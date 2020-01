Aterrorizan hechos violentos ocurridos al norte de la ciudad

Quien ha estado cerca de una balacera sabe que éstas sobresaltan, y tratándose de personas comunes aterrorizan, ahora imagínese quedar prácticamente en medio de un enfrentamiento a balazos entre delincuentes y policías a plena luz del día, en un transitado sector de alta plusvalía, o bien, en una colonia popular densamente poblada… Fue impresionante!

Testigos de los hechos violentos ocurridos este martes en una plaza comercial de la confluencia de los bulevares Morelos y López Portillo, entre clientes y empleados de los comercios del lugar y de sitios adyacentes, expresaban con lágrimas en los ojos la impresión que sufrieron durante el ataque en contra de elementos municipales.

Al parecer la intención era atacar a un mando policiaco municipal, sin embargo, fue su escolta y chofer los que resultaron heridos, ya que los delincuentes no tuvieron la precaución de verificar contra quien dispararían y solo abrieron fuego contra los tripulantes de una patrulla.

Afortunadamente los elementos municipales sufrieron lesiones leves y lograron repeler la agresión e hirieron a uno de los sujetos quienes emprendieron la huida y se inició la persecución… Quien no tuvo tanta suerte fue un empleado de una empresa de paquetería, quien hacía una entrega y recibió dos impactos de bala que lo mantienen grave.

Hay que destacar que los elementos policiacos, a pesar de estar lesionados se fueron siguiendo a los tripulantes del auto compacto, quienes se dirigieron a la populosa colonia Insurgentes, en donde se registró otro enfrentamiento, que fue atestiguado por los medios de comunicación y decenas de vecinos, varios de ellos menores de edad.

Si usted estuvo en el lugar qué le voy a contar, o si observó las transmisiones que se hicieron desde el lugar de los hechos por Entorno Informativo y otros medios de comunicación, habrá visto que desde niños de primaria y secundaria corrían llorando junto a sus madres tratando de escapar de la tracatera… Parecía que se había desatado una guerra.

Finalmente, los elementos policiacos y militares lograron abatir a dos de los hampones y un tercero fue lesionado y trasladado a recibir atención médica bajo custodia policiaca, con lo que retornó la tranquilidad a ese sector.

Sin embargo, los momentos de zozobra, de terror que vivieron los vecinos al escuchar las detonaciones, tardarán en ser olvidados y en muchos de los casos quedará marcada de forma indeleble entre los menores que corrían en busca de refugio.

Evaden responsabilidad autoridades federales en caso Carbó

Otro hecho policiaco en el que las autoridades federales han hecho mutis, como si no fuera importante, es el caso de dos jóvenes que fueron asesinados a balazos, al parecer por militares en las inmediaciones de Carbó el pasado sábado, mientras que la autoridad federal ha utilizado la técnica del avestruz de ocultar la cabeza en un hoyo y evadir la responsabilidad.

Las familias del joven de 17 años y de su pareja de 19, están devastadas ante la tragedia que están viviendo y aunque saben que no recuperarán a sus familias, lo que exigen es una explicación de qué fue lo que ocurrió y porque dispararon contra la pareja que no traía nada ilegal.

Que si eran o no militares, que si traían o no droga, versiones van y vienen, sin embargo no hay una voz oficial por parte de la Federación que explique lo que sucedió y porque dispararon en contra de la pareja de jóvenes lo que provocó que se volcaran, aunque lo que les quitó la vida fueron las heridas de bala recibidas.

Lo cierto es que este hecho deja muy mal parados a los elementos castrenses así como al personal de la Fiscalía General de la República, antes PGR, y se suma a la lista de omisiones y señalamientos que tienen en contra.

Correo electrónico [email protected]