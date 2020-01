Repuntan exhumaciones por falta de espacios en los cementerios locales

Ivanova de los Reyes

Indican que el procedimiento tiene un costo superior a tres mil pesos y se requiere, entre otros documentos, el acta de defunción de la persona sepultada

Hasta un 40 por ciento se estima que aumenten las exhumaciones en los panteones municipales al no haber ya espacios disponibles, y que los ciudadanos buscan que sus difuntos estén juntos en un sólo lugar, señaló.

El subdirector de Panteones, José Enrique Villacorta Acosta señaló esta práctica se ha vuelto muy común para los ciudadanos por la falta de espacios disponibles en los cementerios municipales.

Precisó que en promedio se realizan dos exhumaciones al día toda vez que los espacios disponibles que hay en los cementerios son particulares y no tiene injerencia el Ayuntamiento.

«Es muy común que se realice este tipo de prácticas por la falta de espacio, ya no se compra a futuro en los panteones, entonces, la mayoría de la gente, el Día de Muertos o de Las Madres quieren ir a visitar a sus difuntos en un sólo lugar», manifestó.

Villacorta Acosta mencionó que este procedimiento tiene un costo superior a tres mil pesos y para hacerlo el solicitante deben presentar el acta de defunción de la persona sepultada en dicho espacio, certificado de defunción del familiar directo que quiere inhumar, una identificación y pagar los servicios correspondientes con el Estado.

Se prevé que este procedimiento incremente una vez que esté funcionando el nuevo panteón, añadió el funcionario municipal.