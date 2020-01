Inicia recorte de empleados municipales; serán cesados 400

Ivanova de los Reyes

La mitad son sindicalizados y el resto de confianza dijo el secretario del Ayuntamiento, Joaquín Rodríguez Vejar

El Ayuntamiento de Hermosillo ya inició con el recorte de personal para reducir la nómina lo más posible este 2020, reveló Joaquín Rodríguez Vejar.

El secretario del Ayuntamiento, mencionó que serán 400 trabajadores en total, 200 de confianza e igual número de sindicalizados los despedidos, previa revisión de expedientes para ver quienes cuentan con inasistencias injustificadas, retardos y faltas administrativas.

«Ahorita en este inicio de año ya hay una depuración de personal de confianza, estamos trabajando en eso para tratar de reducir la nómina lo más que pueda. Se habían planteado en un principio 200 personas y ese es el número que se está trabajando», dijo.

En el caso de los sindicalizados, Rodríguez Vejar señaló que aún no se plantea el tema de manera oficial con el sindicato, ya que ahorita están tratando la revisión del contrato colectivo, y los despidos es otro asunto.

«Oficialmente todavía no se plantea con el dirigente sindical, ha habido acercamiento, pero no ha habido un planteamiento oficial», apuntó.

El funcionario municipal, aclaró que no hay una partida definida para el pago de indemnización de los 400 trabajadores, ya que cada caso responde a un compromiso particular, es decir, depende de varios factores, desde la antigüedad, hasta el salario que percibía.