Retomará negociaciones sindicato de choferes

Ivanova de los Reyes

El secretario general del gremio en Hermosillo, Apolinar Castillo Valdez, dijo que las mesas se instalarán a partir del 10de enero

El 10 de enero, representantes del sindicato de operadores y las autoridades del transporte público de Hermosillo y la empresa, retomarán las negociaciones para tratar de resolver los puntos pendientes del contrato colectivo de trabajo, informó Apolinar Castillo Valdez.

El secretario general del sindicato recordó que en diciembre pasado se firmó una minuta sobre algunos puntos, pero sólo se resolvió lo más esencial, e iniciando el año se formaría una comisión mixta con el Gobierno, la empresa y sindicato para resolver las cláusulas pendientes.

Precisó que quedó pendiente el tema de la caja de ahorro, los apoyos para fomento al deporte y a la gestión sindical, el pago de cinco días faltantes del aguinaldo, la póliza de seguro y que se aplique para todos el fondo mutualista por fallecimiento de algún familiar, el que sólo lo hacen válido para algunos.

Además del establecer una mesa de diálogo para establecer una jornada laboral de 48 horas a la semana y nueve horas extras máximo, así como el pago del séptimo día de trabajo.

Castillo Valdez señaló que también busca establecer un tercer turno de trabajo que iniciaría a partir de las 20:00 horas, para que no se incremente la jornada establecida a los operadores.

«Lo que pasa es que hace falta el personal de la noche y la empresa se ha visto mermada en esa situación, y eso es lo que hace que los compañeros trabajen más horas y no se las pagan; con están contratados por turno, así trabajen 10, 12 horas al día no les pagan horas extras y no hay jornadas de ocho horas sino de 14, 18 horas», expuso.

El líder del gremio del transporte público, resaltó que son 500 operadores en Hermosillo y se requieren 600; también está pendiente la recontratación de 150 porque no se dan abasto y esto se debe al poco salario que reciben.

Hay 70 unidades nuevas que no han sido reincorporadas al servicio por la falta de trabajadores, enfatizó, por lo que esperan lograr acuerdos la próxima semana.