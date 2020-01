$aca compromiso a AMLO Gobernadora

Es ¡tragedia en colegio! una nueva alerta

Sientan precedente en caso de camionazo

Le sigue costando su mal actuar a la CFE

$aca compromiso a AMLO Gobernadora…Con todo y que para nada “es un pan Bimbo por lo blandito”, pero la que al menos logró sacarle un compromi$o al “Pejidente”, Manuel López Obrador, en lo que fuera la sexta gira por Sonora, es la gobernadora Claudia Pavlovich, como es la construcción de una clínica del IMSS para Agua Prieta, en el marco de la visita que hiciera el sábado por esa frontera.

Pues una vez más Pavlovich Arellano no desaprovechó “la recta por el centro” o la venida de Andrés Manuel, y previo al evento que encabezara en la ciudad aguaprtenese, para anunciar el programa federal Bienestar y Zona Libre de la Frontera Norte, ahí en corto le solicitó una serie de apoyos, entre ellos mil millones de pesos para un plan de recarpeteo de calles para los 13 principales municipios. De ese pelo.

Y ya con la aviada en esa gestionada ante AMLO, lo que es Claudia igual le requirió autorizar y aplicar en las localidades del norte el subsidio a la tarifa eléctrica en invierno, por aquello de que el fríllazo también genera un gastazo “de luz”, como en verano en el calorón; así como la realización de la anhelada carretera Agua Prieta-Bavispe, de ahí que de nueva cuenta por pedidera no quedara. A ese grado.

Sin embargo lo que es López Obrador, con todo y que públicamente volvió a reconocer el trabajo en conjunto que ha venido llevando a cabo con la “Gober”, quien no por nada lo acompañara a ese acto, sólo se comprometió a edificar lo que será la Unidad Médica Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que fue música para los oídos del delegado de esa institución, Guillermo Noriega.

Toda vez que el Mandatario emanado de Morena ahí mismo declarara con todas sus letras que: “Acabo de pedir el informe después que escuché a la gobernadora, que está trabajando de manera coordinada con nosotros, pedí el informe de lo del Seguro Social, y puedo empeñar aquí mi palabra de que va a construirse la clínica del Seguro Social, ya hay $50 millones de pesos para esa inversión’’. ¡Órale!

Pero por otro lado lo que son las otras gestiones quedaron en veremos, como las repavimentadas para las municipalidades que concentran al 90% de la población de la Entidad, entre ellas Hermosillo; así como para que se construya la rúa Agua Prieta-Bavispe, con una distancia de 127 kilómetros, de los cuales ya se tienen 15 kilómetros y 10 más están en proceso, necesitándose para eso mil 050 millones de pesos.

No obstante lo que es por Pavlovich no está quedando, a la hora de exponerle lo que es más urgente para el Estado, por encima de lo que es la propuesta de la Federación, como la universidad “Benito Juárez” que viniera a confirmar Andrés Manuel para esa comunidad fronteriza aguapretense, además de incluirla junto con Naco en lo que ya es la cruzada Frontera Norte, para destilarles unos mil millones de pesos.

Más menos así estuvieron esas nuevas que viniera a ventilar durante el recorrido de dos días que hiciera por estos lares y que ayer cerrara con un encuentro con las familias mormonas LeBarón y Langford en La Mora, Bavispe, para informarles de los avances en torno a las investigaciones sobre la masacre ocurrida en noviembre en esa zona, cuando un comando armado matara a nueve de sus miembros. ¡Pácatelas!

Y por cierto que a estas alturas de su gobierno ya no todo es miel sobre hojuelas para el Ejecutivo tabasqueño, por como tuviera que enfrentar varias manifestaciones, que sí que lo debieron haber dejado más frío que ni las bajas temperaturas que se presentaran, entre ellas por lo de la reducción de las tarifas de la CFE; y otras más como contra el cabecilla sindical minero, Napoleón Gómez Urrutia, “El Napito”.

Es ¡tragedia en colegio! una nueva alerta…Y lo ocurrido el fin se semana en el Colegio Cervantes de Torreón, sí que ya “está cañón”, y debe ser una señal de alerta para los padres de familia, tocante al tipo de hijos que están creando, por como un niño de once años de Sexto Año de Primaria abriera fuego con dos pistolas, matando a su maestra, e hiriendo a seis más, para luego suicidarse. ¡Zaz!

Al ser un suceso que impactara a todo México, por los alcances violentos que tuviera José Ángel, que era un infante huérfano de madre que vivía con sus abuelos y que todo hace indicar que resultó influenciado por la violencia a la que ahora tienen acceso por las redes sociales, de ahí que se manejara que lo pudo haber motivado el asesino de Columbine perpetrado en 1999 en una Escuela Secundaria. ¡Vóitelas!

