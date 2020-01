Recomiendan activarse para una vejez digna

Si una persona a los 30 ó 40 años no puede levantarse de una silla con una sola pierna y sin apoyarse en nada, está en riesgo de no poder caminar a los 70 años, señaló el especialista en Medicina Interna del Isssteson, José Paul Martínez Sanders.

El médico del Instituto detalló que está comprobado que a partir de los 40 años, cada década el cuerpo humano pierde 8 por ciento de masa muscular, por lo que recomendó la activación física y una buena alimentación con la guía de especialistas en el tema.

“La vida actual, la comodidad del auto y otras circunstancias, nos mantienen sedentarios e inactivos físicamente, lo que provoca que los músculos y huesos pierdan fuerza.

«La recomendación es moverse, hacer ejercicio, ejercicio cardiovascular, no solamente caminar, hay que trotar, hay que estimular que el corazón esté trabajando», dijo Martínez Sanders.

Recordó que al activarse mejora la circulación, se evitan problemas venosos, metabólicos, se controla diabetes y la presión arterial, y comentó que la obesidad, además de los daños a la salud, trae consecuencias como problemas de cadera, columna y rodillas.

«Hay que dejar el carro, hay que venirse caminando, hay que usar más la bicicleta, hay que subir escaleras, es muy importante que estemos activos», recomendó el médico internista del Isssteson.

Llamó a orientarse con los especialistas del Instituto para lograr una mejor alimentación y ejercitarse con ayuda de un experto, para evitar lesiones.