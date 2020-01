Firma gobernadora contrato con el Sutspes

El dirigente del Sutspes, Luis Antonio Castro Ruiz, dijo que se acordó un incremento de cuatro por ciento directo al salario y dos por ciento en prestaciones

Para cumplir su compromiso de mejorar las condiciones laborales de los servidores públicos, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano firmó el convenio Salarial y Contractual entre el Gobierno del Estado y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora (Sutspes).

Acompañada por Luis Antonio Castro Ruiz, secretario del Sutspes; y Miguel Ernesto Pompa Corella, secretario de Gobierno; la mandataria estatal enfatizó que a pesar de las dificultades que se han tenido desde el inicio de su administración, el desempeño de los servidores públicos que la acompañan ha sido loable, de ahí, su compromiso con ellos es genuino, ya que ella es una servidora pública más en busca de mejorar la calidad de vida de las y los sonorenses.

“Tenemos una gran responsabilidad como servidores públicos, siempre se los he dicho, los ciudadanos cada vez piden más de nosotros, pero creo que hemos hecho un muy buen equipo, me siento muy contenta con ustedes, con el trabajo que cada uno de ustedes realiza y no hay otra más que responderle a la gente y les agradezco muchísimo este convenio que ya se está formalizando”, afirmó.

Para mejorar la calidad de vida de las familias sonorenses es necesario seguir esforzándose día con día, indicó la gobernadora Pavlovich, por eso invitó a los empleados y agremiados del Sutspes a continuar trabajando con la misma convicción, para construir juntos un mejor Sonora.

Por su parte, Luis Antonio Castro Ruiz agradeció a la gobernadora Pavlovich por su calidez y apoyo, para llegar a los términos adecuados en los que los agremiados al Sutspes puedan mejorar sus condiciones laborales.

El convenio Salarial y Contractual replicará a los trabajadores de los tres poderes de gobierno e instituciones descentralizadas, explicó Castro Ruiz, el cual vendrá a beneficiar a más de 11 mil trabajadores de base.

El convenio Salarial y Contractual entre el Gobierno de Sonora y el Sutspes fue firmado también por Miguel Ernesto Pompa Corella y Raúl Navarro Gallegos, secretarios de Gobierno y Hacienda, respectivamente, así como Martín Nava Velarde, subsecretario de Recursos Humanos.