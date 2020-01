Que “se curan en salud” contra Insabi

Ven una luz” para cancelar concesión

Vuelve “Gober” a coincidir con AMLO

Ahora sí proceden en tragedia de colegio

“Se curan en salud” contra el Insabi…Y el que apenas y sí hizo bien en “curarse en salud”, es el director del Isssteson, Pedro Ángel Contreras, a fin de facilitar uno de los trámites burocráticos requeridos por el gobierno federal para otorgarle el servicio del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) a quienes no cuenten con una cobertura médica, como es el de expedir cartas de no vigencia.

Pues a partir del primer día en que implementaran ese requisito para tener derecho al Insabi, sobre cuya operación por cierto muy poco se sabe todavía, después de que el 1 de enero del presente año remplazar al Seguro Popular, lo que es en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson) se les formaron filas de solicitantes de ese documento.

Es por eso que “midiéndole el agua a los camotes, lo que es Contreras López y sus operadores vieron el trastorno y costo que esa tramitología les causaría, por las miles y miles de cartitas que tendrían que entregar, para lo cual incluso destinarían personal, de ahí que mejor idearon una medida “muy saludable”, como es la creación de la página de Internet www.isssteson.gob.mx para expedirlas. De ese pelo.

De esa forma es que le están “resolviendo la vida” a la gente, ya que con ese sistema los interesados no tendrán que acudir a las instalaciones de ese Instituto para realizar ese oficioso movimiento, sino que accesarán a ese papelito con sólo ingresar sus datos en el formulario de ese espacio web, lo que les arrojará la respuesta con opción de imprimir y un código QR que tendrá vigencia de 72 horas.

O séase que con ese ágil procedimiento se le ahorrará tiempo, dinero y esfuerzo a ambas partes, como es a los ciudadanos que ya no se verán en la necesidad presentarse “personalmente en persona” para hacer esa diligencia, en lo que es un modelo que de seguro también habrán de aplicar los del Issstes e IMSS, porque de lo contrario ya sabrán cuánto no deberán gastar en la impresión de millones de hojas. ¡Úps!

Si se parte de que es una de las exigencias del Isabi para prestar atención hospitalaria gratuita, para que los pacientes comprueben que no están afiliados a ninguna otra institución oficial, en lo que a todas luces es un papeleo innecesario, como hay muchos, porque para ese efecto se supone que deberían tener un banco de datos entre ellos, mediante el cual cotejaran la condición de la población al respecto. ¿Qué no?

Sin embargo “un síntoma” de cómo ese nuevo esquema empezó a operar mal, es que su titular, Juan Antonio Ferrer, ya mandara a decir que aunque reconocen que hay mucha desinformación, pero que según ellos se trata de un “compló” contra el mismo, dizque por quienes se oponen a ese cambio, con el que es más que evidente que hasta ahora ha resultado “píor” el remedio que la enfermedad. ¡Ñácas!

“Ven una luz” para cancelar concesión…Sin soltar prenda, o “dar luz” completa al respecto, pero quien ayer ya anunció la buena nueva de que se llegó a un preacuerdo con la empresa ConLuzHmo para cancelar la concesión del mantenimiento del alumbrado público de Hermosillo, es la alcaldesa Célida López Cárdenas, luego de que el pasado lunes reanudaran las pláticas en la Ciudad de México. ¡Órale!

Y es que aunque de entrada Célida Teresa no abundó sobre las bases en que se analizó la posibilidad de terminación de esa concesionada con ese consorcio conformado por las compañías Lux Systems y Construlita Lighting International, por otro lado no dejó de reconocer que todas las partes

tuvieron que ceder en algunos términos, para que al final la gran ganadora sea esta Capital. ¡Qué tal!

Así que de concretarse esa revocación, sí que López Cárdenas haría valedero aquello de que la que persevera alcanza, por el más del año que lleva en disputa con los de ConLuzHmo, derivado del leonino contrato a 20 años que pactaran con la anterior administración, a un costo excesivo, que era de más de $2 mil millones de pesos, a razón de más de $18 “melone$” mensuales que resultaban impagables. ¡Palos!

Por lo que todo hace indicar que después de tantos “cortos circuitos”, o dimes y diretes, al parecer estarían coincidiendo en el dicho que dice que los pleitos ni ganados son buenos, pues en base a lo adelantado por la “Presimun” emanada de Morena, en los próximos días podrían llegar a una cancelada de común acuerdo, al manejarse que ya se trabaja en una propuesta definitiva. De ese vuelo.

