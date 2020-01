En entredicho “autoridades” laborales

“Dan rever$a” a alza salarial regidores

No le tiembla la mano al de Seguridad

Siguen pasando la prueba los de la SEC

En entredicho “autoridades” laborales…Una vez más volvió a demostrarse que ¡muerto el niño, o en este caso dos menores de edad, a tapar el pozo!, por las irregularidades que salieran a flote a raíz del camionazo del pasado martes en Vícam, cuando el tren arrolló a un camión con jornaleros agrícolas, con un saldo de 8 muertos y decena de heridos, luego de que el chofer quiso ganarle el paso.

Al de entrada quedar evidenciado lo que siempre se ha denunciado y que por lo visto nomás no se ha evitado, como es el que pongan a trabajar a las personas que aún no han cumplido la mayoría de edad y para seña está que entre las víctimas fatales de ese tráfico accidente aparecen una jovencita de apenas 16 años, y un joven de 17, aún y cuando ahora tratan de justificar esa aparente anomalía. De ese pelo.

Tan es así que secretario del Trabajo en el Estado, Horacio Valenzuela Ibarra, ya salió con el cuento con visos de pretexto, de que dichos adolescentes no trabajaban en la empacadora de calabaza localizada en la comunidad Tetabiate, en San Ignacio Río Muerto, que es a donde los trasladaban, y que al parecer sólo les habían dado “raite”, lo que sí que “sonó” a “una de vaqueros”. Ni más ni menos.

Sin embargo y a decir del sentir común generalizado, es que nadie en su sano juicio se cree esa versión, y de que los reclutadores de esos ilegales obreros los habían subido al autobús para ganarse unos pesos, pero que al llegar al predio el mayordomo “les iba a dar pa´ tras” por no tener la edad reglamentaria para laborar a ese nivel, lo que obviamente equivale a que Horacio está queriendo “componerla en el aire”.

Eso si se toma en cuenta que el exhibido patrón en cuestión no los tenía registrados ni con la más mínima prestación, de ahí que se deduzca que tampoco se “tentaría el corazón” para explotar a esa clase de mano de obra juvenil y que es algo que se supo como consecuencia de ese fatal percance, porque de lo contrario es una práctica que está más que claro que seguirían llevando a cabo. ¿Qué no?

Porque con todo y que Valenzuela Ibarra diga que quien incurra en esa falta se hará acreedor a una sanción de uno a cinco años de cárcel, y de 50 a 5 mil salarios mínimos, en caso de ser detectado por los inspectores, a partir de lo sucedido es más que evidente que es una anómala situación que ha seguido estando presente, si se parte de que lo que parece es. ¿Cómo la ven?

No por nada es que en esos términos está la puesta en entredicho para Valenzuela y sus malas compañías, no obstante y que pretenda defenderse “como gatos boca arriba”, al abogar por lo que a todas luces resulta indefendible, como es igualmente con la excusa de que si exportan los productos a Estados Unidos la condición es que no hagan esa “machincuepa”, como si no pudieran darse “maña” para ello. ¡Tómala!

Cuando está de más el apuntillar que es una ilegalidad laboral que más se da en las épocas de cosecha y empaque, cuando esa plantilla de empleados es más temporal y flotante, lo que se les presta para “aventarse esas maroma$”, pero a la postre ahí están esas consecuencias, eso a pesar de que quieran “tapar el sol con un dedo”, lo que es más difícil cuando hay muertos de por medio, como en esta ocasión.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dan rever$a a alza salarial regidores…Con la novedad de que la finalmente resultó una noticia al estilo de las del Día de los Santos Inocentes, por aquello de que trascendió en diciembre, es la referente a que los regidores del Ayuntamiento de Hermosillo se habían autorizado un alza salarial de $13 mil pesos para el presente 2020, con lo que su sueldo pasaría de los $33 mil a los $46 mil pe­sos men­sua­les.

Lo anterior por de a cómo de la noche a la mañana ayer los ediles salieron con que no existía ningún aumento al respecto, siendo que en su momento el “rugidor” del partido de Morena, Armando Moreno Soto, es de los que saliera a justificar que se trataba de un aumento inflacionario anual aprobado en el año 2003, pero que en el actual trienio no habían aplicado, por lo que así se lo “cobrarían a lo chino”. ¡Zaz!

Aunque ahora de manera por demás sorpresiva convocaron a una reunión para prácticamente sacar a colación la famosa expresión que dice: ¡Dijo mi mamá que siempre no!, al manejar que quedará sin efecto ese incremento, que por cierto sí que es más alto que la inflación, a no ser y que sea un acumulado, con lo que se deja entrever que todo hace indicar que más bien les dijeron “pa´ tras los filders”. ¡Ñácas!

