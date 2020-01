¿“Callan” ante la muerte de féminas?

¿“Callan” ante la muerte de féminas?…Y no se cree que sea por las recién terminadas fechas decembrina, pero las que nomás “no han dicho está boca es mía”, con relación a la seguidilla de asesinatos de mujeres, son las voceras de las diferentes organizaciones defensoras de las féminas, no obstante y que en el último fin de semana del año mataran a seis en dos días, en Hermosillo y Cajeme.

Aunque lo que volvió avivar el sentir general contra esos crímenes de alto impacto, que han tenido que ver con el sexo ya no tan débil, es que la noche del pasado viernes localizaran el cuerpo sin vida de la joven hermosillense, Jennifer Lizeth Arvallo Ozuna, de 22 años de edad, quien junto con otra joven había sido “levantada” el 31 de diciembre por un comando armado en la localidad de La Misa en Guaymas.

Y si a eso se le agrega que Jennifer Lizeth, quien fuera hallada torturada y atropellada, era hermana de uno de los cuatro hombres asesinados en el ataque armado del pasado jueves en la Plaza Patio, antes Sendero de esta Capital, pues sí que son trágicos hechos que se prestan para atar cabos, porque a Brayan, de 20 años, se le investigaba por el homicidio de tres mujeres ubicadas en la carretera a La Colorada.

En lo que son unos decesos que a todas luces ya evidencian un posible involucramiento de las asesinadas con “la mañosada”, así sea de manera colateral, por la forma en que las privaran de la existencia, con el aparente sello del crimen organizado, sobre todo a un madre e hija en Obregón, a las que acribillaran y quemaran, por estar claro que no tienen visos de ser producto de feminicidios. De ese pelo.

Tan es así que para prueba también están los tres cadáveres de damas descubiertos cerca de esta municipalidad, como es en La “Coyoyaya”, que vaya que “se puso al rojo vivo”, a las que sacrificaran con armas blancas para arrojarlas en la orilla de la citada rúa, por el estado de putrefacción que ya presentaban, de ahí que todavía era hora que no las identificaban, a fin de su esclarecimiento. ¡Vóitelas!

Es por lo que muy seguramente que las feministas han optado por guardar silencio, por como al sector femenino cada vez se le ha visto más relacionado con el narcotráfico y esas podrían ser la consecuencias, al saberse que en la mayoría de los casos empiezan siendo consumidoras de drogas y terminan como “tiradoras”, pero al contraer deudas por las mismas, es por lo que las hacen pagar con su vida. ¡Zaz!

De ahí que sí bien tantas muertes seguidas en menos de una semana han causado cierto azoro, pero por otro lado la cruda realidad es que ya es algo que comienza a hacerse “normal”, como es el que por igual atenten contra hombres y mujeres, aunque todavía con las proporciones guardadas, pero la verdad que esa es la fatal tendencia que ya hay entre esa clase de hampa. De ese tamaño.

No en balde es que así está el reto para los sabuesos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), en lo que tiene que ver con las investigaciones, porque de lo que son los de la Fiscalía Federal, de la que es delegado o desligado, Pavel Núñez, como si no existieran, por como siguen sin aplicarse, a pesar de que el “Narco” es una actividad delictiva que les toca combatir, pero solamente lo hacen en teoría.

“Viene en serio” recorte de burocrátas…Quien sí que acaba de confirmar que “viene en serio” la política de hacer más con menos personal, es el Tesorero Municipal, Daniel Sánchez González, al corroborar lo que la alcaldesa, Célida López Cárdenas, ya había adelantado el pasado 26 de diciembre, de que recortarán a 400 trabajadores del Ayuntamiento naranjero. De ese vuelo.

Para ese efecto, o para concretar esa “poda” que le harán a la nómina del Municipio, es que Sánchez González hasta ya ventilara un periodo tentativo en el que la llevarán a cabo, al manejar que será en los primeros meses del presente 2020, y para lo cual manejan que ya cuentan con los recursos económicos para liquidar a 200 empleados de confianza y 200 sindicalizados. Así el dato.

Sin embargo y partiendo de la precisión hecha por Célida Teresa, más bien sería una depuración de la plantilla laboral que ya no está funcionando, por como simplemente “ya no da el ancho”, al caer en el excesos de burocracia, como lo refleja el que a los despedidos los seleccionarían bajo el criterio del mayor número de inasistencias, retardos y faltas administrativas, es decir, a los más incumplidos. ¡Ups!

