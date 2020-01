Siguen a la alza ¡policías reprobados!

Sacan a balcón al de Unión Ganadera

Exhibe alcaldesa capacidad de gestión

Dan desmentida al titular del Trabajo

Siguen a la alza los policías reprobados…Y el que está por demás revelador, es el informe recién ventilado por el Observatorio Sonora por la Seguridad, presidido por Manuel Emilio Hoyos Díaz, al arrojar que el 24.91% de los policías municipales de Sonora ha reprobado los exámenes de Evaluación y Control de Confianza (C3), es decir, alrededor de tres de cada diez. De ese pelo la desconfianza.

En lo que es una insegura estadística que pone de manifiesto el porque estamos como estamos, como dice la canción, en materia de inseguridad, por como hasta ese periodo comprendido entre el primer y segundo semestre del 2019, de los 5 mil 301 agentes que deben de ser sometidos a esa prueba, 3 mil 405 la pasaron, lo que representa un 64.23%, que son los que pueden portar arma de cargo. ¿Cómo la ven?

De tal forma que si Pitágoras no miente, son mil 321 elementos policíacos los “tronaron” y 575 no fueron evaluados, lo que significa que mil 896 de los que resguardan la seguridad de los sonorenses no pueden andar armados, por ser un requisito que deben cumplir para ese efecto, de ahí que en términos reales y prácticos no se cuente con ellos para realizar labores de vigilancia “al 100”. Ni más ni menos.

Aunque los que tienen los peores resultados son los de Etchojoa, Huatabampo, Empalme, Nogales y Cajeme, en cuanto a porcentajes, pero Obregón encabeza la lista con 522 tachados, de un total de 891; seguido de Hermosillo con 227, de mil 119; y la frontera nogalense con 213, contra 369 palomeados, por lo que así está ese saldo reprobatorio, lo que explica porque la cosa no mejora en ese rubro. ¡Tómala!

Y es que ese mal resultado observado evidencia que por angas o por mangas, pero que la tan prometida depuración policíaca sólo ha quedado en meras palabras, por como han ido a la alza los polizontes en los que ya no se confía, por simplemente no estar superando esas examinadas a las que han sido sometidos, lo que habla de que no poseen los perfiles más idóneos para portar el uniforme. ¡Pácatelas!

Pero lo “píor” del caso es que por otro lado los diferentes municipios, como el hermosillense, no tienen los recursos suficientes para correrlos, mediante la respectiva indemnización, de ahí que en el ínter nomás los reubican, al destinarlos a funciones administrativas, quedando menos al cuidado de la ciudadanía, cuando en teoría son los primeros respondientes, pero más bien no están respondiendo a las expectativas.

Casi por nada es que en la primera reunión del año de la llamada Mesa por la Construcción de la Paz, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano expusiera con todas sus letras la urgencia de un replanteamiento del modelo de seguridad implementado hasta ahora, por no estarse obteniendo los resultados esperados, ya que ni siquiera ha logrado tenerse una Policía Municipal que inspire confianza. Así de grave.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sacan a balcón al de la Unión Ganadera…Con todo y que han querido “echarle tierrita volada”, pero la que aún no se resuelve es la machincuepa que le imputan al actual cabecilla de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), Héctor Platt, por la forma fraudulenta en que aseguran que se reeligiera en abril pasado, como ayer se lo volvieran a echar en cara, al sacárselo a colación. ¡Zaz!

Eso luego de que ese presunto fraude mediante el cual Platt Martínez permaneciera en el cargo y por lo cual fuera impugnada la elección en la que le “ganara” a Daniel Baranzini, por presuntas irregularidades en la asamblea, ayer se convirtiera en tema en la conferencia mañanera del “Pejidente”, Andrés Manuel López Obrador, al advertir que es un conflicto que ya urge solucionar por la vía democrática del voto.

Así es como de nuevo exhibieran al tachado de espurio de Héctor, por la mención que hiciera del caso el mismísimo López Obrador, al señalar con dedo de fuego que los ganaderos sonorenses deben elegir “libremente a sus representantes”, de ahí que casi casi diera “línea” para reponer ese proceso, al adelantar que es la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) a la que corresponde atenderlo. ¡Palos!

Razón por la cual es que quien luego luego secundara a Andrés Manuel, es el abogado general de esa dependencia federal, Francisco Conzuelo Gutiérrez, al sentenciar que por el bien de los miembros de esa organización deben celebrarse unos nuevos comicios, ya que desde que se impusiera al ganón de Platt Martínez no cuentan con reconocimiento por parte de la Sader, por lo que es como si no existieran.