Tan por ahí debe venir ese “rayito del luz” en torno a esa alternativa, que Célida incluso declaró que: “Finalmente ya logramos esta disposición de la concesionaria por entender la problemática de nosotros y concientes del reto que tenemos”, además de adelantar que se reunirán con los regidores para ponerlos al tanto de lo avanzado en cuanto a ese objetivo de finiquitar ese inconveniente onero$o convenio. ¿Será?

Vuelve “Gober” a coincidir con AMLO…Quien vaya que tuvo otra oportunidad de oro para hablar en corto con el “Pejidente” de la Nación, Manuel López Obrador, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, por la comida sorpresa que ayer les ofreciera a los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), para en la sobremesa grillar y hablar de temas generales. ¡Zaz!

Lo anterior si se analiza que fuera una encerrona culinaria que no estaba incluida en la agenda que la Oficina de la Presidencia de la República le envía todos los días a los medios de comunicación, y que es la que preside López Obrador, lo que habla de que fue de carácter privado en el Salón Morado de Palacio Nacional, o como para no hacer mucho escándalo, tal vez para no crear mucha expectación previa.

No obstante como AMLO es de los que no calla nada, es por lo que no se aguantara el secreto y en el marco de la rueda de prensa mañanera que ofrece diariamente, ahí “soltara la sopa” sobre esa comilona, en la que se da por descontado que hubo de chile, de dulce y manteca, por los diferentes temas nacionales que hay actualmente, mismos que en su mayoría tienen que ver con la decisión presidencial. Así el dato.

Aún así y por lo que se ve, sí que hay un evidente buena voluntad de Andrés Manuel de llevar la fiesta en paz con los mandatarios estatales, a pesar de las diferencias que han tenido en lo que ha sido el año y cacho que lleva de su sexenio, y para evidencia está ese banquete que les sirviera para comenzar el 2020 con las mejores intenciones, que esperan que se traduzca en una política de ganar ganar. ¡Ajá!

Motivo por el cual es que habrá que ver qué impresiones y noticias trae Claudia de ese acercamiento, para ver si se le dieron las circunstancias y pudo checar el dato, referente a si ya le tenía algún adelanto de respuesta, con relación a lo que le planteara en su visita del fin de semana al Estado, cuando entre otras cosas le solicitara mil millones para reparar las calles de 13 municipios. A ese grado la interrogante.

Ahora sí actúan en tragedia de colegio…Con la que sí que se está sentando un precedente, es tocante a la tragedia ocurrida el pasado viernes en el Colegio Cervantes de Torreón, donde un menor de sexto año asesinara a su maestra y hiriera a varios compañeros durante un tiroteo, al trascender que ya detuvieron a su abuelo, José Ángel “M”, por el delito de omisión en ese homicidio doloso. ¡Pácatelas!

Ya que por fin están pasando de la conmoción y lamentación al buscar fincar responsabilidades mediante un proceso legal, porque generalmente a partir del dolor que provocan esos hechos, es que no enjuician a los culpables, que en la mayoría de los casos son los padres, bajo el socorrido argumento de que bastante castigo ya tienen con haber perdido a un hijo o familiar, cosa que ahora no está ocurriendo.

Eso a partir de lo ventilado por el de la Fiscalía General de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, de que la noche del pasado lunes arrestaron al tata de José Ángel, de 11 años de edad, quien se suicidara después de dispararle a la profesora, María Assaf Medina, de 50 años de edad, y otras 6 personas más, por haber sido negligente en la tenencia y uso de armas de fuego que su nieto llevara a la escuela. ¡Tómala!

Casi por nada es que el acusado de indolente ya está confinado en el penal de la citada ciudad coahuilense para ser enjuiciado con los elementos ya aportados, y por lo que podría recibir una sentencia de entre 18 hasta 35 años de prisión, por junto con la abuela ser los que estaban a cargo de su “cuidado” como tutores, después de la muerte de su mamá, ya que lo que es su papá se desligó de él. ¿Cómo la ven?

Luego entonces es una enjuiciamiento con el que se estará marcando un antes y un después, en cuanto a esa clase de trágicos sucesos, como ese que conmocionará a todo México, por las implicaciones que ahora sí tendrán los papás, o quienes tengan la patria potestad, por ser los responsables de sus actos, y además el crearle las condiciones para eso como en esta ocasión, por como tuvo acceso a pistolas sin permiso.

Aunado a que a todas luces era un niño al que no le prestaban atención, de ahí los alcances a los que llegara, a pesar de su corta edad, de ahí que lo más probable es que haya sido manipulado a través del Internet, como para cometer esa atrocidad, después de aprender el manejo de esas “matonas”, e incluso portar una camiseta como la que usaran quienes perpetraran una matanza en una secundaria de EU.

