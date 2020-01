Piden a estadounidenses no visitar Nuevo Laredo ante ola de violencia

A través de redes sociales el sheriff del condado de Webb, alertó a los residentes a evitar visitar la zona del territorio mexicano ante las recurrentes balaceras

El Sheriff del Condado de Webb, Texas, Martín Cuéllar, pidió a los habitantes de Laredo y ciudades cercanas evitar cruzar a Nuevo Laredo, Tamaulipas, debido a las balaceras registradas desde el fin de año.

A través de sus redes sociales, el jefe policiaco señaló que, además de los enfrentamientos, se reporta el robo de vehículos con violencia.

«En referencia a las balaceras en Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, para los residentes de Laredo, Texas, que viven a las orillas del Río Bravo y que nos han expresado su preocupación, les decimos que nuestros diputados y la policía de Laredo monitorean esas áreas», dijo el Sheriff en su cuenta de Twitter @CuellarSheriff.

Ayer, durante los enfrentamientos, Cuéllar llamó a los ciudadanos a no cruzar a Nuevo Laredo.

«Atención: No crucen a Nuevo Laredo, Tamaulipas. En estos momentos se reportan balaceras, de acuerdo a los reportes llevan ya varias horas. Se cree que son entre los miembros del cártel y la policía estatal de Tamaulipas. Las balaceras están ocurriendo en los alrededores de César López de Lara, Paseo Colón, Venezuela, y Guatemala, cerca al Hotel Villarreal.

«Eviten estas áreas, no crucen a Nuevo Laredo», señaló este miércoles en una publicación en su cuenta de Facebook.

«Se dice que están utilizando armas de alto calibre y explosivos, están despojando a las personas de los vehículos. Nuestras oraciones están con los ciudadanos de nuestra vecina ciudad de Nuevo Laredo», indicó.

Desde la noche del 31 de diciembre y el 1 de enero se reportaron diversos enfrentamientos en Nuevo Laredo, los cuales han dejado al menos cuatro personas fallecidas.

Estos hechos violentos se dan en fechas en las que miles de viajeros, principalmente regiomontanos, cruzan por esta frontera para ir y venir de Texas para las fiestas decembrinas.