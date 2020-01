Piden aprovechar últimos días de descuentos

Hasta el 31 de enero se podrá obtener el 100 por ciento de descuento en multas y recargos

A no desaprovechar los descuentos del 100 por ciento en multas y recargos de trámites vehiculares que vencen el próximo 31 de enero, invitó la dirección general de Recaudación a los contribuyentes con adeudos de años anteriores para no dejar pasar esta oportunidad de ponerse al día, manifestó Alejandro García Rosas.

Estos descuentos, comentó el director general de Recaudación, se están otorgando de manera automática a los contribuyentes desde el 15 de noviembre y concluían el 31 de diciembre pasado, sin embargo, ante la respuesta recibida por parte de los ciudadanos se cumplió la solicitud e instrucción tanto de la Gobernadora, Claudia Pavlovich, como del Secretario de Hacienda, Raúl Navarro Gallegos, de ampliarlos hasta el 31 de enero.

García Rosas puntualizó que cuando se dice descuentos en multas, es de trámites vehiculares normalmente por no realizar el pago correspondiente en la fecha legal para ello, en ningún momento son multas de tránsito ya que estas son competencia municipal.

Resaltó que en atención a los contribuyentes que año con año cumplen con sus responsabilidades en tiempo, se cuenta con descuentos por pronto pago en la revalidación 2020, del 10 por ciento si se realiza durante el mes de enero en la página web www.haciendasonora.gob.mx., el ciudadano podrá pagar por dos métodos: inscribiéndose en la cuenta única, o utilizando el icono de revalidación express y de forma rápida y segura, cumplirá con esta obligación.

Así también un cinco por ciento de descuento a quienes realicen su contribución en bancos, agencia fiscal y comercios participantes.

Agregó que para facilitar el pago de las contribuciones de cada sonorense, este año se reforzó el uso de nuevas y modernas tecnologías para que puedan realizarlo desde su oficina, casa o celular, al ampliar las opciones con sólo presentar el número de placas en agencias fiscales o comercios autorizados.

“Hemos ampliado para este 2020 el pago en tiendas de autoservicio, estaciones de servicio, como son gasolineras, entre otras nuevas y más tecnologías que hemos estado implementando”, expresó.

Los comercios autorizados donde los sonorenses podrán realizar su pago son: Oxxo, Seven Eleven, Elektra, Circle K, Telecom, Arco, Redco, Six y Walmart, presentando su número de placas y teniendo su licencia vigente.

Quienes deseen realizarlo en banco, lo pueden hacer en: BBVA, Banamex, Banorte, HSBC y Banco Azteca.

Las Agencias y Sub Agencias Fiscales del estado, detalló, laboran en sus horarios habituales de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, excepto las oficinas fiscales de CUM en Hermosillo y en Ciudad Obregón, ubicada en calle 5 de Febrero, con horario de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas.

Las agencias de San Luis Río Colorado, Nogales, Hermosillo (CUM), Guaymas, Ciudad Obregón (5 de febrero) y Navojoa, los días sábados atienden de 9:00 a 13:00 horas