juventudes en Paz”, que han enfocado para los niveles de Secundaria y Bachillerato, mismo que tuvo un alcance de 163 mil 521 alumnos, vía la realización de 954 eventos escolares entre secundarianos y 577 con los preparatorianos. Ni más ni menos.

Pero por si eso fuera poco y para ofrecer una atención integral, también llevaron a cabo “Talleres a Padres de Familia”, logrando concretar 379 de ellos a favor de la orientación de 8 mil 392 progenitores, y se inició un plan piloto en diez escuelas secundarias, que es el de “Comités Escolares y de Mediación”, en coordinación con la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y el Instituto Mexicano de Mediación.

Lo que habla de que a ese grado Jorge Andrés y compañía han estado cerrando el círculo contra el entorno violento al que está expuesta la juventud hoy en día, porque igual pusieron en práctica el plan de los “Ciberprotegidos”, promovido en conjunto con la Unidad Cibernética de la SSP, a la par con los programas preventivos de transversalidad con lo que es la dirección de Salud Mental. De ese vuelo.

Y todo eso para abonarle a que aquí no se presenten acontecimientos trágicos como el ocurrido en el Colegio Cervantes de Torreón, y antes en el Colegio Americano del Noroeste de Monterrey, Nuevo León.

