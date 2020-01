Presentan Rayados a Matías Kranevitter

El argentino Matías Kranevitter fue presentado de manera oficial como refuerzo de los Rayados de Monterrey para el torneo Clausura 2020, el mediocampista argentino catalogó a la Liga MX como tentadora.

La Liga MX es una liga tentadora, ha crecido mucho en el último tiempo, tiene jugadores jóvenes en Selección, algunos que juegan en Europa, por eso estoy en este lugar y tengo que trabajar para ponerme bien para el club», comentó.

Para el argentino no fue sencillo decidirse por la escuadra regiomontana, pero ante la falta de actividad en el Zenit de San Petersburgo de la Primera División Rusa, decidió fichar con los albiazules.

Era una decisión difícil para mí, sé lo que representa Monterrey para México, hace tiempo que lo venía pensando, necesitaba salir de mi club para poder jugar y mostrarme, el último tiempo me ha tocado estar en Rusia en el Zenit, donde me han tratado de la mejor manera, pero quizá en lo deportivo no pude mejorar lo que quería, fueron las decisiones, que pude hablarlo con mi familia, Monterrey estuvo al pendiente de mí y estoy muy agradecido», explicó.

Kranevitter se reencontró con sus excompañeros de River Plate, Marcelo Barovero, Leonel Vangioni y Rogelio Funes Mori, quienes lo recibieron de una manera especial.

Hoy me recibieron con mate así que es algo importante, conozco a varios compañeros, hay muchos argentinos en el plantel, los chicos me recibieron de la mejor manera, fue un día especial, que pude entrenar con todos, pude conocer al cuerpo técnico, así que tengo que estar preparado para estar de la mejor manera que este club merece esto», indicó.

El sudamericano reconoce la exigencia que tendrá debido a la defensa del título que tendrán los Rayados en el torneo.

Soy un típico mediocampista argentino, tenemos esa cualidad de luchar, de tratar de dar lo mejor en la cancha, es una oportunidad especial para mí, vengo al campeón de México y tengo que estar preparado, mis compañeros me recibieron muy bien», declaró.

Matías Kranevitter aún no estará disponible para el partido ante Querétaro por temas físicos, se espera que debute en la jornada 5 ante León.