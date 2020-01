Pide Staus revisión de programación académica

El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus), planteó a las autoridades universitarias diversos puntos respecto a la programación académica del semestre 2020-1, como la apertura de más grupos para cubrir la demanda, reducir a 40 el número de estudiantes por aula en materias teóricas y 25 en prácticas, talleres y seminarios.

Asimismo, analizan entregar el día viernes 31 o martes cuatro de febrero la solicitud de Revisión Salarial 2020.

El dirigente del Staus, Sergio Barraza Félix, señaló que el pasado viernes 24 de enero se envió un oficio al rector Enrique Velázquez Contreras con las demandas del Consejo General de Delegados en el tema de inscripción de los alumnos y programación académica del semestre en curso, toda vez que la administración universitaria plantea cerrar grupos con menos de 15 alumnos y aumenta la carga académica en las aulas con más de 40 alumnos.

“El primer reclamo que tenemos a las autoridades es que ninguno de los grupos que ya están abiertos se cierre para no afectar a los estudiantes y maestros; además de la apertura de grupos adicionales que soliciten los alumnos”, dijo.

Asimismo solicitaron la autorización del uso de plazas vacantes para su asignación por este semestre a maestros de asignatura y reducir a 40 o menos el número de alumnos por aula.

Respecto a la revisión salarial de este año, el líder sindical comentó que están por definir el pliego petitorio que van a plantear y la fecha de entrega del mismo a la administración universitaria.

Barraza Félix señaló que en esta ocasión además de tratar el aumento salarial del 3.4 por ciento al igual que en 2019, se abordará el tema de seguridad social y vivienda.

“La planta académica de la Universidad ya tiene un promedio de edad avanzado, estamos teniendo muchos problemas de salud, el Isssteson no nos da una respuesta en tiempo y forma a los servicios de salud que se están solicitando por parte de los académicos y sobre todo por desabasto de medicamentos. Consideramos que es muy importante reforzar la seguridad social”, apuntó.

Además del programa de vivienda ya que no cuentan con ninguna prestación ni por parte del Isssteson, Infonavit, Fovissste u otro programa.

Añadió que también buscarán un aumento en prestaciones del 1.8 por ciento para los casi dos mil agremiados del Staus.