No en balde es que Conzuelo Gutiérrez les recordara, que los trámites que ha realizado la actual mesa directiva no tienen una validez oficial, en lo que toca a la Federación, de ahí que una vez más le hiciera un llamado a la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), a fin de que promuevan otra votación que se haga con todas las de la Ley, para que Platt no sigan estando en esa ilegalidad. ¡Vóitelas!

Luego entonces como a buen entendedor pocas palabras, así es como una vez más “le pusieron el dedo en la llaga” al de la UGRS, con lo que está de más al apuntar que quedó en capilla, a partir de que lo más probable es que se reinicie esa impugnación a la que le han estado dando largas, a sabiendas de que no cuenta con el apoyo de la mayoría de los rancheros, de ahí que siga en esa silla contra viento y marea.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Exhibe alcaldesa capacidad de gestión…A partir de lo destapado por el “Presi” de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, la que sigue confirmando su capacidad de gestión, es la alcaldesa Célida López Cárdenas, por como ayer hiciera público que ya está en pláticas con los de Banobras para conseguir un financiamiento que se destinaría para la pavimentación de las calles de Hermosillo. ¡Qué tal!

En esos términos está esa buena nueva que adelantara López Obrador y que igual confirmará el Tesorero Municipal, Daniel Sánchez, al ventilar que con ese fin el pasado “San Lunes” Célida Teresa se reunió con los directivos del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), pero desconociendo el monto de lo que está solicitando para salvar “el bache” financiero y así poder hacer ese recarpeteo.

Y para quien dude de lo anterior es que AMLO declaró: “Gracias a Dios se dio rápida la reunión. Me dice la alcaldesa que fue una buena reunión, estamos viendo todavía qué va a surgir de eso y hemos estado desde que empezó la administración, la alcaldesa ha estado informando cuál es la situación financiera del municipio y seguimos siendo un municipio con una deuda muy alta que tenemos que pagar”. Así el dato.

Ante lo que se deduce que ya van por muy buen camino pavimentado los cabildeos que ha venido haciendo López Cárdenas, y sí que a los más altos niveles, con lo que de paso igual se está demostrando la cercanía y buena relación que ya se ha comentado que tiene con el Ejecutivo Federal emanado del mismo partido de Morena, lo que hace presumir que ya es cuestión de tiempo para resolver el bacherío.

Por ser más que obvio el respaldo que López Obrador le está dando, al puentearla con esa banca, luego de reconocerle la crisis en que se encuentra el municipio naranjero, por estar catalogado como de los más endeudados, con una trácala que oscila entre los mil 900 millones de pesos, de ahí el porque le estarían “lanzando un $alvavida$” con ese crédito que están en vías de autorizarle. De ese vuelo.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Hacen encreer” la CFE a Comerciantes…Aún y cuando suena a mucha belleza para ser cierto, pero a los que mínimo los de la CFE ya les prometieron una respuesta en 20 días, es a los de la Unión de Comerciantes del Centro de Hermosillo, sobre la petición de indemnización por $400 mil pesos para los comercios afectados por la explosión de transformador subterráneo el pasado 24 de diciembre.

Al menos eso es lo que se supo de la reunión que acaban de sostener con el Jefe del Departamento Jurídico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Gerardo Salas Vaquera, según lo manifestado por el presidente de ese gremio de vendedores, Rubén López Peralta, ya que en ese lapso de tiempo cotejarán su dictamen con el de un contratista externo para evaluar si procede la reparación de daños. ¿Será?

Aún y cuando de antemano les aclararan a López Peralta y compañía, que en caso de que la “Comisión” tenga que restituirles las afectaciones como consecuencia de la interrupción de las ventas por el cierre de sus changaros comerciales, así como por las afectaciones por el humo en las mercancías, todavía deberá analizarse si es algo que entran dentro de la cobertura que les ofrece la aseguradora. ¡Ajá!

Sin embargo y partiendo el de a como se las gastan de burocráticos y unilaterales los de la CFE, al menos les han seguido dando esperanzas con el cuento de que podrían indemnizarlos, por como el mero día de Noche Buena les estallara otro artefacto eléctrico de esos en las calles Guerrero y Morelia, lo que los dejó sin “luz”, de ahí que 15 de ellos mejor suspendieran actividades en sus negocios. Así la pérdida.

O séase que los de dicha Unión así se han visto de insistentes, y para más que los familiares de los tres estudiantes preparatorianos que el 27 de noviembre del mismo 2019 resultaran quemados por un explotido similar de otro de esos transformadores, pero las avenidas Doctor Noriega y Guerrero, por ser hora de que ni siquiera les han pagado los gastos que ha generado su atención. Esa es la cruda realidad.

