Creación de empleo de 2019 la más baja de los últimos 10 años en México

De acuerdo con datos oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante el año 2019, en el país, se generaron 48 por ciento menos empleos que en 2018, imagínese! Y lo peor, es que para este año, el pronóstico no es mejor, ya que muchas empresas, sobre todo extranjeras, están buscando mejores horizontes.

Además, las que se queden, se concentrarán en mantener el capital que cuentan y no arriesgarán en nuevos proyectos ni generarán más empleos, así de grave la situación que pronostican los conocedores.

A pesar de ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador, no ha movido un dedo y se mantiene en su cantaleta de abrazos y no balazos, además de mantenerse encerrado en el país sin buscar nuevos capitales en el extranjero, pero no ofrece planes viables que atraigan al inversionista.

En contraparte, en Sonora se han seguido asentado empresas, varias de ellas de capital extranjero, gracias a las gestiones de la gobernadora Claudia Pavlovich con empresarios de otras latitudes.

Sin embargo, la política económica federal, no ayuda mucho a atraer más capitales del exterior, por lo que si bien hasta la fecha, no nos ha pegado de golpe el recorte de empleos, para este año el panorama puede cambiar.

Por cierto, de acuerdo con las estadísticas del IMSS, la generación de empleos en el primer año del sexenio de López Obrador fue la más baja de los últimos 10 años, e insisto, son cifras oficiales, no de “los conservadores”, ¿cómo la ve?

De ahí la importancia que tenemos de ser cuidadosos en los compromisos y deudas que adquirimos, a fin de no vernos en aprietos porque esta Cuarta Transformación, en algunos o muchos aspectos va como el jonrón “para atrás”, aunque se nieguen a reconocerlo.

¿Realmente no sabrán cómo están las calles de Hermosillo?

Me llamaron la atención las declaraciones del Coordinador de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, José Carrillo Atondo, en el sentido de que se está realizando un diagnóstico sobre las condiciones de las calles de Hermosillo.

Para esto, el funcionario municipal, aclaró que con la empresa cementera, con la que planean trabajar para pavimentar con concreto hidráulico la ciudad, ya se tiene un primer diagnóstico y “en los primeros días del año”, que ya casi van 15, se tendrá el “diagnóstico completo”.

Creo, que no se tiene que ser un genio ni trabajar mucho para determinar que la mayoría de las calles están intransitables, pero pues hay a quienes les gusta “patear el bote” como se dice para ganar tiempo y decir mucho, pero hacer poco.

Estudios vienen y van, , inversiones grandes, chicas, locales, nacionales, de organismos internacionales, se han realizado y sin embargo, vemos los mismos problemas en las vialidades y en los drenajes colapsados, a ver cómo nos va con este “nuevo estudio”.

Ojalá que los proyectos previstos se lleven a cabo y nos den un respiro a los usuarios, porque realmente muchos andamos estresados por el estado de las calles, los daños a los automóviles, el tiempo que perdemos y hasta los accidentes que se protagonizan como resultado de los hoyancos.

Por lo pronto, tanto la gobernadora, Claudia Pavlovich como la alcaldesa Celida López le insistieron al presidente Andrés Manuel López Obrador en su reciente visita la necesidad de pavimentar las calles de municipios que aglutinan al 90 por ciento de la población de Sonora, la cuestión es que responda y envíe recursos extraordinarios, lo cual vemos complicado, pero como dice el refrán, la esperanza muere a lo último.

