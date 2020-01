Presume Yuri rostro sin cirugías

La cantante Yuri, originaria de Veracruz y quien tiene 55 años de edad, dice que se siente orgullosa de su rostro, el cual está libre de cirugías, y también asegura que las mujeres que se hacen «arreglitos estéticos» es por falta de autoestima.

Yuri , intérprete de éxitos musicales como Detrás de mi ventana y El apagón, en entrevista con Agencia Reforma que se vale hacerse todo tipo de arreglos, si se requieren, más los artistas porque ocupan estar y verse bien para su público.

«Se vale hacerte tus arreglitos porque hay algunos que te quedan bastante bien, yo uso mucha aparatología, creo que eso es bueno y se vale, más en una artista que tenemos que estar bien para nuestro público.”

Pero si se abusa de las cirugías o arreglitos, Yuri es de las personas que piensa que los rostros de las personas pueden convertirse en otros, definitivamente.

«Creo que ya se está abusando de esos arreglitos, tanto que ya cambia tu personalidad, tú físico. Hasta las (estrellas) de Hollywood, dices: ‘¿Cómo? Era tan bonita y ahora parece monstruo’», comentó.

Y también opina que cuando una mujer exagera en cambiar su físico, es, quizá en parte, por falta de autoestima.

Cuando la mujer es insegura, automáticamente dice: ‘Yo quiero más aquí, más acá, inyéctame más aquí, no quiero estar arrugada’. Eso es inseguridad.»

«Tú ves a Meryl Streep, que está nominada al Óscar, y dices: ‘¿Cómo fue? ¡La vieja no envejece! ¿Qué le pasa? Porque son mujeres seguras“, indicó.

Yuri, protagonista de la inolvidable telenovela Volver a empezar, que protagonizó en los años 90 al lado de Chayanne y Fernando Ciangherotti, señala también que hoy en día hay tanta inseguridad, que ella cree que por eso están matando mujeres.

«Pégame y mátame, pero no me dejes. A mí un hombre me da una cachetada y yo le volteo el hocico, pero en tres segundos“, expresó.

La guapa intérprete, quien también es conductora de televisión en programas como La Voz México, manifiesta que cada edad en la mujer es bonita y debe aprovecharla y sentirse orgullosa de ella.