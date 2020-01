Ilusiona el 2020 a Luis Urías

Con cerveza, como lo dicta su nueva organización, Luis Urías, quien recientemente tenía la etiqueta de ser uno de los principales prospectos de los Padres de San Diego, brindó la llegada del 2020, año que espera sea el de su consolidación en Grandes Ligas.

Tras jugar brevemente con San Diego en 2018 y 2019, el infielder de 22 años pasó en un sorpresivo cambio los Cerveceros de Milwaukee.

«Me sorprendió mucho el cambio”, dijo Urías, quien incluso fue tomando en cuenta para los promocionales del uniforme con el que los Padres jugarán próxima temporada.

«Entiendo que esto es un negocio, que en cualquier momento puedes salir, y ahora muy contento de llegar a un equipo que ha jugado playoffs las últimas dos temporadas y ojalá lo podamos hacer las próximas.

Tengo mucha fe en que este 2020 será mi año de consolidación, si bien estaba muy a gusto en San Diego, con quienes estoy muy agradecido por la oportunidad que me dieron, me motiva mucho que un equipo se fijó en mí y buscó que pudiera llegar”, señaló.

En dos temporadas, en las que ha jugado en 83 juegos, batea para .223, con seis jonrones y 29 carreras producidas.

En 2019 estaba proyectado para estar con el equipo desde el inicio de la temporada, pero los Padres hicieron que empezara el año en Ligas Menores; subió y bajó de categoría en varias ocasiones. En 73 juegos en Triple A tuvo una gran actuación al batear para .315, con 19 jonrones y media centena de carreras producidas.

Estoy listo para jugar en Grandes Ligas todos los días”, explicó. “Confío en mis habilidades, pero creo que lo que más me hace falta es lo mental, no preocuparme por el turno anterior, por el ponche, por el error, creo que no lo he podido lograr bien eso”.

Urías, de acuerdo al cuadro en la página de internet de Milwaukee, está considerado para ser utility tanto en paradas cortas, en tercera y segunda base, pero tiene buenas probabilidades de pelear por el short stop, su posición natural, con el venezolano Orlando Arcia, considerado titular, pero quien incluso en varios momentos de 2019 fue mandando a Ligas Menores.

No voy a ir a pelear un puesto con nadie”, dijo Urías. “Yo voy a ir a entrenamiento a dejar mi mejor esfuerzo, a poner números, y la organización va a decidir qué hacer conmigo”.

Urías juega actualmente en la Liga Mexicana del Pacífico para los Yaquis de Ciudad, equipo que ganó las dos vueltas y calificó en primera lugar a la postemporada. Urías ha hecho su labor bateando para .292, con cinco jonrones y 20 producidas con la organización del beisbol invernal.

Va ser un gran motivación conseguir el campeonato (con los Yaquis) y después ir con todo a los entrenamientos de las Grandes Ligas”.