Facilitarán transporte de bicis en camiones de pasajeros

Una buena noticia para quienes se desplazan largas distancias en bicicleta, es que desde ahora podrán subir su ligero vehículo en la unidad de transporte que los acerque a su domicilio, ya que se habilitaron racks para cargar las bicis en las unidades.

Esta modalidad es más que antigua en el vecino país del norte, en donde es común el uso de la bicicleta para largos traslados y se combina con el transporte a fin de aminorar el cansancio y mejorar los tiempos de movilidad.

Por lo pronto este servicio de portabicicletas empezará en la línea 18 a partir de hoy pero seguramente se irá extendiendo al resto de las rutas para beneficio de los usuarios, quienes podrán combinar ejercicio y contar con un medio de transporte que les permita llegar más rápido a sus destinos… Una buena idea que se apuntaron las autoridades de Impulsor y el director del Transporte, Carlos Morales Buelna.

Desconozco la cantidad de bicicletas que podrán albergar cada una de las unidades, sin embargo, en Estados Unidos había espacio en la parte frontal y trasera del camión, y en promedio eran cuatro o cinco ciclistas los que me tocaba ver en los viajes.

Incluso, hace ya 15 años, al menos en la zona de San Francisco, California y los condados adyacentes, todas las unidades contaban con los racks para bicicleta, así como con rampa para discapacitados, mientras que aquí también hay uno o dos camiones con éstas y apenas iniciará la opción para ciclistas.

Lo importante es que ya se cuenta con esta opción y ojalá que sea bien aprovechada y no vaya a aprovechar algún hampón para apoderarse de las bicicletas en alguna parada, ya que las unidades van en el exterior… Y conste, no estoy dando ideas…

Habrá que cuidarse del “Coronavirus”, al parecer ya llegó a México

Aunque las autoridades, no solo de México sino del extranjero, no han dado la debida importancia al famoso “coronavirus” no debemos echarlo en saco roto y hay que tomar las precauciones, sobre todo, ante un sistema de salud como el que tenemos en México que cada día está peor.

Al parecer hay bastante desinformación sobre el tema, e incluso la Organización Mundial de la Salud apenas hoy emitirá un pronunciamiento sobre esta enfermedad, que si bien hasta ahora era considerada poco grave, al derivarse de una nueva cepa, debe de tratársele con respeto.

Cabe señalar que las autoridades de China, en donde se originó el coronavirus, ya cerraron la ciudad donde inició el brote, mientras que Canadá y Estados Unidos tienen operativos en aeropuertos y hospitales.

En tanto, en México apenas se conformó “un grupo de expertos”, aunque es poco alentador, ya que, de entrada, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que no hay evidencia de que el coronavirus tenga características de una enfermedad de alto impacto… O sea, que las autoridades de los otros países son unos escandalosos.

Supongo que la intención es frenar los efectos económicos dramáticos que se generaron cuando inició la Influenza hace unos años, que prácticamente paralizó al país y al mundo, sin embargo, no se debe de demeritar una enfermedad que puede ser fatal, y menos, insisto, con un sistema de salud como el que tenemos que está en crisis.

Basta ver las manifestaciones de familiares de menores afectados por cáncer y las constantes quejas de falta de medicamentos en los diversos sistemas de salud y la inconformidad causada por la sustitución del Seguro Popular por el Insabi, que nadie sabe a ciencia cierta cómo funciona, para saber que el horno no está para bollos… ¿No cree?

