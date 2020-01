Propone “Gober” ir más a la segura

Propone “Gober” ir más a la segura…Y por todo ser mejorable, es por lo que la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano empezó el año proponiendo un replanteamiento de la estrategia que lleva a cabo la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz en Sonora, en el marco de lo que fuera la primera reunión del 2020, con la mira puesta en que haya un verdadero cierre de filas. De ese pelo.

Pues Claudia no se anduvo por las ramas para poner las cartas sobre esa mesa, al ventilar algo que de antemano ya ha quedado más que evidenciado, como es el que se requiere de una mayor presencia de la Guardia Nacional y Policía Federal para prevenir y combatir la comisión de los delitos en el Estado que tienen que ver con el ámbito que le compete a la Federación, como es del crimen organizado. ¡Tómala!

Casi por nada es que la Mandataria Estatal con todas sus letras expresara que: “Yo como Gobernadora asumo la responsabilidad que me corresponde”, “y quiero que todos los que estamos aquí en la mesa asumamos la responsabilidad que cada uno tiene”, con lo que más clarividente no pudo quedar su mensaje, tocante a que cada quien tiene que hacer su parte, pero de manera coordinada. ¡Vóitelas!

Toda vez que entre las propuestas expuestas por Pavlovich Arellano destaca la de fortalecer la coordinación en esa materia, como sería involucrando a los elementos de los tres niveles de Gobierno, en base a un mayor trabajo en prevención y atención del delito, a fin de contrarrestar la impunidad, como parte de un plan de acciones integrales que ayuden a reforzar la seguridad en la Entidad. ¡Qué tal!

Y tan va en serio ese cambio, tipo golpe de timón, propuesto por la Ejecutiva sonorense, que éste se plasmó en un acuerdo aprobado por los integrantes del mencionado grupo, que se supone que es de lo más seguro, para que sea una solicitud que les llegue directamente a los secretarios de Seguridad y la Defensa Nacional, Alfonso Durazo y Luis Crescencio Sandoval, con la finalidad de que envíen más refuerzos.

Eso aunado a que a la par también le pidiera a las Fiscalías General de la República (FGR) y del Estado, el que ejecuten órdenes de aprehensión y cateo, en base a objetivos comunes y concretos para que en la región los delincuentes no actúen impunemente, en lo que representó “una padrada” para los primeros, por como ha sido evidente su falta de operatividad al respecto, o en ese sentido. De ese vuelo.

Al punto de que una evidencia de ello es que los asesinatos de más alto impacto que han ido a la alza en los últimos meses, invariablemente han tenido que ver con las mafias, o como consecuencia de las ejecuciones entre los integrantes de los diferentes grupos delincuenciales, pero lo que es la FGR, de la que es delegado Pavel Núñez, ¡bien gracias!, por hasta ahora nomás no haberse aplicado a afondo. ¡Ñácas!

En lo que es una condición de dejar pasar que podría explicar del porque de ese llamado que acaba de hacer Pavlovich, ante la urgencia de que la instancia federal se flete más, para que no se llegue a estar igual de inseguro como en otros Estados, con masacres como la de la familia LeBarón en Bavíspe.

Va contra la corrupción la alcaldesa…La que vaya que regresó con toda la aviada de seguir haciendo bien las cosas, es la alcaldesa Célida López Cárdenas, ya que ayer al encabezar una convivencia con Roscas de Reyes y chocolate caliente, por el reinicio de actividades después de las “vagaciones” navideñas, ahí les volvió a “leer la cartilla” a funcionarios y empleados de todos los niveles. ¡Órale!

Eso al reitérales y dejarles bien en claro, que el principal compromiso que tiene con los hermosillenses es el de presidir otro año de un Gobierno Municipal sin escándalos de corrupción, al apuntillar que “A la mejor no tenemos para transformar la ciudad, pero sí para restregarle en la cara a una generación que sí se puede gobernar con honradez y con honestidad”, por lo que así estuvo la advertencia que les hiciera.

Por Célida Teresa considerar que ese es el gran regalo que se le puede dar a esta Capital, por lo que ahora sí que sobre aviso no habrá engaño, por como en ese encuentro participaran los titulares de la diferentes áreas municipales, así como los trabajadores administrativos, de ahí que llagado el momento ya no podrán hacerse los occisos, o de que no sabían el de a cómo es que seguirá esa línea de transparencia. ¿Qué no?

A tal grado López Cárdenas pretende un actuar transparente, que incluso adelantó que en breve pondrá a disposición de todos los servidores públicos en la recepción de la oficina de Presidencia una caja en la que quienes lo deseen podrán dejarle cartas con todo aquello que quieran reportarle, es decir, para que no haya intermediarios ni censura y así poder enterarse de primera mano de todo lo que pasa. ¡Pácatelas!

