Ofrece Salma Hayek una disculpa

Salma Hayek se disculpa por promocionar una nueva novela controvertida, «American Dirt» de Jeanine Cummins, sin leerla realmente.

«American Dirt», publicado el martes, cuenta la historia de una mujer mexicana y su hijo de ocho años que huyen a la frontera de Estados Unidos después de que numerosos miembros de su familia son asesinados en violencia relacionada con el cartel de la droga

El libro muy publicitado ha sido elogiado por Stephen King y Ann Patchett, entre otros, y fue elegido por Oprah Winfrey para su club de lectura. El sábado, ocupó el puesto número cuatro en la lista de los más vendidos de Amazon.com.

Pero numerosos escritores mexicoamericanos han calificado a «American Dirt» como una narración mal informada sobre México que refuerza los estereotipos.

Cummins, una no mexicana, incluso reconoció en una nota de la autora que tenía reservas sobre escribir la novela. Ella ha dicho que quería personalizar el tema de la inmigración y ser un «puente» entre diferentes mundos.

A principios de esta semana, Hayek había publicado una foto de sí misma en instagram sosteniendo el libro, y elogió a Winfrey por «dar voz a los que no tienen voz y por amar más en respuesta al odio».

Pero después de enfrentar críticas en línea, la actriz mexicano-estadounidense se retiró el viernes, escribiendo que no estaba al tanto de ninguna controversia.

«Les agradezco a todos los que me atraparon en el acto de no hacer mi investigación, y por aclararme, porque eso significa que me conocen y me dieron el beneficio de la duda», escribió, «me disculpo por gritar algo sin experimentarlo o investigarlo «.