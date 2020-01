Reactivarán seguro con pago del Predial

Reactivarán seguro con pago del Predial…Y la que está demostrando tener palabra, es la alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, como lo confirmara la buena nueva que recién diera a conocer el Tesorero Municipal, Daniel Sánchez González, de que volverán a otorgar el seguro de daño patrimonial a los ciudadanos que paguen el impuesto predial en los primeros tres meses del año. ¡Qué tal!

Por ser un compromiso que asumiera Célida Teresa, a raíz de la exigencia que surgiera de la ciudadanía, como consecuencia de una explosión por acumulación de gas registrada en una vivienda de la colonia Los Jardines el 12 septiembre del 2019, que dejara un saldo de tres muertos y dos casas destruidas, de ahí la petición para que se reinstalara ese beneficio cancelado en administraciones municipales anteriores.

Toda vez que después de esa comentada tragedia se puso de manifiesto que el grueso de la población queda prácticamente en la calle ante un siniestro de esos, por como en la generalidad pierden el único patrimonio con el que cuentan, como es la casa en que habitan, de ahí que en esa última ocasión a los damnificados los rescatara el Gobierno del Estado, al construirles sus inmuebles de cero o nuevos. ¡Órale!

Ya que precisamente para hacerle frente a ese tipo de desastres y de otro tipo, es que se propusiera reactivar esa clase de aseguranza, y que será un respaldo con el que contará el ciudadano, simplemente con ser un contribuyente cumplido, en este caso pagando el mencionado gravamen iniciando el 2020 y hasta con un descuento, que en enero es del 15%, en febrero del 10% y marzo del 5%. De ese vuelo.

Ante lo que está de más el apuntillar que el que ya no esté protegido del aquí pa´l real, es porque sencillamente no querrá, o porque son de los que “les duele el codo”, pero ya después no estarán en condición de solicitar ayuda, porque más fácil ya no la podrán tener para estar asegurados, y prácticamente de a gratis, por ir “junto con pegado” con esa contribución. Ni más ni menos.

Y para prueba está el que Sánchez González precisara, que por liquidar el Predial tendrán un cobertura por explosiones, incendios, inundación o daños causados por fenómenos naturales, así como asaltos a mano armada, es decir, hasta en eso, por lo que más atractiva no puede ser esa protección, con una compañía que ya estaban por elegir, pero la protegida “corre” desde el momento en que se paga.

Pues el plan es escoger a la empresa que ofrezca los mejores seguros y los montos máximos. Así el dato.

Vendrá ¡más apuntalado! el “Pejidente”…Quien vaya que mañana vendrá con los bonos a la alza a Sonora, es el “Pejidente” Manuel López Obrador, ya que según la última encuesta dada a conocer esta semana, lo que es el 2019 lo cerró con un nivel de aprobación ciudadana de 72 %, el porcentaje más alto desde el pasado mes de abril, por lo que así está el repunte que tuviera. ¿Cómo la ven?

Es por lo que está de más el señalar que con ese incremento en la percepción positiva entre las mayorías de los mexicanos, hizo que la desaprobación de la gestión del Mandatario de la Nación izquierdista, que alcanzara el 27 % a finales de diciembre, fuera la más baja desde abril del año pasado, al caer del umbral de 30 % por primera vez desde mayo, lo que habla de que tuvo una recuperación en ese sentido. ¿Qué no?

Razón por la cual es que dan por descontado que López Obrador arribará más fortalecido éste sábado, cuando cumpla su promesa de realizar su sexta visita al Estado, en esta ocasión para reunirse el domingo con las familias LeBaron y Langford en la comunidad de La Mora, en el municipio de Bavispe, y ofrecerles avances en torno a la investigación de la masacre que sufrieran nueve de sus integrantes.

Aunque en base a lo adelantado por el delegado del Bienestar en el Estado, Jorge Taddei, se maneja que previo a la reunión con esos clanes familiares, víctimas de la emboscada del pasado 4 de noviembre por un comando armado, con un saldo de 3 mujeres y 6 niños acribillados, AMLO tendrá un evento público un día antes por la tarde en Agua Prieta, para presentar los programas de Bienestar y Frontera Norte.

