Nominan a dos mexicanos al Oscar a la Mejor Fotografía y Mejor Diseño de Vestuario

Rodrigo Prieto trabajó en la película «El irlandés», de Martin Scorsese, y Mayes Rubeo en la cinta «Jojo Rabbit», de Taika Waititi

Los mexicanos Rodrigo Prieto y Mayes Rubeo fueron nominados al premio Oscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas a la Mejor Fotografía y Mejor Diseño de Vestuario por su trabajo en las películas «El irlandés», de Martin Scorsese, y Jojo Rabbit, de Taika Waititi, respectivamente.

Prieto, quien también trabajó con Alfonso Cuarón en el filme «Solo con tu pareja» (1991), competirá por tercera ocasión por la estatuilla dorada, luego de estar nominado por las cintas Brokeback Mountain (2006) de Ang Lee; y Silence (2017) de Scorsese.

En esta ocasión, el mexicano, quien inició su carrera en comerciales de televisión, compite con Lawrence Sher, por «Guasón» (Joker); Jarin Blaschke, por «El faro» (The lighthouse); Roger Deakins, por «1917»; y Robert Richardson, por «Había una vez… en Hollywood» (Once upona time… in Hollywood).

Rodrigo Prieto ganó en cinco ocasiones el premio Ariel por su trabajo en los filmes «Sobrenatural» (2005), de Jay Gruska; «Fibra óptica» (1998), de Francisco Athié; «Un embrujo» (1998), de Carlos Carrera; «Amores perros» (2000) de Alejandro González Iñárritu; y «Biutiful» (2010) de Alejandro González Iñárritu.

A su vez, la diseñadora de vestuario mexicoestadounidense Mayes Rubeo compite por un premio Oscar por su trabajo en la cinta «Jojo Rabbit», del director neozelandés Taika Waititi.

Rubeo, quien comenzó su carrera profesional con diseñadores como Enrico Sabbatini, está nominada en la categoría de Mejor Diseño de Vestuario con Sandy Powell y Christopher Peterson (El irlandés); Mark Bridges (Guasón); Jacqueline Durran (Mujercitas) y Arianne Phillips (Había una vez… en Hollywood).

La mexicana ha trabajado en producciones como «Apocalypto» (2006), «Avatar» (2009), «Guerra mundial Z» (2013), «Warcraft» (2016) y en la próxima cinta de «Thor: Ragnarok» (2017).

La ceremonia de entrega de la edición 92 de los premios Oscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se llevará a cabo el próximo 9 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles.