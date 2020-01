Humilla Enrique Guzmán a Pepe Aguilar

Enrique Guzmán de nuevo entró al «ojo del huracán» y no por defender a su hija Alejandra Guzmán sino por hacer menos a Pepe Aguilar, a quien dijo no conocer en absoluto en una entrevista pues le preguntaron qué pensaba de las declaraciones del artista.

Como todos saben Pepe Aguilar apoyó la furia de Alejandra Guzmán contra la prensa, pues la rock star se molestó con ellos en aeropuerto cuando estuvieron a punto de lastimarla después de haber sido operada, acción que aplaudió el charro.

Pero al preguntarle al padre de la Guzmán si estaba de acuerdo con que los medios no deben entrevistar a los famosos en los aeropuertos esto le respondió dejando a todos con la boca abierta.

«¿Quién es Pepe Aguilar cada quién toma las declaraciones de quien venga haya él a lo mejor no da muchas entrevistas en el aeropuerto, no lo persigue nadie, y si quieren ustedes acercarse con la cámara de eso se trata, para eso soy artista para que te acerques tú con tu cámara a hacerme la entrevista», dijo el cantante.

Cabe mencionar que la hija de Pepe también fue criticada por los medios, pues le propuso a su papá que formaran un movimiento en contra de la prensa para que ningún artista les diera entrevistas.

«Papá tengo una idea porque mejor no hacemos un movimiento que ya los artistas no den entrevistas en los aeropuertos, no importa quién seas, no des entrevistas en los aeropuertos», dijo Ángela.

Por si fuera poco Ángela tuvo que dar la cara ante la prensa y dijo que solo estaba apoyando a su padre, pues no consideró haberse portado grosera.