Responden a Macrosimulacroen Sonora

Trabajadores de las distintas dependencias participaron en el acto y en el caso de Palacio de Gobierno y Municipal el desalojó se efectuó en poco más de dos minutos

Con una participación de aproximadamente 31 mil 900 personas de 23 municipios, Sonora se sumó al Macrosimulacro 2020 impulsado por el Gobierno Federal en coordinación con los tres niveles de gobierno para promover la cultura de la Protección Civil y saber qué hacer en caso de una emergencia.

Ricardo Vázquez Aguayo, encargado de despacho de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), quien estuvo presente en Palacio de Gobierno, explicó que en este Macrosimulacro se planteó un sismo. Además, dijo, en Sonora se sumaron a esta actividad los tres niveles de gobierno e iniciativa privada.

“Estamos dentro de los parámetros, la gente actuó adecuadamente, las indicaciones iniciales son: no correr, no empujar, no gritar, mantener la calma, acudir y permitir que los brigadistas te guíen hacia los puntos de reunión”, explicó.

En el caso de los Palacios de Gobierno y Municipal este simulacro inició a las 10:00 horas, al activarse la alarma, personal que labora en el recinto fue saliendo y colocándose en los puntos de reunión frente a la Plaza Emiliana de Zubeldía, atendiendo las indicaciones del capitán Santiago Nogueda Ocampo Oficial de Operación del 73 Batallón de Infantería y representante de la 4ta. Zona Militar.

En un tiempo de 2 minutos con ocho segundos fue evacuado Palacio de Gobierno 121 personas mientras que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Coordinación Estatal de Protección Civil evaluaban los posibles daños en el edificio.

Vázquez Aguayo, destacó que desde hace meses se ha capacitado como brigadistas a alrededor de 60 personas que laboran en Palacio de Gobierno y otras más en las distintas dependencias estatales para saber responder en caso de alguna contingencia, esto por el interés de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano de promover acciones de seguridad a favor de la población.

“Ha sido una instrucción desde el inicio de la administración de nuestra gobernadora equipar, tenemos equipo contra incendios en Palacio, un desfibrilador automático externo, hay algunas herramientas con las que no se contaban, un sistema de alarma para evacuar y que cada una de las oficinas esté enterada de los que está sucediendo”, explicó.

Los municipios que participaron en el Macrosimulacro fueron: Hermosillo, Nogales, Cajeme, Guaymas, Nacozari de García, Agua Prieta, San Luis Río Colorado, Empalme, Navojoa, Huatabampo, Benito Juárez, Cananea, Puerto Peñasco, Caborca, Carbó, General Plutarco Elías Calles, Pitiquito, Magdalena, Santa Ana, Banámichi, Soyopa, Trincheras y Álamos.