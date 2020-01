No tienen eco los de Unión de Usuarios

Cierra filas con los policías la alcaldesa

Vendrá ¡más apuntalado! el “Pejidente”

¡Increíble, pero cierto!, bajan los robos

No tienen eco los de Unión de Usuarios…Y por los que sí que ya no está quedando, es por los de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), a la hora de promover la mejoría del transporte urbano, como lo exhibe el dominguero foro que llevaran a cabo el pasado domingo y al que convocaran a los legisladores locales, el cual denominaran “Escucha Activa”, y es que apenas acudieron un par de ellos.

Porque con todo y que los de la UUH “se la pusieron a los diputados para que la batearan”, pero sólo María Dolores del Río y Miroslava Luján López, de los partidos Movimiento Ciudadano y Morena, son las que escucharan y atendieran el llamado que les hicieran, vía el dirigente, Ignacio Peinado Luna, a fin de hacerles una serie de propuestas para que las incluyan en lo que será la nueva Ley del Transporte.

Aún y cuando es de entenderse que si bien es cierto que Peinado Luna y compañía quisieron empezar bien el año, ciertamente que escogieron muy mala fecha para llevar a cabo ese ejercicio de planteamientos, si se toma en cuenta que la mayoría de los tribunos apenas están saliendo de las fiestas decembrina, y muchos de ellos hasta todavía deben de traer confeti en la cabeza. De ese pelo.

Sin embargo ni ese vacío que les hicieran fue impedimento para que volvieran a “poner el dedo en la llaga”, con una serie de exigencias que han sido de toda la vida, y que únicamente han quedado en puras buenas intenciones, como es la de que las rutas mejoren sus tiempos; que los aires acondicionados operen hasta octubre; y se cree un fondo para quienes resulten accidentados mientras viajen en un camión.

Toda vez que en esa tercia de peticiones más urgentes se resumió la demanda de quienes usan esos ruleteros, para que cuyas posibles respuestas de solución queden plasmadas en la citada legislación, y no estén a discreción de los concesionarios y las autoridades en turno, que es la promesa que hicieran “La Lola” del Río y Miroslava, para que sean retomadas e incluidas, lo que todavía estaría por verse.

Eso luego de que aflorara algo que poco se conocía, como es la necesidad de destinar un recurso para apoyar económicamente a quienes resulten lesionados en un percance vial de ese transporte, ya que a pesar de que hay un seguro, éste solamente cubre la emergencia, pero no la recuperación total, como tampoco una posible incapacidad, que es lo que pretenden, por como se les deja a la buena de Dios.

Para el caso es que propusieran que con los $10 millones anuales que actualmente se canalizan al fantasmal Consejo Ciudadano de Transporte Público, el cual ha servido para maldita la cosa, al nomás estar de parapeto, mejor se haga una bol$a de la que salga para respaldar y financiar a los usuarios que sean víctimas de esas accidentadas, por las hoy en día nadie responde hasta el final. ¡Zaz!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cierra filas con los policías la alcaldesa…La que reiteró su compromiso de seguir cerrando filas con los policías municipales, es la alcaldesa Celida López Cárdenas, al reiterarles su respaldo en el acto con motivo del Día del Policía que ayer se celebrara, por refrendarles el tener la mira puesta en buscarles mejores condiciones de vida y su profesionalización, en aras de dignificar su labor. ¡Órale!

Ya que por encima de que tradicionalmente en el marco de esa fecha se entrega el galardón al Policía del Año, que en esta ocasión recayera en Christian Abel Bueno Esperanza, correspondiente al 2019, así como otra serie de reconocimientos por su entrega, valor y compromiso con la seguridad de la sociedad hermosillense, que se acompañan de un estímulo económico, el plan es el de ir más allá en su desarrollo.

Tan es así que Célida Teresa adelantara de viva voz que no terminará el 2020 sin que el 20% de los agentes locales ya estén estudiando la Universidad, por como se requiere de psicólogos, así como especialistas en mediación, e igualmente en la aplicación de herramientas de resolución pacífica de controversias, además de más peritos, científicos y perfiles especializados en investigación. ¡Qué tal!

Y para quien dude de lo anterior anticipó que a los uniformados ganadores de una de esas distinciones se les agendará un viaje a los Estados Unidos, para que de primera mano conozcan los pormenores de un programa de seguridad que se opera en la comunidad de Alexandria, como parte de una estrategia de capacitación y así aprendan nuevas técnicas, porque de lo que se trata es de que sean más eficientes.

No obstante y que por otro lado también resaltara, en el marco de esa ceremonia y guardia de honor realizada ante la estatua del Teniente Enrique Morales, mejor conocido como “Moralitos”, que a la par de esa búsqueda de oportunidades, también intentan depurar la corporación de aquellos elementos que no deberían estar en esa fuerza policial por no cumplir con los requisitos básicos de permanencia. ¡Ñácas!

