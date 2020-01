Investigan a 180 policías de Morelos

Se trata de agentes estatales y municipales, quienes están siendo investigados por otorgar protección a grupos de la delincuencia organizada

Unos 180 policías de Morelos, tanto estatales como municipales, están siendo investigados por otorgar protección a grupos de la delincuencia organizada, informó José Antonio Ortiz Guarneros, comisionado estatal de Seguridad.

«Hay indicios que tenemos nosotros, en la Comisión Estatal de Seguridad, de que varios elementos de la policía, tanto municipal como estatal, han estado dando protección a algunos grupos delictivos; sin tener la evidencia fehaciente que nos permita ponerlos a disposición de la autoridad competente», precisó.

En rueda de prensa en las instalaciones del C5, Ortiz Guarneros informó que la mayoría de esos elementos no lograron acreditar los exámenes de control y confianza, pero debido a que los policías se ampararon, no ha sido posible darlos de baja, aunque las investigaciones en su contra continúan.

«Hay muchísimos policías de bastantes años que no necesariamente se dedican a hacer su trabajo, algunos, y dentro de esos 180, la mayoría son los que no han pasado sus exámenes de control y confianza y, que por ese simple hecho, deberían de haber estado ya de baja, que no se han ido de baja porque se ampararon», señaló.

Ante esta situación, el comisionado expresó al gobernador Cuauhtémoc Blanco la necesidad de incrementar la matrícula en la Academia de Policía Estatal.

«Es un trabajo de investigación que le presenté al señor gobernador y le dije mi preocupación de incrementar la matrícula en la academia para producir nuevos policías, dada la cantidad de policías que yo estoy viendo que están involucrados en actividades de protección a la delincuencia», dijo.

El comisionado Ortiz Guarneros aseguró que el proceso de los exámenes de control y confianza continuará, por lo que no descarta que más elementos sean investigados por presuntos vínculos con grupos delictivos.