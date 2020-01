Llaman a respetar señalamientos viales

Se debe cumplir con los señalamientos de tránsito, evitar conducir con exceso de velocidad y no usar distractores al manejar para no ser partícipes y convertirse en víctimas de un accidente de tránsito, recomendó Adriana Berenice Rivera Díaz.

Para ello, señaló la responsable de Educación para la Seguridad Vial de la Coordinación de Prevención de Accidentes (Coepra), en la Secretaría de Salud en el estado se trabaja para sensibilizar a la población.

“Buscamos sensibilizar de las situaciones de riesgo y los factores de protección. Los invitamos a que piensen en ese familiar o conocido que fue víctima de un accidente vial para no cometer los mismos errores”, comentó.

Algunas de las recomendaciones para evitar accidentes de tránsito y consecuencias fatales en ciclistas y motociclistas es el uso de casco de seguridad, señaló, de silla infantil según edad talla y peso del menor, así como el uso adecuado de los lugares para el peatón, tope, alto y semáforo.

Agregó que algunos de los factores de riesgo al conducir son: ir con la música en volumen alto, distraerse con los niños, buscar un objeto dentro del automóvil y el mayor factor es el uso del celular.

Rivera Díaz apuntó que la conducción en estado de ebriedad es una de las principales razones por las que ocurren accidentes viales y que éstos se incrementan y son más frecuentes durante los viernes, sábados y domingos.

“Son primordiales para evitar accidentes nuestras conductas viales y valores que practicamos tales como la cortesía, respeto, la solidaridad, empatía, es muy importante recalcar el buen uso de nuestras vialidades”, agregó.

Compartió que en los accidentes viales, son las personas de entre cinco y 34 años de edad quienes más participan y las de 15 a 29 años quienes más resultan en decesos.

Explicó que las diez causas principales que intervienen en los accidentes de tránsito, según el Centro de Experimentación y Seguridad Vial en México son: la velocidad excesiva, no guardar distancia, invadir carril contrario, virar indebidamente, distracciones, no ceder el paso, maniobra en reversa, objetos en el camino, desperfectos en la vía e ir dormitando.

Informó además que actualmente la Secretaría de Salud tiene en marcha campañas y programas de prevención como el parque vial móvil, donde le enseñan al adolescente mediante simulación, cómo es que conduce una persona bajo los influjos del alcohol, y se muestra la campaña “Yo elijo cruzar seguro, manejar seguro y viajar seguro”.