Así sigue estando la querencia de Andrés Manuel para con estas tierras, porque ya serán media docena de venidas en el año y cacho que lleva en la Presidencia de la República, más que ningún otro Ejecutivo Federal, aunque el encuentro con los Lebaron será de carácter privado, en el punto donde tuviera lugar el sepelio, para en corto reiterarle la demanda de justicia, a pesar de que hasta ahora ya hay 9 detenidos.

“Patean el bote” en la Suprema Corte…Los que de nuevo “patearon el bote”, son los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que por segunda ocasión en dos meses aplazaran una resolución sobre el recursos interpuesto para que se reactivara el Fideicomiso Río Sonora y se remediara el derrame provocado la minera Buenavista del Cobre en ese afluente en el 2014. ¡Zaz!

Aún y cuando los promotores de esa impugnación legal contra el emporio minero del Grupo México de Germán Larrea tomaron por el lado amable esa nueva prórroga, al suponer que tal vez es para analizar más a fondo el fallo a dictar, a fin de resarcir los daños ocasionados tras esa tóxica derramada, una vez que otra vez pongan a disposición los más de $800 millones de pesos que no se ejercieron. ¿Será?

No obstante la cruda realidad es que es una aplazada decretada por la SCJN que tiene el carácter de indefinida, en torno a lo que sería la sentencia sobre el destino que le darían a esa millonada que no fuera aplicada, a pesar de que Larrea y los funcionarios del anterior gobierno federal no cumplieron con todas las promesas hechas en aras de atender el calificado como el peor desastre de la minería en México.

De ahí que ante esa incertidumbre jurídica que hay, lo único cierto es que se trata de una demanda de atención y justicia a la que le han seguido dando largas, por como los magistrados ni siquiera informaron el porque ooootra vez prorrogaron esa sentenciada, como lo reconociera Fernanda Hopenhaym de la coordinadora ejecutiva del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder).

No por nada es que ventilaran que no les quedara “díotra” más que el esperar a ver si en la próxima sesión del día 15 del presente mes enero vuelven a retomar esa problemática legaloide, cuando menos para que les den una explicación del porque hasta ahora no han hecho valedero el que debe haber una justicia pronta y expedita, por ya tener más de cinco años con esos reclamos. ¡Increíble, pero cierto!

Circulan “al 100” camiones urbanos…Aún y cuando parecía que era algo que nunca se iba a lograr, pero lo que desde el presente arranque del ciclo escolar ya es toda una realidad, es que en esta Ciudad del Sol ya estén operando 350 unidades de transporte urbano, 310 pertenecientes a las dos empresas concesionarias, y 40 del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte (Femot).

Porque de acuerdo a lo señalado por el gerente de Movilidad Integral de Hermosillo, Servando Guevara Guerrero, que junto con la de Administración Corporativa de Hermosillo, son las compañías que prestan ese servicio, con esa operatividad estiman que los tiempos de espera en las paradas de camiones se reducirán y no sean mayores a los 20 o 25 minutos, lo que todavía está por verse. Esa es la promesa.

En lo que es una mejoría que manejan que luego luego notarán los usuarios, si se analiza que en los períodos vacacionales como el decembrino que acaba de terminar, disminuyen el número de ruleteros en circulación por la baja del pasaje, en base a los lineamientos de la dirección de Transporte del Estado, que es la dependencia que regula la operación de esa función transporteril. Eso dicen,

Y es que según las estadísticas que hacen y que es en las que se basan para llevar a cabo esas reducciones de “rulas”, en tiempos normales registran un aforo promedio de entre 550 y 600 pasajeros en cada uno de ellos, en tanto que en la época de vacaciones se les cae hasta en un 30%, o séase, una tercera parte, que es por lo que hacen esos ajustes de poner menos en tránsito, como una forma de reducir sus costos.

Pero por encima de esas adecuaciones que hacen para eficientar el uso de ese parque vehicular, a estas alturas ya se está viendo el beneficio del programa de modernización que implementaran, a partir de que requisaran a los concesionarios de Sicthusa, por esa capacidad de respuesta que ya están teniendo, por hoy en día ya haber autobuses urbanos suficientes, aunque sin todavía llegar a los óptimos, o suficientes.

