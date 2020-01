«No importa si Soleimani era una amenaza inminente para EU»: Trump

El mandatario estadounidense defendió su decisión de matar al comandante iraní, argumentando el pasado del líder ahora llamado «martir» en Irán

Washington D.C., Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió su decisión de mandar asesinar al general iraní Qasem Soleimani hace unos días.

El mandatario aseguró que el militar representaba una amenaza inminente para su país pero que eso no era lo importante dada la historia de Soleimani.

Así lo escribió en su cuenta de Twitter presumiblemente escribiendo mal la palabra «inminente»:

«Los medios que propagan noticias falsas y sus socios los demócratas están trabajando arduamente para determinar si el futuro ataque del terrorista Soleimani era «eminente» o no, y si mi equipo estuvo de acuerdo».

Y remató:

La respuesta a ambas es un SÍ rotundo. ¡Pero realmente no importa dado su horrible pasado!

The Fake News Media and their Democrat Partners are working hard to determine whether or not the future attack by terrorist Soleimani was “imminent” or not, & was my team in agreement. The answer to both is a strong YES., but it doesn’t really matter because of his horrible past!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 13, 2020