Con ese fin y para escucharlos, es que la “Presimun” emanada de Morena, igual anunciara que a partir de hoy martes, y de lunes a viernes, en un horario de 5:00 a las 6:00 horas de la “madrugada”, se reunirá con los gendarmes para dialogar sobre sus necesidades, problemas e inquietudes, como una manera de atenderlos y responderles, en lo que sería una táctica que no se había hecho antes a ese nivel.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vendrá ¡más apuntalado! el “Pejidente”…Quien vaya que vendrá con los bonos a la alza el próximo fin de semana a Sonora, es el “Pejidente” Andrés Manuel López Obrador, ya que según la última encuesta dada a conocer ayer, cerró el 2019 con un nivel de aprobación ciudadana de 72 %, el porcentaje más alto desde el pasado mes de abril, por lo que así está el repunte que tuviera. Así el dato.

Ante lo que está de más el señalar que con ese incremento en la percepción positiva entre las mayorías de los mexicanos, hizo que la desaprobación de la gestión del Mandatario de la Nación izquierdista, que alcanzara el 27 % a finales de diciembre, fuera la más baja desde abril del año pasado, al caer del umbral de 30 % por primera vez desde mayo, lo que habla de que tuvo una recuperación en ese sentido.

Razón por la cual es que dan por descontado que López Obrador vendrá más fortalecido el venidero domingo, cuando cumpla su promesa de realizar su sexta visita al Estado, en esta ocasión para reunirse con las familias LeBaron y Langford en la comunidad de La Mora, en el municipio de Bavispe, y ofrecerles avances en torno a la investigación de la masacre que sufrieran nueve de sus integrantes.

Aunque en base a lo adelantado por el delegado del Bienestar en el Estado, Jorge Taddei, se maneja que previo a la reunión con esos clanes familiares, víctimas de la emboscada del pasado 4 de noviembre por un comando armado, con un saldo de 3 mujeres y 6 niños acribillados, AMLO tendrá un evento público el sábado por la tarde en Agua Prieta, para presentar los programas de Bienestar y Frontera Norte.

Así sigue estando la querencia de Andrés Manuel para con estas tierras, porque ya serán media docena de venidas en el año y cacho que lleva en la Presidencia de la República, más que ningún otro Ejecutivo Federal, aunque el encuentro con los Lebaron será de carácter privado, en el punto donde tuviera lugar el sepelio, para en corto reiterarle la demanda de justicia, a pesar de que hasta ahora ya hay 7 detenidos.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

¡Increíble, pero cierto!, bajan los robos…Ahora sí que aplica aquello de que resulta ¡increíble, pero cierto!, el acierto que acaba de darse a conocer, de que en Sonora en los tres últimos años se han reducido los robos a casa habitación, vehículos y comercios, como resultado de los operativos realizados por los tres niveles de gobierno, por lo que así ha estado el saldo a favor que se ha logrado. ¿Qué no?

En lo que es una estadística positiva que le abona a labor preventiva que ha implementado la Secretaría de Seguridad estatal, de la que es titular David Anaya Cooley, mediante campañas puestas en práctica con la generación de instrumentos tecnológicos gratuitos para los ciudadanos, como los botones de pánico y las aplicaciones móviles Mujeres Seguras, así como las de Antiextorsión y puras de esas. Así el avance.

Y es que de acuerdo a los registros oficiales de la atención de las llamadas al número de emergencias 9-1-1, en base a esos comparativos anuales se disminuyeron hasta en un 61% los hurtos a casas, de 25 mil en el 2017, a 16 mil en el 2019, por lo que así ha estado el resultado del trabajo coordinado de las diferentes corporaciones policíacas, con una mayor vigilancia, inteligencia y tecnología a través del C5i.

Igualmente en ese periodo los atracos en los negocios comerciales bajaron un 74%, al contabilizarse10 mil en el año 2017, contra siete mil 500 menos en el 2019; y en lo que se refiere a la robadera de carros, manejan que fueron menos en un 62%, de siete mil 646 en 2017, a cuatro mil 767 en el año 2019, por lo que así ha estado el progreso en esas modalidades delictivas, que son las más sentidas entre la ciudadanía.

Más menos así están esos “cortes de caja” ventilados y que en parte también se consiguieran por la participación ciudadana, por medio del aumento de las denuncias, como por ejemplo con los unidades motrices recuperadas por medio de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), que sumaran un total de 616, de ahí el porque de la importancia de continuar haciendo un frente con las instancias policiales.

Correo electrónico: [email protected]