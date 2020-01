Regresa a Hermosillo Luis Fernando tras ser atendido en Sacramento

El joven lesionado tras la explosión de un transformador subterráneo de la CFE dijo que en dos o tres semanas deberán regresar al hospital Shriner´s, ya que su hijo requiere dos cirugías más

Después de permanecer por casi dos meses en el Hospital Shriners para Niños – Northern California, regresó a Hermosillo Luis Fernando, uno de los adolescentes que sufrieron quemaduras al explotar un transformador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el centro de la ciudad.

La señora Beatriz Pérez, mamá de Luis Fernando, dijo que el pasado jueves por la noche llegaron a Hermosillo, pero en dos o tres semanas más regresarán al hospital en California porque su hijo necesita dos cirugías que deben realizarse rápidamente.

Explicó que le pusieron injerto de piel desde la frente hasta la quijada del lado derecho del rostro, pero el proceso de cicatrización le está provocando le esté jalando el párpado y no cierra totalmente el ojo, al no cerrarlo no lubrica y con el tiempo puede perder la vista.

También la cicatrización del injerto en la boca le está ocasionando que se le cierre y no la abra con debiera de ser, agregó la señora Beatriz Pérez.

“Vamos a regresar por las cirugías que le urgen y vamos a seguir acudiendo constantemente de aquí hasta los 21 años, que es la edad promedio en que terminan las terapias y cirugías en Shriners”, abundó la mamá.

Esperará que las citas les lleguen por correo, mientras hará los trámites para la visa a Estados Unidos y se pondrá en contacto con representantes de la CFE para conocer la postura de la empresa y seguir insistiendo en una pensión vitalicia porque su hijo todavía requiere de mucha atención médica, argumentó.

En estos momentos su hijo está con muy buen ánimo y muestra mucha seguridad, aunque se puso un poco triste al conocer que regresarán a California para continuar con los tratamientos, puntualizó.

Luis Fernando y Claritza, dos jóvenes estudiantes de bachillerato sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado el pasado 26 de noviembre del 2019, cuando un transformador de energía subterráneo explotó al llenarse de agua por la lluvia registrada en Hermosillo ese día.

Luis Fernando requirió atención médica más especializada debido a las lesiones recibidas y fue trasladado el 28 de noviembre el Hospital Shriners para Niños – Northern California.