Sin embargo y para los que no creen tanta belleza, en cuanto a esa clase de comunicación directa, es que la “Presimun” emanada de Morena dijera que: Yo las voy a estar revisando y no voy a balconear a nadie”, como dando a entender que lo que realmente se busca es que las cosas marchen mejor y no necesariamente el perjudicar a nadie, salvo cuando sea inevitable, que es lo que suponen que sucedería.

O séase que la pretensión es que usen ese medio de expresión, al estilo de un buzón, para que “den color” sobre cualquier situación de sus áreas de trabajo que no esté funcionando bien, por la consigna ser de que se corrija lo que no se esté haciéndose correctamente. Esa es la idea.

Harán historia con el crucero Astoria…Si todo sigue viento en popa, quien hoy estará haciendo historia, es la “Gober”, Claudia Pavlovich, porque éste “juebebes” a las 12:00 le estará dando el banderazo a lo que será el primer crucero turístico que saldrá de un puerto mexicano, como es el que zarpará de Peñasco, por ser algo que nunca antes había sucedido en México. Ni más ni menos.

Porque lo que es hasta ahora esas empresas navieras internacionales sólo hacían escala en los principales puertos del País, pero nunca con un origen de partida y regreso, como lo estará haciendo el Astoria, una embarcación de la empresa griega “Cruise and Maritime Voyages”, que tiene una capacidad para 500 pasajeros, así como más de 200 tripulantes que recorrerá la ruta “Los Tesoros del Mar de Cortés”.

No el balde es que así está la confianza que se ha ganado Pavlovich Arellano, como para haber logrado que los promotores de ese sector le invirtieran en Sonora en esa actividad turística, y de entrada con un éxito en lo que será ese plan piloto, al ventilarse que ya tienen vendidos los que serán los tres primeros viajes que harán y que constarán de once días cada uno. ¿Cómo la ven?

Toda vez que será una opción de paseo que le dará un impulso al turismo, por la derrama económica que generará, al la mayoría de los viajantes ser gringos, canadienses y demás, aunque un 80% arizonense, para disfrutar de esa travesía marítima a todo lujo, con un costo de mil 500 dólares por persona, que abarcará Topolobampo, Mazatlán, Cabo San Lucas, La Paz, Loreto, Santa Rosalía y Guaymas.

Es por eso que desde ayer mismo ya andaba en Rocky Point el coordinador de la Comisión de Fomento al Turismo (Cofetur), Luis Núñez, para ver todos los detalles y que no se hagan olas, y que por el contrario se convierta en el inicio de un proyecto echado a la mar que se consolide por mucho tiempo, para que sea un detonante económico para la zona, por como significará un escaparate mundial en ese ámbito.

“Meten grilla” a las Fiestas del Pitic…Está más que claro que lo que es preámbulo, o una probadita de las grillas que se avecinan, de cara al año electoral que ya está en puerta, es la campañita virtual que “le armaran” al Ayuntamiento hermosillense con la propuesta que se hiciera viral en redes sociales, de que se cancelen las Fiestas del Pitic y ese presupuesto se destine para pavimentación.

Lo anterior al trascender que dicha iniciativa no surgió de un ciudadano común y corriente, sino más bien de uno de los llamados “troll” de la red, o que grillan a través del Internet, con la intención de exhibir a la municipalidad y hacer ruido con relación a una de las problemáticas más sentidas, que por ser de las demandas más recurrentes, es que luego luego se desatara la polémica. A ese extremo.

No obstante y partiendo de lo echada pa´ delante que es la “Presi”, Célida López, es que de inmediato le saliera al paso a esa evidente “campaña negra”, o de todos colores, al precisar que se detectó que no surgió de una persona con nombre y apellido, como para explicarle que lo que invertirán en esa festividad cultural “no pinta” como para sacrificarla por una pavimentada. Así de injustificable.

Al manejarse que los $12 millones de pesos que desde ya tienen presupuestados para ese evento culturero, con el que se le da identidad a Hermosillo, al festejarse su aniversario de fundación, no alcanzaría ni para pavimentar una calle completa, de ahí el porque estilen que ni siquiera valga el poner a discusión una celebración que ya es toda una tradición, con la que igual se apoya a la comunidad artística.

Es por lo que a partir de la contundente postura manifestada por Cárdenas, para nada ven como viable la remota posibilidad de que algo así pudiera suceder, y más por la forma tan “teatrera” o comuflajeada en que difundieran esa probabilidad, como es mediante un montaje que difundieran desde la clandestinidad, y no precisamente con la mejor de las intenciones, por lo que así está eso que es “puro show”. ¡Ups!

