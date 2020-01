Otorgan mil 600 sesiones de hemodiálisis por mes

Señalan que la unidad cuenta con 19 máquinas de última generación para brindar el servicio

La Secretaría de Salud en el estado destaca a nivel nacional en innovación en el área de hemodiálisis, pues la Unidad del Hospital General del Estado (HGE) cuenta con máquinas de última tecnología, resaltó Marcos José Serrato Félix.

Este servicio, añadió el director general del hospital, cuenta con 19 máquinas de última generación para llevar a cabo los procedimientos, de las cuales, dos son móviles para llevar el servicio a los pacientes que no pueden ser traslados, como el caso de la Unidad de Terapia Intensiva o de Cuidados Intermedios.

Gracias a ello, informó, se brindan mil 600 sesiones de hemodiálisis por mes para aproximadamente 170 pacientes que tienen insuficiencia renal terminal o crónica, para ayudar en su calidad de vida.

Por su parte, Ricardo Morales Álvarez, nefrólogo del HGE, explicó que para poder ser atendidos, los pacientes deben ser referidos desde un primer nivel a la consulta de Nefrología del hospital, donde se detecta algún problema de insuficiencia renal, aunque hay casos que llegan desde el área de urgencias por alguna enfermedad grave.

Las personas que presentan insuficiencia renal crónica, es decir, que ya no tendrán una recuperación de su función renal, requieren de dos a tres sesiones de hemodiálisis por semana.

“El Hospital General del Estado es la única unidad hospitalaria pública en el estado que brinda este servicio a los pacientes sin derechohabiencia, por lo que es de vital importancia para la salud de las personas con insuficiencia renal crónica”, resaltó.

El especialista recomendó seguir una dieta baja en sodio y grasa para evitar afectaciones renales, así como hacer ejercicio por lo menos 30 minutos, limitar el uso de alcohol y no fumar.