A ese grado es que ya se está contaminado por esas vías el estudiantado, como lo exhibe que lo de Coahuila ya no es un hecho aislado, al estilo de los ocurridos en los planteles escolares de los EU, al suscitarse a tres años del que se presentara en el Colegio Americano del Noroeste de Monterrey, Nuevo León, donde un adolescente de 16 años por el estilo dispara, muriendo dos, entre ellos él. A ese extremo.

Luego entonces es una tragedia que debe encender los focos rojos y todos colores entre los papás, porque por encima de las medias preventivas que implementen las autoridades, es en la casa el primer lugar en el que debe supervisar y detectar qué es lo que está pasando con sus vástagos, es decir, en cuanto a sus conductas, además de evitarse el que existan armas a su alcance. Ni más ni menos.

Si se toma en cuenta que estrategias como la famosa “Operación Mochila” que aquí se instrumenta, tal como lo confirmara el Secretario de Seguridad Pública, David Anaya, únicamente son una parte de la vigilancia preventiva que debe haber, misma que está claro que es principal responsabilidad de los paterfamilias, además de atender su salud emocional, porque si no esas son las consecuencias. ¡Ups!

Y para no ir muy lejos ahí tienen también la agresión registrada en Hermosillo, cuando en la colonia Solidaridad un pequeño de 8 años de edad roció con gasolina la cara y le prendió fuego a otro pequeño de 4 años, que es un vecinito con el que estaba “jugando”, quedando gravemente quemado, en algo que es ¡increíble, pero cierto!, pero que resulta explicable porque al final terminan haciendo lo que ven. ¡Glúp!

Sientan precedente en caso de camionazo…Contra lo que tradicionalmente había sucedido, con el que vaya que están sentando un precedente, es con respecto al camionazo que tuviera lugar el pasado martes en la mañana en el área de Vícam, cuando el chofer de un camión que trasladaba 48 jornaleros quiso ganarle el paso al tren, terminando arrollado con un saldo de 8 muerto y 36 lesionados.

Y es que en esta ocasión el cafre de nombre Germán, de 36 años de edad, quedó encarcelado luego de que el Juez le decretara prisión preventiva oficiosa por delito culposo derivado de esa imprudencia que cometiera y que ocasionara dichas muertes y decenas de heridos, además de daños materiales, de ahí que se que se determinara un plazo de tres meses para las investigaciones complementarias y dictar un fallo.

Ya que ocurre que en la mayoría de los casos los aludidos chafiretes ni llegan a pisar la cárcel, huir del lugar de los hechos, para posteriormente presentarse amparado por sus empresas, pero está vez sí procedieron en consecuencia, y no era para menos, ante lo grave de ese percance, después de que una máquina de Ferrocarriles Mexicanos (Ferromex) “se llevara de corbata” al citado autobús. De ese vuelo.

Eso aunado a que también transportaba menores de edad, dos de los cuales incluso fallecieron, de ahí que habría que ver si eso igualmente se indagará y procesará, para fincarle responsabilidades a una empacadora de calabaza localizada en San Ignacio Río Muerto, aún y cuando el titular de la Secretaría del Trabajo, el por algo tachado de tapadera de Horacio Valenzuela, negara que trabajaran en el campo. ¡Ajá!

Le sigue costando su mal actuar a la CFE…A los que les ha seguido costando por todos lados su negligente actuar, es a los burocráticos e insensibles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyo Superintendente en Hermosillo es Norberto Encinas, eso por como no han atendido correctamente las explosiones de los transformadores subterráneos en el Centro de la Capital. De ese tamaño.

Porque ahora no solamente están enfrentando la demanda de una indemnización de los dos jóvenes preparatorianos que el pasado 27 de noviembre del 2019 resultaran quemados al estallar un artefacto eléctrico de esos en una para de camiones, sino que los que igual ya les están exigiendo una compensación de $400 mil pesos, son los de la Unión de Comerciantes del Centro de Hermosillo. ¡Ñácas!

Derivado de que en pleno día 24 de diciembre, que es la época de más altas ventas en ese sector comercial, resulta que volvió a tronar ooootro transformador de esos, ahora en las calles Morelia y Juárez, pero sin que en esta ocasión hubiera personas lesionadas, cuando se suponía que Encinas Ramírez y sus malas compañías ya habían hecho lo necesario para que eso ya no sucediera. Así la indolencia.

No por nada es que por voz del “Presi” de esa Unión, Rubén López Peralta, les están requiriendo esa indemnizada a los de la “Comisión”, ya que derivado de ese enésimo explotido que no previnieron, o evitaron, al no hacer las labore preventivas requeridas, es que hubo alrededor de quince comercios que no pudieron abrir, lo que les provocó pérdidas económicas, que son las que buscan que les repongan.

Aún así y partiendo de que ni siquiera le han apoyado con los gastos al joven que acaba de ser dado de alta del Hospital Shriners de Sacramento, California, como es el caso de Luis Fernando Payán, no se cree que a López Peralta y sus integrantes les vayan a re$ponder con ese reclamo. Esa es la cruda realidad.

