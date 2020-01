Programan capacitación para adultos mayores

En febrero próximo iniciará la capacitación para adultos mayores que se registren en el programa «Abuelo Guardián Escolar», que arrancará el mes de marzo en 40 planteles de Hermosillo, informó Virgilio Arteaga González.

En diciembre de 2018 se reactivó nuevamente este programa que se venía implementando desde el 2006 en 40 planteles de Hermosillo, para lo cual se destinó un pago mensual superior a los 100 mil pesos para otorgar un salario de dos mil 500 pesos al mes a 40 abuelos guardianes, como complemento a su pensión.

Al respecto, el dirigente de la Asociación Abuelos Trabajando explicó que el abuelo guardián forma parte del equipo que apoya a la educación de los niños del entorno de las escuelas, y laborará en un turno de seis a ocho horas al día.

«Son 40 abuelos que recibirán un estímulo de dos mil 500 pesos mensual adicional a su pensión, pero eso además sirve como una terapia ocupacional porque se les da un sentido de propósito a su vida, y lo más importante, ayudamos a la sociedad con su conocimiento y experiencia y dan un bienestar a los nietos que asisten a la escuela», expresó.

Mencionó que ya cuentan con la lista de escuelas que van a apoyar, pero se están afinando detalles con las autoridades educativas; también recibirán capacitación por parte de personal de Seguridad Publica para realizar bien su trabajo.

El titular de la agrupación mencionó que los requisitos para ser un abuelo guardián son: ser jubilado o pensionado, vivir en un entorno no mayor a 800 metros del plantel para que no tengan que caminar mucho, no importa si usa bastón y que pueda aprender lo básico en primeros auxilios y números de emergencia.

Los interesados pueden registrarse en la Asociación ubicada en calle Monterrey número 167, entre Yáñez y Garmendia en horario de lunes a sábado de 08:00 a 14:00 horas, o bien, a los teléfonos 2136816 y 2124824.

«Tienen que venir a apuntarse para la capacitación, estamos considerando que ya empezamos la primera semana de febrero, por lo que tienen toda esta semana para anotarse», finalizó.