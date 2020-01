Modificarán trazo de gasoducto Tuxpan-Tula,

El gobierno federal planteará a la empresa TransCanadá, constructora del gasoducto Tuxpan-Tula, que modifique el trazo de la tubería para no pasar por el Cerro del Brujo, considerado sagrado por las comunidades indígenas del norte de Puebla, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su visita a la comunidad de San Pablito, en Pahuatlán, Puebla, López Obrador conoció de primera mano la oposición de los pobladores al proyecto que atravesaría zonas de manantiales.

Aunque tengamos que pagar, pero no van a pasar el gasoducto por los cerros sagrados (…) No vamos a aceptar esas condiciones. Vamos a proponerles otros trazos que no pasen por las zonas sagradas” (…) En el peor de los casos, no va a pasar por este cerro ese gasoducto”, planteó López Obrador.

El titular del Ejecutivo recordó que el año pasado su gobierno renegoció con TransCanadá que la empresa continuara con la construcción del gasoducto que había interrumpido por diversas causas.

Pese a no estar ejecutando la obra, el gobierno debía pagar por ella como si se estuviese realizando.

La renegociación representó ahorros para el gobierno federal por un monto de cuatro mil 500 millones de dólares.

En esos contratos había cláusulas, para que vean que son todavía contratos leoninos. Hay cláusulas de que si la empresa no puede construir el gasoducto de todas maneras el gobierno tiene que pagarle a la empresa. Así como lo están escuchando”, señaló el presidente en Pahutlán.

Gabino Hernández Cruz, representante de las comunidades indígenas de la región, destacó que la oposición al proyecto tiene varios años y que no aceptarán que el gasoducto cruce zonas sagradas para ellos.

Y no lo hacemos por necedad y porque estemos en contra del desarrollo del país, no lo hacemos por negligencia, sino porque es nuestro hogar y no tenemos otro lugar a dónde ir”, enfatizó el representante indígena.

Desde la sierra norte de Puebla, López Obrador reiteró que su administración no ha entregado ni entregará una sola concesión para la explotación minera.