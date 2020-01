Gallos deja en blanco a sus “hermanos”

La oncena de Querétaro goleó a la de Tijuana en el estadio La Corregidora

Querétaro logró su primer triunfo del torneo luego de golear 3-0 a Tijuana, club con el que comparte dueño desde hace algunas semanas.

Gallos le pasó por encima a Xolos, que no mostró resistencia alguna en el estadio La Corregidora, donde la escuadra que dirige Víctor Manuel Vucetich lució contundente y con mucha autoridad.

Al 15′, Ariel Nahuelpán se estrenó como goleador de Querétaro, luego de que sacó un potente disparo cruzado que dejó sin chances a GibránLajud. Nahuelpán fue uno de esos tres jugadores que pasaron de Tijuana a los emplumados para el Clausura 2020.

Antes de que culminara la primera mitad, Marcel Ruiz se internó por el centro del área grande y disparó a placer, tras un pase de Fabián Castillo, para anotar el 2-0 que dejó a Xolos en la lona.

El conjunto fronterizo no se recuperó, tampoco mostró mejoría en el complemento y Querétaro aprovechó nuevamente para castigarlo.

Castillo, quien fue el más punzante de Gallos en toda la primera parte, no bajó las revoluciones y se aprovechó de la endeble defensa de Tijuana. La presión del colombiano surtió efecto al 82′, cuando marcó el 3-0 con un disparo suave ante la salida de Lajud.

Con este resultado, Gallos sumó sus primeros tres puntos del torneo y se coloca, momentáneamente, en el quinto lugar de la clasificación. Tijuana se quedó en tres unidades.