Si se analiza que contra todo lo esperado y ya anunciado, está vez se reunieron para pronunciarse por todo lo contrario, como es por un compromiso con la ciudadanía y una política de austeridad, de ahí que aclararan que a pesar de lo dicho por Moreno Soto, simple y sencillamente no habrá ningún aju$te presupuestal que impacte al salario que perciben, por lo que así está el reversazo. ¡Pácatelas!

O séase que así “le$ mataron el gallo en la mano”, o el agandalle en que incurrieran los ediles, dizque porque ganan muy poco para la “gran responsabilidad” que tienen, identificándose como una de las promotoras de esa incrementada a la regidora del PAN, Myr­na Rea Sán­chez, aunque al final no les salió el plan, y es que por ser empresaria del ramo acerero, tal vez le resulta mínimo lo que le pagan.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

No le tiembla la mano al de Seguridad…A quien se está evidenciando que no le está temblando la mano, para como el buen Juez poner el ejemplo, es al secretario de Seguridad estatal, David Anaya, por como se hiciera público que ya procedieron contra un agente de la Policía Estatal acusado de lesionar en un dedo de la mano izquierda a un elemento de la corporación Municipal hermosillense.

Toda vez que así le están aplicando la Ley al polizonte que se supiera que el pasado 3 de enero “se pasó de alegre” al tener la música a todo volumen, por lo que al ser reportado y hacer acto de presencia los gendarmes municipales, es que “se les puso al brinco”, con lo que terminó hiriendo a uno de ellos, por lo que fue detenido y puesto ante el Ministerio Público por el delito contra funcionarios públicos. ¡Palos!

Es por eso que en el ínter en que deslindan responsabilidades en torno a ese exceso policiaco perpetrado por al aludido energúmeno con charola de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), por lo pronto ya lo relegaron a funciones administrativas, además de retirarle sus armas de cargo en resguardo, después de que desde el 2013 estaba asignado a la vigilancia de oficinas públicas. Así la castigada.

Para el caso es que igual ya le iniciaran el procedimiento administrativo correspondiente, vía la Comisión de Honor y Justicia, que es la autoridad que internamente integrará el expediente en su contra, cuya sanción podría ir desde una suspensión de 30 días, hasta la remoción o el cese, es decir, la separación definitiva de las funciones como vividor público policial, que consideran que es lo que se merecería.

Eso a partir de la postura reiterada por Anaya Cooley, de que desde esa institución rechazan todo tipo de violencia y abuso de autoridad, bajo la visión de que debe apostársele a la formación policíaca con vocación de servicio, que es un perfil en el que no encaja el ahora procesado, por la forma en que “enseñara el cobre” y pusiera de manifiesto que es una auténtica amenaza hasta para sus colegas.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Siguen pasando la prueba los de la SEC…No cabe duda que el que ha seguido dando muestras de ser de los que “no agarran en frío”, es el secretario de Educación y Cultura (SEC), Víctor Guerrero González, como lo prueba el que ahora estén advirtiendo que hoy retrasarán el inicio de clases una hora en las escuelas de educación Básica de 13 municipios por el pronóstico que hay de que hará un “fríllazo”.

De tal forma que eso significa que lo que es en el turno matutino, o de la mañana, entrarán más tarde, en tanto que en el vespertino abandonarán las aulas más temprano, a partir de la recomendación hecha por los de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), al pronosticarse la llegada del Frente Frío No. 30, lo que podría provocar o dar lugar a la posible Sexta Tormenta Invernal de la temporada. ¡Vóitelas!

Casi por nada es que para prevenir riesgos en la salud de la comunidad estudiantil por los cambios bruscos de temperatura que se presentarían, es que implementarán esa medida preventiva en Nogales, Naco, Cananea, Santa Cruz, Agua Prieta, Cucurpe, Arizpe, Bacoachi, Bavispe, Bacerac, Huachinera, Fronteras y Nacozari, a fin de que se protejan, y es que el termómetro podría bajar hasta -5 grados.

En lo que es una acción con la que Víctor José y sus operadores nuevamente están aprobando en materia de prevención, por como este “viernes social” estarán previniendo antes que lamentar probables enfermedades respiratorias entre los estudiantes, sobre todo los grados de los en que están los niños, como son los de nivel de Preescolar, de ahí porque el exhorto de llevarlos bien abrigados a los planteles.

Ante lo que está de más el advertir que nuevamente “se soltará” el frío, después de los últimos días que se habían registrado, sobre todo en esta Capital, en la que se alcanzaron los 29 grados centígrados, aunque para éste día se esperan 4 centígrados como mínima, y 21 como máxima, para la próxima semana volver al rango de los 27, por lo que así estará de cambiante el ambiente. De ese vuelo.

