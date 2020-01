Se reduce uso de fuegos artificiales en festejos de Año Nuevo

Una reducción bastante notoria percibimos, al menos en nuestra colonia, en cuanto al uso de fuegos artificiales o “cuetes” que tanto afectan a personas con autismo, adultos mayores y por supuesto a las mascotas, que son un miembro más de las familias.

A diferencia de otros años, en este fin de 2019 e inicio de 2020 no escuchamos la “tracatera” de los disparos al aire ni los estruendos de los “tumbacasas” y otros artefactos que prácticamente cimbran los hogares.

Esto no quiere decir que no haya habido y uno que otro bastante ruidoso, incluso la tarde de este 1 de enero, en las inmediaciones de periódico Entorno Informativo, escuchamos uno cuete que nos hizo brincar del asiento, pero por fortuna fueron los menos.

Curiosamente, en China, que es la cuna de la pirotecnia, en este 2020, en lugar de la milenial práctica se utilizaron los drones, que de acuerdo con reportes de agencias internacionales, fueron utilizados más de mil de estos artefactos tecnológicos para crear el espectáculo de luces.

Los dispositivos despegaron del Río Huangpu, en Shanghai, se elevaron y formaron varias figuras, desde el globo terráqueo hasta un dragón, cerca de la medianoche formaron la figura de un hombre corriendo y posteriormente elaboraron una esfera con una estrella en el centro.

Por último, en los últimos segundos de 2019 se convirtieron en números y finalmente elaboraron el número 2020 para dar la bienvenida al nuevo año para culminar con la frase “ZhuiMeng” que significa “Busca tus sueños”… Así que sería una buena opción para las próximas fechas a fin de evitar estresar a personas y mascotas.

Lamentablemente la noche del 31 de diciembre en Coahuila, un niño de 10 años, que estaba jugando con “palomitas”, sufrió la amputación de varios dedos de su mano derecha, cuando le explotó uno de los artefactos, que aunque parecen inofensivos por la poca cantidad de pólvora, lo cierto, que en manos de niños puede tener resultados fatales.

Los ahorros en la compra de medicamentos y las letras chiquitas

De acuerdo con información difundida este 1 de enero por la Secretaría de Hacienda se logró un ahorro de dos mil 800 millones de pesos en la adquisición de medicamentos que se realizó en forma consolidada, esto es, para todas las instituciones del sector salud que operan en el país.

Sin embargo, las letras chiquitas o lo que no se dice a voz de cuello, como son los ahorros, es que las medicinas adquiridas se entregarán hasta abril, por lo que en el primer trimestre del año se seguirá trabajando con las anteriores empresas, para que supuestamente no haya desabasto y eso no dice cuánto nos costará.

Además, como sabemos, durante todo el año que acaba de concluir se reportó la falta de medicamentos sobre todo contra el cáncer, VIH, así como contra enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y al parecer ésta continuará en los primeros meses de este 2020… Como dicen por ahí, lo barato sale caro.

Por cierto, a partir de este 1 de enero, inició funciones el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) que viene a sustituir lo que conocemos como Seguro Popular, el cual extenderá su cobertura a 69 millones de personas que carecen de algún servicio de salud… Veremos que tan bien funciona…

Correo electrónico [email protected]