Promueve ISM inclusión social

La titular del organismo, Blanca Luz Saldaña López, destacó la integración del joven Diego Tomás

Con la contratación de Diego Tomás, por primera vez el Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM) integra a su plantilla laboral a un joven con discapacidad, y ha venido a reforzar el trabajo que ahí se realiza, señaló Blanca Luz Saldaña López.

En un emotivo evento, en el que se entregó su nombramiento, el personal del ISM recibió con gusto al nuevo compañero de trabajo que desde hace un tiempo venía realizando su servicio social como alumno del Centro de Atención Múltiple Especial (CAME) 25.

La coordinadora ejecutiva del ISM, en nombre del instituto dio la bienvenida a Diego Tomás quien ha llegado para fortalecer el sentido humanitario y de compañerismo de quienes ahí laboran.

“Con la integración de Diego, no sólo nos reforzamos como equipo, sino que damos cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana 025, relacionada con la Igualdad Laboral y No Discriminación, dando sentido absoluto a nuestro trabajo diario”, destacó Saldaña López.

Agregó que para la gobernadora Claudia Pavlovich es indispensable la igualdad e inclusión, es por ello que desde su gobierno se impulsan acciones como esta, siendo el ISM la primera institución de gobierno en contratar a una persona con discapacidad emanada del CAME 25, mientras que otras dependencias estatales cuentan también en su nómina con jóvenes discapacitados que forman parte del Centro de Capacitación Ocupacional “Manos a la Vida”.

“Para realizar la contratación de Diego, como hacemos con las demás, realizamos un perfil de puesto y él cumplió con los requisitos, y es importante señalar que contamos con todo el apoyo y respaldo del Secretario de Gobierno, Miguel Pompa, quien es nuestra cabeza de sector, siempre preocupado por la integración y buen ejercicio de nuestro trabajo, y apoyando decisiones positivas que impulsan la igualdad”, señaló.

“Diego nunca estará solo, en el ISM estamos para apoyarlo y entre todas y todos los que ahí trabajamos le ayudaremos a que se empodere, crezca y se desarrolle”, enfatizó Blanca Saldaña.

En el evento realizado para darle formalidad a la contratación de Diego Tomás, estuvo Leticia Lamas Chávez, directora del CAME 25, institución con la que desde hace 2 años el ISM firmó un convenio de colaboración para integrar a sus jóvenes estudiantes como prestadores de servicio social e involucrarlos en espacios reales de trabajo, fomentando con esto la inclusión social.

Lamas Chávez aseguró que el compromiso del CAME 25 es seguir acompañando y asesorando a sus alumnos durante 2 años posteriores a que se integren a un espacio de trabajo, por lo que estarán con Diego para atender y apoyar en sus necesidades.

Acompañando a Diego Tomás también estuvieron, Daniela Limón Aispuro, asesora técnica pedagógica de Educación Especial de la SEC; Lidia Avilés, maestra del CAME 25 y tutora de Diego; así como su hermana María de los Ángeles.