Nacen niño y niña Año Nuevo 2020 en el Hospital Integral de la Mujer

Ivanova de los Reyes

El pequeño Carlos Vicente se convirtió en el Niño Año Nuevo 2020, quien nació a las 02:03 horas de este primero de enero en el Hospital Integral de la Mujer del Estado (HIMES).

El bebé es una bendición de año nuevo para su madre Melissa Milagros Moctezuma Quevedo, de 21 años, quien lo tuvo por parto natural, y nació con un peso de dos kilos 770 gramos y 47 centímetros de estatura.

Carlos Vicente Paco Moctezuma, es el segundo hijo de Melissa y Jorge Adrián, quienes tienen su hogar en la colonia Tiro al Blanco, y tienen por profesión la albañilería y ama de casa.

“Me habían dicho que para estas fechas iba a nacer, el 24 de diciembre o día primero, pero nunca imagine que sería en año nuevo, me trajeron porque traía alta la presión, y no estaba dilatada todavía, y de repente me empezaron los dolores de parto. Ya tengo la parejita”, expresó la feliz madre.

Asimismo, a las 06:59 horas, Mariana Martínez Álvarez, de 19 años, dio a luz a una niña, quien pesótres kilos 160 gramos y midió 52 centímetros, quien llevará por nombre Lea Luciana.

La joven madre es originaria de Bahía de Kino, quien dio gracias porque su hija nació completamente sana.

“Eran como las 02:30 cuando me empezaron a dar los dolores y me trajeron en carro, entré a quirófano y a los tres pujones salió”, expresó con una sonrisa en el rostro, mientras acariciaba a su bebé.

Al igual que en Navidad, se registraron nueve nacimientos durante la madrugada del primero de enero del 2020, seis por parto natural y tres por cesárea, informó el director general del Hospital Infantil e Integral de la Mujer (HIES-HIMES), José Jesús Contreras Soto.