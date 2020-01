Lamenta Jordan partida de Bryant

El legendario jugador expresó su impacto tras la noticia del fallecimiento del astro del basquetbol y de su hija

Michael Jordan, considerado el mejor basquetbolista de la historia, expresó el dolor que siente por la muerte de Kobe Bryant, quien esta mañana falleció en un accidente de helicóptero.

«Me encuentro en shock tras las noticias del fallecimiento de Kobe and Gianna (su hija). Las palabras no pueden describir el dolor que siento. Amé a Kobe, era como un hermano pequeño para mí.

«Hablábamos seguido y extrañaré mucho esas conversaciones. Era un competidor feroz, uno de los mejores del basquetbol», dice un comunicado de la ex figura de los Bulls de Chicago.

Jordan y Bryant tuvieron una excelente relación pese a las comparaciones que siempre existieron.

Michael terminó su comunicado resaltando el amor que Kobe tenía por su familia, así como mandando condolencias a Vanessa Bryant.