Ante lo que consideran que será una despedidera con la que “estarán matando varios pájaros de una sola pedrada”, porque eso obligará a ser más eficientes a los que se queden, o a que “se pongan las pilas”, como se dice popularmente, para que desquiten el sueldo, aún y cuando el principal propósito es el de “adelgazar” la “burrocracia” local y con ello ahorrar millones destinados al gasto corriente. ¡Órale!

Así que es una medida con la que está quedando más que demostrado, que a López Cárdenas lo único que le interesa es quedar bien con los ciudadanos, a la hora de dar mejores resultados, antes que seguir “manteniendo” a una parte de los burócratas que ya solo representan una carga, pero que no aportan nada, con lo que sí que pinta de mal el 2020 para el cabecilla sindical, Salvador Díaz Olguín. ¡Ñácas!

“Copiará” la SEP a la SEC una prueba…El que comenzó el 2020 dando la buena nota, es el sistema educativo de Sonora, por la noticia “de diez” ventilada por el secretario de Educación y Cultura (SEC), Víctor Guerrero, de que la SEP “copiará” y replicará en otros Estados el proceso de asignación de plazas para profesores que aquí se creara y que ya será tomado como un ejemplo nacional. ¡Qué tal!

Ciertamente que no es para menos que el encargado del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Francisco Cartas Cabrera, ye solicitara que compartan con la Federación ese método de selección del profesorado, por como es un esquema novedoso que incluso ya ha sido premiado por la Secretaría de la Función Pública, por lo transparente del mismo.

Pues se trata de una modalidad normativa que es pública y de cara a la gente, ya que hasta es supervisada por Notario Público, así como por observadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), los sindicatos magisteriales y por quien lo solicite, de ahí que así está ese acierto que aplicarán en las regiones del País en las que han tenido problemas con esa repartición de puestos magisteriales.

O séase que de ese nivel está el reconocimiento del que están siendo objeto a los de la SEC, o ese mecanismo que en su momento idearan Guerrero González y el ex titular de esa dependencia, Ernesto De Lucas Hopkins, y que hoy ya está siendo un referente en México, por como por estos lares el ingreso y la promoción de las y los mentores se lleva a cabo con estricto apego a la norma, o “sin meter chapuza”.

Más menos es por lo que Víctor José resaltara, que la clave de ese éxito obtenido en ese procedimiento ha sido que el Gobierno del Estado es respetuoso de los resultados alcanzados por los aspirantes que desean ingresar al ámbito de la educación, lo que le ha valido el ser reconocido y “palomeado” por la instancia federal, al grado de que ya se les requiriera oficialmente. Ni más ni menos.

Aflora un caso de vandalismo extremo…Ahora sí que por si algo le faltara al violento Guaymas, resulta que en ese puerto en esta ocasión llegaron a un vandalismo extremo, luego de que unos vándalos le “poncharan” las llantas a un medio centenar de carros que estaban estacionados en algunas calles de la colonia Centro, por lo que a ese punto llegó ya la inseguridad. ¡Pácatelas!

Con lo que se pone de manifiesto que a la “Presimun” guaymense, Sara Valle Desens, nomás no le ha faltado, ante ese comentado suceso poco común que tuviera lugar la madrugada del pasado sábado, cuando con objetos punzocortantes “picaran” los neumáticos de los vehículos localizados sobre las avenidas 16 y 17, cuya mayoría de los afectados tendrán que comprar nuevos. ¡Palos!

De tal forma que ahí tienen que en la aludida comunidad porteña ahora tendrán que implementar operativos contra ese tipo de “ponchadores”, aún y cuando en primera instancia lo hicieron para tratar de ubicar a los responsables de esas ponchaduras en serie y en serio que provocaran y al parecer únicamente para hacer el daño, por no creerse que se tratara de una represalia contra tantas personas a la vez.

En tanto que por otro lado lo que ya también puso en alerta a los ciudadanos, es que tal acción vandálica la hayan llevado a cabo en una zona tan céntrica, donde se supone que hay más movimiento por ser el primer cuadro de esa localidad, de ahí la interrogante que surgiera, de que si qué les puede esperar a los barrios que están más alejados, o en las orillas, es decir, con menos vigilancia. Así la duda.

Pero cualquiera que sea el caso, lo único cierto es que se trató de un condenable acontecimiento, que quiere esperarse que no cunda, por el perjuicio económico que en lo inmediato les causa a los que resultan ponchados en sus autos, como consecuencia del costo que tienen esas ruedas, al no valer cinco pesos, y más cuando dejan inservibles más de una, ante lo que la pérdida se incrementa. ¿Qué no?

