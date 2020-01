Invitan a tramitar pre cartilla militar

La Junta Municipal de Reclutamiento ya abrió la convocatoria para que jóvenes de la clase 2002 con 18 años cumplidos y remisos acudan a tramitar su pre cartilla del servicio militar.

La encargada de la Junta de Reclutamiento, Silvia Aganza Espinoza informó que a partir de enero y hasta el 15 de octubre los jóvenes podrán llevar sus documentos a las oficinas de la dependencia para tramitar su cartilla para el servicio militar.

Mencionó que son dos mil 200 formatos de precartillas las que solicitaron este año a la Cuarta Zona Militar, por lo que esperan que los jóvenes acudan a realizar el trámite.

«Ahorita están viniendo muchos a tramitar que son remisos porque se le están pidiendo para renovación de sus contratos, los que quieren ingresar a la policía, a la Guardia nacional o para trabajar en el gobierno, inclusive para identificación o tramitar el pasaporte.

Es obligación para todos los jóvenes a partir de los 18 años hacer su servicio militar, dijo.

Indicó que los interesados deben acudir a las oficinas de la Junta de Reclutamiento ubicada en calle Nicolás Bravo, número 48, entre Doctor Paliza y Hoeffer, de la colonia Centenario, en horario de 08:00 a 15:00 horas.

Los requisitos son: acudir personalmente el solicitante; no haber realizado el trámite con anterioridad, acta de nacimiento original, cuatro fotografías tamaño credencial 35×45 milímetros, en papel mate, blanco y negro o color, no instantáneas, frente y orejas despejadas, sin barba, lentes, ni aretes.

Comprobante de domicilio de agua, luz o teléfono, CURP ampliado al 200 por ciento y constancia o certificado de nivel escolar alcanzado, y Carta de No Inscripción (Solamente en caso de no haber nacido en Hermosillo).

La funcionaria reiteró el llamado a los jóvenes a realizar el trámite para su servicio militar y no esperar hasta el último día y hacer largas filas para entregar la documentación.