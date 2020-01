Harán secuela de Un Padre No Tan Padre protagonizada por Héctor Bonilla

El histrión anticipó que la filmación iniciará a partir de mayo próximo

A dos años del estreno de la cinta Un Padre No Tan Padre, el actor Héctor Bonilla se prepara para hacer la secuela del filme, cuyo rodaje se prevé que inicie en mayo próximo.

“Estaba pensada para filmarse en diciembre de 2019, pero se postergó por los compromisos de todos, por lo que ahora será en mayo”, apuntó el actor en entrevista, quien compartirá créditos con Benny Ibarra y Jacqueline Bracamontes.

El protagonista de cintas como Rojo Amanecer, Una Última Y Nos Vamos y Luces De La Noche, tiene una agenda apretada para este año en teatro y cine; sin embargo, al respecto señaló: “Tengo varias ofertas pero no me gusta decir mucho, creo que es mejor hablar cuando se concreten”, comentó.

En torno a su salud, aseguró que va por buen camino, de acuerdo con los médicos que lo atienden y le hacen una revisión mensual: “Los estudios han arrojado resultados buenos y por ello me he comprometido con diversos proyectos”, aseguró.

Hace un año al actor le fue diagnosticado cáncer en el riñón derecho, por lo que se sometió a tratamiento en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán