Garantizan ingreso de Jeter al Salón de la Fama

El excapitán de los Yanquis de Nueva York podría seguir los pasos de Mariano Rivera en caso de ser elegido en todas las papeletas desde 1936

Un año después de la elección unánime de Mariano Rivera para el Salón de la Fama del Beisbol, única desde 1936, se avista a otro unánime en el horizonte. Se llama Derek Jeter, con rasgos similares a los de Rivera. Ambos cumplieron la totalidad de sus carreras en un solo equipo, los Yanquis de Nueva York. Los dos salieron campeones de la Serie Mundial en cinco ocasiones.

Al lunes por la noche, Jeter había sido mencionado en las 210 papeletas que se habían incorporado al recuento elaborado por Ryan Thibodaux.

Para Rivera, no cabe duda alguna de que el excapitán de los Yanquis debe acompañarlo con la misma condición de unánime.

«Si fuese por mí, claro que sí. Para mí él ya es Salón de la Fama. No sabemos con qué (votación), pero lo va a ser”, dijo Rivera a The Associated Press recientemente, tras ser condecorado por el gobierno de su natal Panamá.

Es de criterio generalizado que el beisbol no ha tenido desde Jeter a una figura tan popular y trascendental, alguien que desde mediados de los 90 se codeó de igual con Michael Jordan y Tiger Woods.

Su elección esta semana le daría a las Grandes Ligas una tregua tras los turbulentos días recientes por el escándalo de robo de señales que fue causante de que tres managers perdieran sus puestos y de que se cuestione la legitimidad del campeonato de la Serie Mundial que los Astros de Houston conquistaron en 2017.