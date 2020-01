Promueven programa Educar para la paz

Se pretende formar ciudadanos de manera integral, que aporten soluciones a los problemas que enfrenta la sociedad y de inicio participan dos escuelas primarias y dos de secundaria

Sonora es una de las cuatro Entidades que participarán en la Fase Cero del Programa Educar para la Paz, cuya finalidad es formar ciudadanos de manera integral, que puedan aportar soluciones a los problemas que se enfrentan como sociedad, señaló Patricia Calles Villegas.

La subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), informó que fueron seleccionados cuatro planteles educativos de Hermosillo, dos primarias y dos secundarias, para implementar dicha estrategia.

“Es un honor para Sonora volver a ser considerado para la Fase Cero de un programa. La Entidad siempre ha colaborado en todas las iniciativas para fortalecer las acciones educativas”, indicó.

Calles Villegas detalló que las primarias “Guadalupe Ortega” y “Teodosio Navarrete”, así como las secundarias General No. 12 “Nicolás Cedano Torres” y Técnica No. 72 “Joaquín Enríquez Flores” formarán parte del pilotaje del programa.

Explicó que mediante el fortalecimiento al liderazgo académico de directores y docentes, a través de una metodología alineada al Plan y programas de estudio, se logrará una mayor colaboración con padres de familia y estudiantes para atender aquellas situaciones de violencia que prevalecen en el contexto que rodea a las escuelas.

“Promoverán que los centros escolares sean un espacio orientado para formar ciudadanos de manera integral, que puedan aportar soluciones a los problemas que se enfrentan como sociedad”, abundó.

Por su parte, Javier Barrientos Flores, director de Desarrollo Curricular para la Educación Secundaria de la SEP añadió que Educar para la Paz tiene la finalidad de responder a los propósitos de la Estrategia Nacional de Seguridad.

“Un cambio de cultura es una responsabilidad compartida y agradecemos el apoyo y la colaboración de las autoridades educativas locales. Queremos que los directivos y profesores se den cuenta que todos son corresponsables de la paz”, manifestó.

El funcionario federal destacó que el esquema de la Fase Cero, permitirá identificar las áreas de oportunidad, corregir fallos y lograr que, en un futuro próximo, se integren un mayor número de planteles.

“Vamos a acompañar a las escuelas para que identifiquen las problemáticas. No es algo que sólo le corresponda a los docentes de Cívica y Ética sino que debemos analizar cómo contribuimos y generamos sinergia para formar a los jóvenes que en poco tiempo tomarán las decisiones de su entorno”, puntualizó.

Detalló que se impartirá un taller dirigido a directivos, docentes y padres de familia de los cuatro planteles, el cual contará con la participación de María Gabriela Mendoza Saldívar, coordinadora del Programa Educar para la Paz.

Posteriormente replicarán, en sus centros de trabajo, los conocimientos y habilidades adquiridos y recibirán acompañamiento permanente lo que resta del ciclo escolar para evaluar los avances y logros.

En total, dijo, serán 15 escuelas primarias y secundarias, ubicadas en Sonora, Jalisco, Nayarit y Ciudad de México, las que participarán en la Fase Cero del programa.